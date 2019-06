50 čudnih pravila za kraljevsku obitelj: Monopoly je zabranjen

1. Kad kraljica stoji, svi stoje

Kada je kraljica na nogama, po protokolu moraju biti i svi koji su u njenoj blizini.

2. Nitko ne smije jesti nakon što je kraljica gotova

Nakon što je kraljica uzela posljednji zalogaj, svi za stolom moraju prestati jesti.

3. Naklon je uvjet

Muškarci, kad pozdravljaju kraljicu, trebaju pognuti glavu, a žene ulaze u lagani polučučanj.

4. S brakom dolazi i novo ime

Članovi kraljevske obitelji preuzimaju novo ime kad se vjenčaju.

5. Ni supružnici ne smiju previše pokazivati privrženost

Foto: Brian Lawless/Press Association/PIXSELL

Članovi kraljevske obitelji se čak suzdržavaju od držanja za ruke.

6. Za brak je potrebno odobrenje kraljice

Prema Zakonu o kraljevskim brakovima iz 1772., kraljevski potomci moraju tražiti odobrenje vladara/vladarice prije nego što se odluče za brak.

7. Kraljevski svadbeni buket mora sadržavati mirtu

Svaka kraljevska nevjesta nosi mirtu u svome vjenčanom buketu.

8. Svaka kraljevska svadbena zabava mora uključivati ​​djecu

Na kraljevskim je svadbama obično hrpa manje djece i tog se nepisanog pravila svi pridržavaju.

9. Do 2011. godine je članovima Kraljevske obitelji bilo zabranjeno ženiti se i udavati za katolike

Foto: HANDOUT

Danas smiju odabrati supružnika bilo koje vjere.

10. Obitelj ne smije imati jasne političke stavove

Članovima kraljevske obitelji nije dopušteno glasati ili javno govoriti o politici.

11. Ne smiju obnašati političku dužnost

Budući da ne smiju glasati, ne smiju se ni kandidirati na neku političku funkciju.

12. Monopoly je zabranjena igra među članovima kraljevske obitelji

Ovo je vrlo vjerojatno najčudnije pravilo, ali kraljevska obitelj ne smije igrati Monopoly (iako se vjerojatno to pravilo smije ponekad i zaobići).

13. Razgovori na svečanim večerama su pomno planirani

Na zabavama kraljica prvo počinje razgovarati s osobom koja sjedi s njezine desne strane, a tek tijekom drugog slijeda prebacuje se na gosta s njezine lijeve strane.

14. Kad putuju u inozemstvo, moraju spakirati crnu odjeću

Foto: David Bebber/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

U slučaju neke iznenadne smrti, svaki član obitelji mora biti pripremljen.

15. Dva nasljednika ne smiju putovati zajedno

Kad princ George navrši dvanaest godina, on i Harry morat će letjeti odvojeno.

16. Obitelji ne smije potpisivati ​​autograme, niti se slikati

Zato nemojte ni razmišljati o tome da im se približite sa štapom za selfie.

17. Članovi obitelji ne smiju jesti školjke

Školjke su im zabranjena hrana, jer mogu uzrokovati trovanje.

18. Ne smije se dodirivati članove kraljevske obitelj

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Navodno članove kraljevske obitelji ne smije dodirivati nitko tko nije iz obitelji.

19. Ne smiju nositi krzno

Još je u 12. stoljeću kralj Edward III. zabranio svim članovima da nose krzno - ali to je pravilo više puta prekršeno.

20. Raspored sjedenja na zabavama je pomno planiran

Stolice su raspoređene po 'važnosti', ali u obzir kod organiziranja rasporeda sjedenja ulaze i čimbenici poput dobi, jezika kojim osoba govori i njenih interesa.

21. Zapravo, postoji cijeli ured posvećen organizaciji zabava

Ured se zove 'The Office of the Marshal of the Court' i sebe nazivaju "mini domaćinima".

22. Kraljevska obitelj mora se pridržavati strogih pravila oblačenja

Niti jedan član kraljevske obitelji nikad nije viđen u ležernoj odjeći.

23. Čak i za princa Georgea postoje pravila oblačenja

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Uvijek nosi kratke hlačice, nikad duge hlače.

24. Žene moraju nositi šešire za sve službene događaje

Što otmjeniji, to bolje.

25. Nakon 18 sati se skidaju šeširi i stavljaju tijare

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

Ako se svečanost održava u zatvorenom nakon 18 sati, žene skidaju šešire i stavljaju tijare.

