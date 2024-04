'Sa oženjenim šefom spavala sam samo jednom i zatrudnjela, njegova reakcija me šokirala'

Varanje partnera nikad nije dobra ideja - a postaje još gore kada završi trudnoćom. U toj se situaciji našla jedna žena (35) koja je priznala da se zaljubila u šefa te se njihova afera pretvorila u kaos. I dok je ona slobodna, njezin 39-godišnji šef je oženjen, a njegova supruga ne zna za aferu.

Kada je žena rekla svom ljubavniku da je trudna, muškarac je rekao da želi da ona zadrži dijete te da će ostaviti svoju ženu kako bi bili zajedno. I dok bi većina ljudi na mjestu te žene bila zadovoljna njegovom odlukom, ona se sada osjeća loše jer misli da on želi biti s njom samo zbog njihova djeteta.

- Moj svakodnevni posao, kad sam tek počela, nije me dovodio u redoviti dnevni kontakt s njim. No brzo sam dvaput promaknuta, a sa svakim sam promaknućem s njim sve više surađivala, često smo išli na sastanke te se dopisivali u vezi posla - napisala je na Redditu.

- Kako smo se upoznavali, definitivno je bilo koketiranja, ali bio je zapravo prijateljski raspoložen, šarmantan tip. Imali smo zajedničke stvari, interese i hobije, tako da smo uvijek imali o čemu razgovarati - sjeća se.

- Počelo je oko Božića. Naši se uredi tada zatvaraju na tjedan dana, no mnogi od nas išli su na posao. Posljednjeg dana prije pauze bilo nas je možda samo četvero na cijelom kampusu. On radi na katu iznad mene. Sišao je i predložio da naručimo hranu za dostavu. Proveli smo ostatak popodneva u njegovom uredu razgovarajući i smijući se, a onda smo se poljubili i završilo je seksom - napisala je žena.

Žena je dakle prije tri tjedna otkrila da je trudna i tada su se stvari u njihovom odnosu promijenile.

Šef joj je rekao da njegova žena ne želi djecu, a on želi, tako da je situacija za njega bila super. Ali zbog toga se ona osjećala kao da on želi biti s njom samo zbog bebe.

- Rekla sam mu prije otprilike dva tjedna. Zaljubljena sam u njega, on je savršen muškarac za mene. Ali jednostavno mislim da je sve skupa previše komplicirano, jer ne mogu zamisliti da će svi saznati. Svi misle da je on sjajan muškarac i ne želim mu uništiti reputaciju - napisala je.

- On želi da zadržim dijete, on ga želi, njegova žena ne. Osjeća se krivim kad razmišlja o tome da ostavi ženu, ali kaže da je ovo dobar razlog. Osjećam da me želi radi bebe, a ne radi toga što me voli - napisala je.

Komentatori objave upozorili su ženu na oprez, jer ako muškarac nema problema s prevarom svoje sadašnje supruge, postoji šansa da će to učiniti i njoj.

