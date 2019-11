5 seks-stopera: Ljuti ste, nema seksa, orgazma, a ni razgovora

Sve više Britanaca spremno je zatražiti savjet stručnjaka ako se pojave neki problemi u seksu, iako njihov broj još jako zaostaje u odnosu na broj onih koji vjerojatno imaju problema. Stoga je slavna autorica priručnika o vezama i seksu Tracey Cox izdvojila pet najčešćih problema s kojima joj se ljudi javljaju i odlučila dati instant savjete za to kako ih riješiti.

Evo što kaže o tome koji su problemi najčešći te kako im možete pokušati doskočiti:

1. 'Ne doživljavam orgazam tijekom snošaja'

- To je pitanje koje najčešće postavljaju i muškarci koji žene ne uspijevaju dovesti do vrhunca, kao i žene koje ga ne uspiju doživjeti. S koje god strane gledali, do orgazma dolazi uslijed stimulacije klitorisa, kaže Tracey. Klitoris je prepun živčanih završetaka koji pojačavaju osjete, puno više nego vagina i taj djelić ženinog tijela treba stimulirati tijekom seksa, pojašnjava.

- Samo 15 do 20 posto žena je u stanju doživjeti orgazam tijekom snošaja bez dodatne stimulacije klitorisa, kaže. Da biste to postigli, jedna od boljih poza je ona u kojoj je žena na vrhu, pod kutom od 45 stupnjeva. Druga mogućnost je misionarski položaj na čvrstoj podlozi, s kukovima koji su malo podignuti jastukom, pri čemu muškarac treba podići ženine noge u koljenima.

Za one kojima baš ne ide, dobro rješenje je vibrator, kojeg možete uključiti i stimulirati klitoris i G-točku prije ili tijekom penetracije, kaže Tracey Cox.

2. 'Previše sam ljut/a za seks'

Foto: Dreamstime

Problemi u vezi često imaju više utjecaja na seksualni život nego što to imaju problemi u samoj izvedbi. Ako vam osoba s kojom ste u vezi više nije prijatelj, postaje neprijatelj. Zašto biste uopće željeli otvoriti srce, ili raširiti noge, ako ne osjećate da joj možete vjerovati? - komentira Tracey Cox.

Ako vas netko stalno napada, ne osjećate se seksi, niti se može očekivati da će se razviti seksualna želja. Umjesto toga, oboma se narušava samopoštovanje.

- Rješenje ćete pronaći samo izvan spavaće sobe, ne u njoj. Razmislite o tome kako su problemi započeli, što je početni okidač i pokušajte to riješiti. Ako ne ide, odnosno ako samo ponavljate neke negativne obrasce, obratite se stručnjaku, jer stvari koje ne riješite na vrijeme postaju kao čirevi i rane iz kojih gnoj samo pomalo curi - savjetuje Tracey Cox.

3. 'Zapeli smo u braku bez seksa'

Foto: Dreamstime

- Seks ima toliko dobrobiti za zdravlje i odnose, kako fizičke, tako i emocionalne, da svakako treba dobro razmisliti prije nego što ga se olako potpuno odreknete. I nije važno zbog čega ste prestali voditi ljubav, ako se jednom dogodi da između odnosa prođe dugo vremena, možda duže od godinu dana, gotovo uvijek i ostaje tako ako se ne uhvatite ukoštac s problemom - upozorava Tracey Cox. Dakle, ako još o tome niste porazgovarali, učinite to odmah.

- Jednostavno je, recite samo: 'Čuj, volim te i volim našu vezu i nedostaje mi seks. Jesi li primijetio/la da to više ne radimo i što misliš o tome?', savjetuje Tracey. I ne paničarite ako partner odmah ne reagira kako ste očekivali, jer može biti da on više nema interesa za redovan seks, ili se ne želi seksati uopće. Zato razgovarajte o tome što osjećate i nastojte doći do uzroka.

Jedan od njih može biti erektilna disfunkcija, kaže Tracey te dodaje kako za to danas postoje brojna rješenja, samo treba istražiti mogućnosti i potražiti savjet. Ako ne možete utvrditi razlog, ili vaš partner ne želi razgovarati o tome, pokušajte dogovoriti zajednički razgovor s terapeutom.

I imajte na umu da nije lako uspostaviti uspješan odnos nakon što ste dugo vremena bili bez seksa.I tu vam može pomoći terapeut, postoji nekoliko tehnika koje u tome mogu pomoći.

4. 'Partner ne želi razgovarati o seksu'

Foto: Dreamstime

Mnogima je nelagodno razgovarati o seksu, pa je dobro prije razgovora razmisliti o tome što želite reći i kako prebroditi tu nelagodu, pa će biti malo lakše. Zapravo, kad obave taj prvi, neugodni razgovor, većina partnera ostane pomalo ljuta zbog toga što taj razgovor nisu obavili i ranije, jer nije tako teško kako su se bojali da će biti.

Ipak, ima ljudi koji se ne žele otvoriti u razgovoru o seksu ni pod kojim okolnostima, što može gotovo u potpunosti onemogućiti to da popravite odnos. Možda je uzrok u nekom traumatičnom iskustvu iz djetinjstva ili mladosti, pa seks doživljavaju kao 'prljav' ili 'zabranjenu temu'. Da se to riješi, treba vremena, strpljenja, razumijevanja i - stručnjak.

Posavjetujte se s terapeutom, s tim da možete razgovarati zajedno, ili prepustiti partnera da sam radi na rješavanju problema, ako mu je to u početku ugodnije. Vi u razgovoru s terapeutom potražite savjete o tome kako podržati partnera i pomoći mu da se lakše otvori.

5. 'Ja ne mogu doživjeti orgazam'

Foto: Dreamstime

Ako tijekom masturbacije možete doživjeti vrhunac bez problema, uzrok nije fizički. Obično ga možete riješiti tako da se naučite opustiti i svladate neke tehnike opuštanja koje mogu biti korisne. Imajte na umu da izostanak orgazma tijekom odnosa nije ništa neuobičajeno, jer se oko toga često treba dodatno potruditi.

No, ako već dugo niste doživjeli orgazam, pristup mora biti drugačiji. Prvo istražite vlastito tijelo i pokušajte naučiti što vas uzbuđuje te kako najlakše dolazite do orgazma. Proučite stranice na Internetu na kojima se mogu pronaći savjeti o seksu, jer što više toga isprobate i znate o tome kako tijelo reagira, to je veća vjerojatnost da ćete i doživjeti orgazam.

Postizanje orgazma je vještina, u kojoj s vremenom postajemo sve bolji.

Druga važna stvar je riješiti se pritiska zbog osjećaja da s vama nešto nije u redu. Naime, nije stvar samo u tome da 'ispipate' sve osjetljive točke na tijelu, nego i u stanju uma. Ako niste raspoloženi za seks, ne osjećate se ugodno s partnerom, osjećate krivicu zbog samozadovoljavanja i slično, to otežava put do orgazma.

Razgovor s partnerom o tome što volite u krevetu, što vas uzbuđuje, te spremnost partnera da odigra s vama neke igrice, značajno može popraviti stvari.

Ako ništa od toga ne djeluje, svakako posjetite liječnika, jer problem može biti i fizičke prirode, piše Daily Mail.

