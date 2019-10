5 stvari koje ne treba stavljati u donji dio kuhinjskih ormarića

Kako bi vam kuhinjska pomagala koja uvijek koristite bila na dohvat ruke i dobro posložena napravite dobar raspored. Donji ormarići su u pravilu veliki i duboki te u njih stane puni više stvari nego na gornje elemente. S druge strane zbog svoje veličine, u njima su stvari često natrpane i teže dostupne, pogotovo ako su dublje smještene. Tamo je najbolje smjestiti manja pomagala te ono za čime rijetko posežete.

1. Stakleno suđe i velike lonce

Njih je bolje držati u gornjim kuhinjskim elementima prvenstveno zbog sigurnosti, a pogotovo ako imate djecu. Ona će s vremena na vrijeme otvoriti ormariće i vaditi ono što držite u njima, pa je bolje da staklo i velike, teške lonce držite daleko od dohvata djece. Tako ćete spriječiti moguće ozljede.

Nešto im je teže izvući takvo suđe iz dubokih ladica, ali bolje je spriječiti nego liječiti.

2. Oštrice i pribor

Sitni predmeti poput nastavaka za miksere često se gube, a veliki ormari u ovom slučaju nisu mjesto za njih. Kako bi uskratili vrijeme traženja sitnih predmeta, radije ih postavite u ladice ili košare. Ovo pravilo posebno vrijedi ako imate djecu jer želite izbjeći mogućnost da dohvate oštre predmete.

3. Hranu

Namirnice koje se ne nalaze u razini očiju lako se zaborave, pa im tako može isteći rok trajanja. Čak i ako tamo stavite sastojke poput brašna ili ulja, morate ćete se saginjati za vrijeme kuhanja. Držite hranu u gornjim ormarima. Osim toga, hrana koja se nalazi u razini poda lakše je dostupna insektima.

4. Stvari koje nikad ne koristite

Razmislite što u kuhinji jako rijetko koristite poput velike posude za blagdanska pečenja ili kalupe za sladolede za kojima posežete samo ljeti. Razmotrite opciju da takve potrepštine pohranite izvan kuhinje kako bi oslobodili mjesta.

5. Prilikom slaganja, pazite na raspored

Slaganje i gomilanje stvari u duboke nepregledne ormare može samo stvoriti nered i frustraciju. Kada posložite stvari u više katova, lako dohvatite samo one na vrhu dok one ispod često morate 'kopati'. To lako stvara nered i iznova zahtjeva slaganje. Ako u ormarima držite lonce ili tave, ne slažite ih u više od dva sloja. Kuhinja će biti puno urednija i nećete morati trošiti vrijeme na traženje, piše Apartment Therapy.

