5 znakova ženskara: On točno zna kako vas učiniti posebnom

1. Bira određeni tip žena

Ženskar je slatkorječiv, ljubazan i pun komplimenata, a najčešće "lovi" žene koje imaju nisko samopouzdanje. Pravim odabirom riječi samo nastoji dobiti ono što želi, a to je seks. No čim je odvuče u postelju, gubi interes. Često ga prati loš glas, pa je s njim najbolje biti na oprezu.

2. Vi ste ta koju je čekao

On voli pretjerivati i već pri upoznavanju tvrdi da ste vi ta koju je čekao cijeli život. Tu rečenicu je najvjerojatnije izrekao nebrojeno puta o čemu svjedoče njegove mnogobrojne veze. On samo želji zadovoljiti svoje seksualne apetite, a na prvi znak problema traži drugu. Jako brzo ulazi u vezu, a još brze iz nje izlazi, a seksom liječi nisko samopoštovanje.

3. On zna kako ćete se osjećati posebno

Ženskar je vješt igrač koji je naučio kako učiniti da se žena osjeća posebno. No prvi znak za uzbunu je pretjerivanje s romantičnim gestama. Njima želi zakamuflirati svoje mane i sakriti nesigurnost, a one su ujedno dokaz da po tom pitanju već ima prakse.

4. Ni jedna mu nije promaknula

Iako tvrdi da ste mu vi jedina, on u svakoj ženi vidi priliku. Nerijetko u vašoj prisutnosti gleda druge žene, flertuje s njima pa čak i komentira te uspoređuje vašu ljepotu. Takav se muškarac rijetko veže, a ako i uđe u ozbiljnu vezu, partnerica stalno strahuje da će ga izgubiti.

5. Postoji razlog zašto vas ne zove imenom

On svoju partnericu najčešće zove po nadimku kao što je "slatkica" ili "ljepotica". Iako to na početku može biti šarmantno, s vremenom će dovesti do pitanja - zašto nikad ne izgovara moje ime? Ženskar želi izbjeći situaciju u kojoj mu se može dogoditi da pobrka vaše ime s imenom bivših djevojka.

