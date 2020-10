No,\u00a0nakon 476 injekcija, osam IVF transfera smrznutog embrija, dva poba\u010daja i izvanmaterni\u010dne trudno\u0107e, bili su slomljeni.

Nakon \u010detiri godine nade, pra\u0107ene bolom i razo\u010daranjima, umalo su odustali od ideje da \u0107e imati vlastito dijete.\u00a0\u00a0Jedina preostala opcija bila je prona\u0107i surogat, koji mo\u017ee ko\u0161tati vi\u0161e od 100.000 ameri\u010dkih dolara.

-\u00a0Fizi\u010dki i psihi\u010dki znala sam da \u0107u progurati bilo \u0161to, ali nema puno toga na \u0161to se mo\u017ee ako nema\u0161 novac i mislim da me je to upla\u0161ilo - rekla je Breanna.

I tada se javila nada, u obliku nesebi\u010dnog dara Breannine majke, koja je ponudila biti surogat svojoj k\u0107eri i zetu.\u00a0 Julie Loving je godinama bespomo\u0107no gledao kako Breanna i Aaron neumorno poku\u0161avaju zapo\u010deti izgradnju vlastite obitelji. Tada joj je palo na na pamet 'ja im mogu biti surogat!'

- Kao majka biste sve napravili da pomognete svom djetetu. Kad vidite da ga boli i pati, a znate da mo\u017eete pomo\u0107i, to \u0107ete i napraviti - ispri\u010dala je Julie.\u00a0\u00a0

Kad je to prvi put predlo\u017eila k\u0107eri, ona joj je rekla 'ti si luda'. No Julie to nije prestajala nuditi. Kona\u010dno, kad se \u010dinilo da je par iscrpio sve mogu\u0107nosti, dogovorili su sastanak za Julie kod doktora Kaplana.

- Ovo je vrlo neobi\u010dna situacija\", rekao je dr. Kaplan .

Julie je istr\u010dala 19 maratona, natje\u010du\u0107i se u bezbroj triatlona i bila je odli\u010dnog zdravija. Njezin lije\u010dnik u primarnoj zdravstvenoj za\u0161titi, njezin ginekolog,\u00a0pa \u010dak i psiholog - svi su dali zeleno svjetlo za ovaj neobi\u010dan poku\u0161aj.

Nakon uspje\u0161nog prijenosa embrija, puno znanosti i jo\u0161 vi\u0161e ljubavi, rezultat je doveo do toga da Julie Loving nosila vlastitu unuku.

Roditi bi trebala\u00a012. studenog 2020., a na svu sre\u0107u unato\u010d njezinim godinama dosada\u0161nji tijek trudno\u0107e je '\u0161kolski'.

Breannina zahvalnost majci\u00a0 je ogromna.

- Osje\u0107am se kao da sam sve o tome da postanem mama nau\u010dila od svoje mame - istaknula je Breanna.

- Tako sam sretna \u0161to mogu pomo\u0107i svojoj k\u0107eri i njenom suprugu da postane obitelj. To je zapravo sve \u0161to \u017eelim, da pomognem njima - objasnila je 51-godi\u0161nja trudnica.

Jedno je sigurno, da na svijet ima vi\u0161e ljudi kao \u0161to je Julie Loving, sigurno bi bio\u00a0bolje mjesto.



51-godišnjakinja će roditi svoju unuku - umjesto neplodne kćeri

Julie Loving (51) dokaz je kako majčina ljubav nema granica - zbog kćeri Breanne Lockwood i njenih problema s plodnošću pristala je biti surogatom te nositi i roditi toliko željeno dijete u obitelj