26. Tijare su rezervirane za udane žene

Smatra se da je žena koja prisustvuje važnom događaju bez tijare - slobodna.

27. Tijare moraju biti 'pravilno nagnute'

Premda su se tradicionalno nosile prema prednjem dijelu glave, moderan stil nalaže da se tijara nosi pod kutom od 45 stupnjeva.

28. Kraljica inzistira na tome da se tjedan dana priprema za Božićnu proslavu

Obiteljska godišnja proslava Božića održava se u Queen's Sandringham Estateu u Norfolku, a kraljica dolazi tjedan dana ranije kako bi se pripremila.

29. O njenom se doručku ne raspravlja

Foto: Morrisons

Svako jutro kraljica za doručak pije engleski čaj i jede Cornflakes.

30. Obitelj mora prihvatiti darove

Obitelj je dužna prihvatiti sve (i bizarne) darove koje redovito dobivaju.

31. Članovi obitelji ne otvaraju poklone na Božić

Umjesto otvaranja poklona na Božić, kraljevska obitelj razmjenjuje darove u Crvenom salonu za vrijeme čaja na Badnjak.

32. Češnjak navodno nije dopušten u Buckinghamskoj palači

Priča se da kraljica mrzi češnjak, tako da ga u Buckinghamskoj palači nema.

33. Ni krumpir, riža i tjestenina

Kraljica ima stroga pravila protiv spremanja krumpira, riže ili tjestenine za večeru.

34. Od njih se očekuje da nauče više jezika

Foto: WP#JRAK/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Princ George zato već zna osnove španjolskog.

35. Ključno je izgledati čisto

Možda zato Kate tri puta tjedno ide na frizuru.

36. Ne smiju se okrenuti leđa kraljici

Nakon što je razgovor s kraljicom završio, ona prva odlazi - nitko joj ne smije okrenuti leđa.

37. Očekuje se da i djeca budu graciozna

Čim se rode, djeca se pripremaju za svoju buduću ulogu i uče lijepo pričati.

38. Kraljičina garderoba mora biti svijetla

Foto: Instagram

Kraljica je poznata po svijetlim, neonskim bojama, a voli biti sigurna da ju je lako uočiti i u velikoj gužvi.

39. Od žena se očekuje da sjede na određeni način

Smiju noge prekrižiti samo na gležnju ili koljenu.

40. Kad kraljica premjesti torbicu u desnu ruku, njezino osoblje mora prekinuti njen razgovor

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Kraljica koristi svoju torbicu za slanje suptilnih signala svom osoblju. Ako pomakne torbicu s lijeve ruke na desnu, to je signal da je spremna završiti razgovor.

41. A kad stavi torbicu na stol, večera je službeno gotova

Ako kraljica na večeri stavi torbicu na stol, večera mora završiti u roku pet minuta.

42. Dekolte nije dio dress coda

Diana je tako često koristila torbice da sakrije dekolte kad bi tek izašla iz auta.

43. Nadimci su potpuno zabranjeni

Premda novinari i dalje koriste 'Kate', Kate Middleton na dvoru oslovljavaju s Catherine.

44. Položaj tanjura za večerom je vrlo važan

Ako članovi obitelji moraju izaći iz sobe tijekom večere, a nisu završili jesti, oni svoj pribor stave u križ da osoblje ne ukloni njihov tanjur. Ako završe s obrokom, pribor ostavljaju pod kutom, tako da je donji dio noža ili vilice u donjem desnom kutu tanjura.

45. Kao i držanje šalice čaja

Članovi kraljevske obitelji ručku čajne šalice drže kažiprstom i palcem, dok im srednji prst osigurava dno.

46. Položaj brade

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kraljevske žene moraju pozirati s bradom paralelno s tlom.

47. Kraljica ne mora imati vozačku dozvolu

Kraljica je jedina osoba u Velikoj Britaniji koja može voziti bez dozvole ili tablica.

48. Kraljičinim psima se pripremaju gurmanska jela

Nije tajna da kraljica obožava svoje pse, a za razliku od većine kućnih ljubimaca oni jedu obroke koje svakodnevno priprema kuhar i isporučuje posluga.

49. I nikad ih se ne kori

Foto: Profimedia

Kraljica dopušta svojim psima da rade što žele.

50. I princ Phillip mora hodati iza kraljice

Od kad su se oženili, Philip mora hodati nekoliko koraka iza svoje supruge, piše Harpersbazaar.

JAVNOST OPET ŠOKIRANA: Kraljica ne dolazi na krštenje sina Meghan i Harryja?