Slažite stvari po kategorijama i zaboravite na nered u domu

Marie Kondo počela je kao petogodišnjakinja čitati časopise za kućanice. Voljela je red i ljepotu dobro uređenih prostora koje je opažala u njima. Potom je kao petnaestogodišnjakinja počela ozbiljno pospremati. Započela je s vlastitom sobom, a tada je prešla na sobe svoga brata i sestre. Danas vodi iznimno uspješnu tvrtku u Tokiju i svojim klijentima pomaže pretvoriti zakrčeni dom u lijep i miran prostor koji nadahnjuje. Kondo vodi super uspješnu emisiju na Netflixu i autorica je četiri knjige koje su prodane u nekoliko milijuna primjeraka.

- Priča je vrlo jednostavna: dokumente slažite s dokumentima, pribor za pisanje s priborom za pisanje, a električne kabele s električnim kabelima. Isto vrijedi i za odjeću: majice slažite s majicama, košulje s košuljama, suknje sa suknjama i slično - savjetuje Kondo.

Tako ćete uvijek znati gdje se što nalazi, pa čak i ako se radi o ukosnici – stvari koje godinama misteriozno nestaju iz ženskih ladica. Marie kaže da je najbolje ne slagati stvari na hrpu i pri tome ne misli na stvari koje ne koristite, a ne želite baciti.

Majice ne slažite jednu na drugu, jer svaki put kad želite doći do one koja nije na vrhu, zgužvate sve ostale. Radije ih uspravno presavijene složite bočno, jednu pored druge. Tako ćete lakše moći izvući majicu koju želite nositi i neće zaboraviti na one nesretne koje uvijek završe na dnu hrpe ili kupiti majicu kakvu već imate, ali ste zaboravili na nju. Bočno slažite i namirnice u hladnjaku jer ćete tako iskoristiti više mjesta nego slaganjem na hrpu.

- Ne morate čuvati baš sve. Papire koji su vam nepotrebni, račune koje ste platili ili garancije koje više ne vrijede možete baciti. Takve stvari u domu samo stvaraju nered i bespotrebno zauzimaju prostor pa povremeno pregledajte papire koje čuvate i odbacite ono što vam je nepotrebno. Također, razmislite što još bespotrebno zauzima prostor u domu. Neki ljudi se boje da će izgubiti uspomene ako bace bilješke koje su povezane s njima. Stoga su tavani, podrumi, ladice i ormari puni kutija s papirima i bilješkama. No nema potrebe za brigom, dragocjene uspomene neće nestati čak i ako odbacite predmete povezane s njima - kaže Kondo.

Foto: Drew Kelly

Marie dodaje i da u organizaciji doma koristite kutijice unutar ladica u koje možete spremiti sitnice kako bi sve što u njima držite bilo preglednije i urednije. Naravno, pri tome slažite stvari po kategorijama i u kutije kako biste brzo i lagano mogli pronaći ono što tražite.

NEMOGUĆE VEZE: Ovi horoskopski znakovi nikad ne bi mogli biti zajedno