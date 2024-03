5 stvari koje žene počnu raditi kada se opuste u ljubavnoj vezi i time otjeraju muškarca

Kada počnemo postajati opušteni u svojim vezama, usvajamo određene obrasce ponašanja koji mogu udaljiti muškarca, bez da je to očito. No u tom slučaju veza više nije idealna te ta pretjerana opuštenost utječe na kvalitetu odnosa.

Evo 5 stvari koje žene počnu raditi kada postanu opuštene u vezi - a koje muškarca mogu udaljiti.

1. Konstantno nošenje pidžame

Ne mora to biti trenirka s rupama, već nešto urednije i čitavo. A da nije komplet koji se u ormaru nalazi još od vremena srednje škole. Veze su o tome da se ulaže trud, čak i za nešto tako svakodnevno kao što je odjeća.

Ponekad je dobro malo se potruditi, čisto da jedno drugom pokažete da vam je stalo.

2. Previše gledanja televizije

S mnogo serija, lako je naviknuti se na nešto dobro čemu nema kraja.

No, to ne mora biti svaki dan ili svake večeri, ponekad je bolje druženje ili nešto raditi u dvoje.

Uostalom, da želi samo gledati televiziju, družio bi se s dečkima. Isprobajte nešto zajedno, daleko od kauča, kako veza ne bi postala monotona.

3. Skrivanje pravih osjećaja

Od svih stvari koje žene počinju raditi kada postanu opuštene u vezi, skrivanje svojih osjećaja može biti najdestruktivnije.

Skrivanje kako se zaista osjećate od svog partnera faza je kroz koju svaki par mora proći ako se nadaju dugotrajnoj vezi. Dakle, ako volite svog muškarca i želite da stvari funkcioniraju, morate otkriti osjećaje i završiti tu fazu sakrivanja pravih emocija.

To dovodi i do drugačijeg načina - svađanja. Naime, to znači da kad ste uzrujani zbog nečega, morate mu to reći, umjesto izbjegavanja problema. Možda uvijek nije lako, i možda neće uvijek reći pravu stvar, ali barem ćete imati pravu raspravu umjesto pasivno-agresivnog ponašanja.

Važno je dobro se svađati. Ako se ne svađate na pravi način i ne izražavate ono što mislite, naći ćete se u začaranom krugu beskorisnih rasprava.

4. Promjena načina izražavanja nježnosti

Na početku veze je mnogo ljubavi na sve strane, no to se s vremenom smanjuje.

Kasnije se veza svodi na slanje poruka što kupiti u dućanu, a pusa više nema.

Kada postanete previše opušteni u vezi, romantika i nježnost mogu početi blijedjeti. Ali ne moraju. Još uvijek možete dodijeliti kućne obaveze i povremeno poslati ljubavnu poruku.

Stabilnost ne mora značiti kraj fizičke strane vaše veze. Zapravo, jedna od sjajnih stvari u dugoročnoj vezi je otkrivanje svih različitih načina na koje se volite.

5. Ignoriranje njegovih prijatelja

Kada prvi put počnete izlaziti s nekim, ne razmišljate čak ni o tome sviđaju li vam se njegovi prijatelji. Sve što je bitno je da vama oni budu simpatični, i da se međusobno slažete.

Ali kada ste duže u vezi, to ponekad znači da tretirate njegove prijatelje drugačije nego što ste to radili kada ste prvi put počeli izlaziti.

Ponekad i njih treba zvati na druženje, da mu date do znanja da prihvaćate i njegove prijatelje.

Umjesto da se držite na distanci i tretirate njegove prijatelje kao teret vašoj vezi, potrudite se zaista ih upoznati. Na kraju krajeva, bili su dio njegova života prije nego što ste došli, pa je samo prirodno pokazati im poštovanje, piše Your Tango.