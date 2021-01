Prije točno pola stoljeća svijet je ostao bez jedne od najuspješnijih dizajnerica modne scene, koja je ženama ne samo dala slobodu kroja, već i ostavila naslijeđe, inspiraciju koju obožavamo i danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Kontroverzan život Karla Lagerfelda

Gabrielle Bonheur, poznatija kao Coco Chanel umrla je u 88. godini u pariškom hotelu Ritz, u kojemu je živjela, 10. siječnja 1971. godine. Bila je nedjelja, 9 ujutro, no ona je radila na novoj kolekciji, koja je predstavljena nakon njezine smrti. Čitav život posvetila je modnoj karijeri, držala se jednostavnih stilskih pravila, u ono vrijeme vrlo modernih, gotovo revolucionarnih.

Smatrala je da žena ima pravo na vlastiti način života, kao i udobno odijevanje. Odrasla u vrijeme korzeta, dio djetinjstva provela je u sirotištu, gdje su je časne sestre naučile šivati. Već je u mladim danima shvatila da je odijevanje stav i način života te da se odjeća mora prilagoditi kretanju. No, u to doba, početkom prošloga stoljeća, žensko je odijevanje služilo imidžu ukrasa, sputavajući svakodnevicu na razne načine – teški slojevi haljina i podstava, korzeti i razni krojački elementi damama nisu olakšavale kretanje.

Zato je Coco, kratkokosa i osunčanog tena (u to vrijeme moderna je bila duga kosa, kao i skrivanje tena od sunčanja) uvjerena u pravila slobode, posuđivala odjeću od svojih ljubavnika, koji su itekako utjecali na njezin život. Dvije najveće ljubavi bile su joj i financijska podrška u početku karijere, prije 1. Svjetskog rata – francuski poduzetnik Etienne Balsan i engleski polo igrač Arthur Edward 'Boy' Capel. Coco je ubrzo postala poznata i uspješna, njezino društvo bili su i brojni umjetnici, plesači, boemi i bogataši.

Visoko društvo i moderne žene obožavale su ležerne kreacije i općenito njezin duh, koji je bio slobodan, kreativan i inovativan. Osim Pariza i Deauvillea, imala je i butik u Biarritzu, posjedovala je vilu La Pausa te obožavala svoj plavi Rolls Royce. Kao uspješna dizajnerica, ali i poslovna žena, bila je svjesna da brend treba proširiti, stoga je 1921. godine predstavila miris Chanel No. 5. Bio je to prvi parfem neke modne dizajnerice.

Ova je brojka za nju bila posebna, čak je i predstavljala kolekcije petog u mjesecu, u petom mjesecu, vjerovala je da joj ta brojka donosi sreću. Danas je parfem i dalje jedan od najprodavanijih na svijetu, baš kao što su njezin kostim i torbica simboli elegancije i luksuza.

1925. predstavila je slavni 'Chanel suit', jaknu i suknju, istinski simbol finoće i mekoće siluete, kao i oslobađajući komplet za novu ženu sa stilom. Kostim je bio od tvida, tekstila iz Škotske koji je upoznala kroz muško odijevanje te u to vrijeme nije bio poželjan u ženskoj svakodnevnoj garderobi. No, ona je to promijenila, uvidjevši raznolikost boja i motiva u tom materijalu. 1926. godine američki je Vogue objavio još jednu kreaciju koja će promijeniti stil mnogih – bila je to jednostavna, mala crna haljina.

Često je komentirala kako dizajnira da bi živjela, odnosno da bi bila slobodna u toj odjeći. Radila je kreacije u kojima je slobodno mogla jahati, igrati tenis i općenito osjećati se nesputano. U međuvremenu je napravila još nekoliko revolucija – kolekcijom nakita “Bijoux de Diamants” 1932. godine, uzburkala je konzervativne krugove koji su smatrali da su dijamanti samo za visoko društvo. Miješala je pravi nakit s lažnim, bio je to jedan od njezinih načina da tadašnjem svijetu poruči – radim što želim i u tome uživam.

Biserna je ogrlica također postala dio njezine elegantne osobnosti. Danas je mega poznata i paleta torbica koje nose njezino ime – jedna od najznačajnijih svakako je 2.55, jednostavan dizajn koji je osmislila kad je shvatila da joj treba torbica koja će osloboditi ruke.

Naime, u to vrijeme nosile su se torbice bez remenja, koje je Coco vidjela na vojničkim torbama, pa se inspirirala za vlastiti dizajn. Iako je prvu torbicu predstavila još 1929. godine, kreaciju je nadogradila imenom i novim dizajnom u veljači 1955. Otuda ime torbici koja je i dana simbol luksuza i klasike – 2.55. Ženama je osim slobode odijevanja dala i pravilnu dužinu suknje to tik ispod koljena, jer je smatrala da je to prava damska mjera.