5 tipova stvari koje treba baciti ili dati da živite ljepše i mirnije

Japanka Marie Kondo, poznata po metodi čišćenja, odnosno rješavanja nepotrebnih stvari u domu kako biste živjeli ispunjenije ističe koliko je važno riješiti se pet vrsta predmeta da ne živite u stalnom neredu.

Njezina knjiga "Čarolija pospremanja koja će vam promijeniti život" prevedena je i na hrvatski jezik, a toliko je popularna da diljem svijeta njezinu metodu zovu KonMari.

Nije potrebno živjeti u stalnom neredu, jer postoji mudar način da sve savršeno organizirate - objasnila je.

Prava je umjetnost naučiti kako da nas stvari oko nas ne zatrpaju i trebali bismo stalno raditi na tome da se rješavamo viška, kako bismo stvorili prostor za one nove koje će nas nadahnuti na novi način i unijeti radost u naš život.

Evo pet savjeta za neke stvari s kojima većina nas ima problema:

1. Nepotrebne knjige

Riješite se knjiga koje vam nisu potrebne, isiče Marie Kondo. Od ove rečenice ljubitelji knjiga vjerojatno padaju u nesvijest. No, evo objašnjenja: treba sačuvati knjige koje imaju određenu vrijednost, te prodati, donirati ili nekome darovati knjige koje ne trebamo. Čuvajte samo one koje bude neku iskru u vama. Ako ste prije nekoliko mjeseci ili više pročitali neku knjigu samo do pola, ne zamarajte se time da je čuvate dok ne dođete do kraja.

- Nema potrebe da se tjerate završiti čitanje knjiga koje ste pročitali do pola. njihova je svrha da budu dopola pročitane - kaže organizatorica.

2. Stvari koje više nemaju svrhu

Prema Marie Kondo, vežemo se za stvari koje često više ne trebamo ili ne želimo. Ako popišete sve stvari i onda označite one koje vam još uvijek služe, lako ćete shvatiti koliko se stvari nagomilalo okolo koje više nemaju svrhu. Osvijestite to i riješite ih se.

3. Brendirani proizvodi

Gdje god se okrenemo, oko nas su reklame, pa čak i u našem privatnom prostoru. Od bočica sa šamponom do deterdženta za rublje, stalno smo izloženi gomili takvih poruka čiji je cilj da nas navedu da kupujemo još više stvari koje nam nisu potrebne. Marie Kondo zato savjetuje da pretočite sve šampone, deterdžent prebacite u kutije bez etikete, da bi vaš dom izgledao elegantnije i mirnije.

4. Cijene, markice, ambalaža

Sve što donesemo u kuću ima neku ambalažu, markicu s cijenom i slično. Skinite to odmah i bacite, kako biste se povezali s tim stvarima. To će vas navesti da dvaput promislite prije nego nešto kupujete, a pogotovo razmišljajte je li vam to uopće potrebno.

5. Stvari koje imaju sentimentalnu vrijednost

Ako imate takvih stvari u domu, pobrinite se barem oko toga da se riješite onih koje ne izazivaju onu posebnu iskru kad ih pogledate ili dodirnete. Ako imate dvije iste stvari, riješite se jedne. Izložite neke dječje crteže ili medalje, ostalo bacite, umjesto da gomilu toga čuvate u ladici ili ormaru, piše Chasing Foxes.