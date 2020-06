5 znakova da ste inteligentniji nego što to mislite - dokazano

Otprilike 65 posto svjetske populacije ima prosječnu inteligenciju, dok je samo pet posto onih koji su u kategoriji 'intelektualno superiornih', a znanstvena istraživanja potvrđuju kako to neke stvari mogu odati

<p>Inteligencija ili IQ nije skup svih vaših znanja u glavi, već prije tempo kojim ste u stanju stjecati nove informacije, kaže dr. Travis Bradberry, koautor bestselera Emotional Intelligence 2.0.</p><p>Ističe kako longitudinalne studije pokazuju da se IQ fiksira u ranoj dobi, pa su ljudi više manje "zapeli" s onim što imaju, odnosno nema baš prostora za povećanje osobne inteligencije, dok sa znanjima to nije tako, piše <a href="https://www.businessinsider.com/5-signs-youre-smarter-than-average-according-to-science-2019-7#bringing-it-all-together-5">Business Insider</a>.</p><p>Pogledajte video o radu mozga:</p><p>Na svijetu primjerice ima najviše onih koji su prosječne inteligencije (otprilike 65 posto populacije). Manje je onih koji su ispod ili iznad prosječno inteligentni (otprilike 30 posto populacije). Još je manje onih koji su intelektualno nedovoljno razvijeni, odnosno intelektualno superiorni (otprilike 5 posto populacije). Dakle, udaljavajući se od prosjeka, broj ljudi koji imaju manji ili veći kvocijent inteligencije se smanjuje.</p><p>I dok je IQ daleko od toga da bi bio jedina stvar koja uvjetuje nečiji uspjeh u životu (istraživanja pokazuju da nije čak ni tako važan faktor kao što ljudi misle), ipak nije loše imati visok IQ.</p><p>- Većina ljudi bi voljela imati viši IQ, svatko bi se volio osjećati inteligentnije ili još bolje, inteligentnije od većine - kaže Bradberry.</p><p>No, većina ljudi kroz svoj život prođe bez da sazna koliko su ustvari inteligentni ili nisu, jer je sam IQ teško izmjeriti, a testiranja kod treniranih profesionalaca za to su dosta skupa.</p><p>Ipak, novija istraživanja nam daju neke zanimljive indikatore iz ranih životnih iskustava koja se mogu povezati s visokom inteligencijom. Stoga, ako se nešto od sljedećeg odnosi na vas, mogli biste imati visoki IQ.</p><p>Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ipak ima svoje granice, Albert Einstein</p><h2>1. Tjeskobni ste</h2><p>Teško je misliti o anksioznosti kao dobroj stvari, ali dokazi upućuju na to da možda nije sve loše. Psihijatar Jeremy Coplan proučavao je bolesnike s anksioznim poremećajima i ustanovio da su ljudi s najgorim simptomima imali više IQ bodova od onih s blažim simptomima. Ostale studije otkrile su veće verbalne rezultate IQ-a kod ljudi s višom razinom anksioznosti.</p><p>A onda je uslijedio složeniji eksperiment proveden u Interdisciplinarnom centru Herzliya u Izraelu. Istraživači su od sudionika tražili da ocijene umjetnička djela predstavljena softverskim programom, a zatim su pokrenuli lažni računalni virus, čineći da rezultat izgleda kao nešto što je sudionik učinio.</p><p>Zatim su sudionike poslali na hitnu misiju da dobiju tehničku podršku, samo da im bace još jednu prepreku na put.</p><p>Otkrili su da su najtjeskobniji sudionici ujedno i najviše fokusirani i najučinkovitiji u izvršavanju zadataka. Sljedeći put kad vam netko kaže da se prestanete toliko brinuti, samo im recite da je to rezultat vašeg prevelikog intelekta.</p><h2>2. Ljevak ste</h2><p>Ispada kako su svi oni učitelji i roditelji koji su forsirali djecu s dominantnom lijevom rukom da postanu dešnjaci griješili. Naime, iako postoji mala i još ne posve razjašnjena korelacija između korištenja lijeve ruke i veće sklonosti kriminalu, jedna velika studija je povezala to isto s divergentnim razmišljanjem, osobito kod muškaraca.</p><p>Ova jedinstvena sposobnost kombiniranja dva međusobno nepovezana objekta na smislen način znak je inteligencije.</p><h2>3. Išli ste na glazbene tečajeve</h2><p>Brojna su istraživanja koja pokazuju da glazbeni trening pojačava verbalnu inteligenciju i izvršnu funkciju, vještinu koja je kritična za fokusiranje i samokontrolu. U studiji koju je provela psihologinja Sylvain Moreno, 48 djece u dobi od četiri do šest godina sudjelovalo je u računalnom programu obuke koji je vodila učiteljica.</p><p>U trajanju od jednog sata dnevno, pet dana, polovina učenika završila je glazbeni program, a druga polovica program likovne kulture. Na kraju eksperimenta, 90 posto djece koja su prošla glazbeni trening pokazalo je poboljšanje verbalnog IQ-a. Dakle, ako ste još kao dijete uzimali satove glazbe, to je dobar znak.</p><h2>4. Duhoviti ste</h2><p>Dobra vijest za sve razredne klaune i ljude koji vjeruju da je humor najbolji lijek za sve - istraživanja pokazuju da duhovitost sa sobom nosi i visoku verbalnu inteligenciju te mogućnost apstraktnog rezoniranja. Drugim riječima, smisao za humor je rezultat "oštrog uma".</p><h2>5. Sve zajedno</h2><p>Ovaj je popis daleko od iscrpnog, pa ako se niti jedna od gore navedenih značajki ne odnosi na vas, to ne isključuje mogućnost da imate visoki IQ. Ali ako se mnogo njih odnosi na vas, vjerojatno ste pametniji od prosječnog čovjeka.</p>