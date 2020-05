5 žena otkrilo koliko dugo nisu imale odnose i kako to izgleda

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Ovih pet žena otvorilo se za Elite Daily i ispričale su koliko je najviše vremena prošlo bez seksa i kako je to izgledalo.

Svatko jednom u životu mora proći kroz taj 'period' i ako vam se to dogodi nemojte odmah početi zamišljati život s mačkama. Važno je zapamtiti da vas seksualni život ne definira kao osobu.

1. Kome treba seks kad imate kruh?

Period bez seksa kod mene je trajao oko šest mjeseci, dok sam bila u Francuskoj i živjela u kući jedne francuske obitelji. Živjela sam na prilično udaljenom mjestu na selu, tako da se kontakt s drugim ljudima mojih godina - romantičnim ili na neki drugi način - nije dogodio. Definitivno mi je nedostajalo druženje s ljudima puno više, ali poprilično sam se snašla i jedenjem velike količina kruha, maslaca i sira i čitajući (ili pokušavajući pročitati) tona knjiga na francuskom jeziku.

Sophie, 25

2. Pomaže uzeti stvari u svoje ruke, doslovno

Foto: Dreamstime

Mjesec i pol. Imala sam dva staklena dilda. Svaki je imao oko 15 cm. Nakon otprilike tjedan dana, masturbirala sam kao luđakinja. Jednom sam masturbirala s dildom toliko jako da sam dobila 'opeklinu' od pojasa na tajicama. Mrzila sam spojeve... pomisao na to mi je zadavala bolove u trbuhu. Zato sam radije ostala doma i plakala sebi u grudi. Puno. Moja najbolja prijateljica dala je moj broj prijatelju njezinog prijatelja i neko vrijeme smo si slali poruke. Pozvala sam ga na večeru i to je bilo to. Suho razdoblje postale je mokro razdoblje.

CrazyIrina

3. Sada je pravo vrijeme da se usredotočite sami na sebe

Mislim da je najduže bilo vjerojatno godinu i pol. Bila sam izuzetno zauzeta i previše zaokupljena da bih se usredotočila na dečke. Pa sam samo razmišljala o svojoj karijeri, a ne o nedostatku ljubavi, ha. Puno sam se brinula i o sebi!

Kristen, 23

4. Prijatelji s povlasticama

Foto: Dreamstime

Najdulje bez seksa bilo je vjerojatno 8 ili 9 mjeseci? No i to se završilo zato jer je moj stari prijatelj s povlasticama raskinuo s njegovom djevojkom i ponovno smo zajedno spavali. U međuvremenu sam našla novog 'prijatelja', ali on nije (i još uvijek nije) zainteresiran za seks. Osim toga, imala sam nekoliko 'suhih mjeseci', 3-4, koje se obično poklapaju s činjenicom da se jednostavno ne mučim pokušati naći nekoga već da se fokusiram na druge stvari.

Forestlady

5. Ponekad je najbolje ne žuriti

Najdulje je trenutno godinu dana. Nije mi ugodno biti s nekim nakon što sam izašla iz dugogodišnje veze. Otišla sam na puno spojeva i družila se s ljudima, ali jednostavno mi nije ugodno još seksati s nekim s kim sam izašla.

Anne, 24

Za sve one koji se suosjećaju s ovim pričama, ne brinite se. I vaša 'suha čarolija' će nestati. Do tada živite u trenutku.

