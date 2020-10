Trudnoća u 40-ima: Žena je zrelija pa joj je lakše nositi se s promjenama koje dolaze

Odgoj djeteta je odgovornost, a žene najzreliju mentalnu dob postižu s 40, pa im majčinstvo može biti jednostavnije, ali i izazovi koje nosi nova situacija

<p>Mnoge majke odlučuju se na sve kasniju trudnoću, a među njima je i <strong>Maja Šuput </strong>(41).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Maja Šuput je trudna):</strong></p><p>Pjevačica je u srijedu objavila kako je u 15. tjednu trudnoće. Tako će poput Gwen Stefani, Salme Hayek, Kim Basinger i Halle Berry postati majka u četrdesetima.</p><p>Sve kasnija trudnoća trend je koji polako dolazi i u Hrvatsku, a lani je 3,97% rodilja bilo upravo u dobi od 40 do 44. Stručnjaci tvrde kako upravo tu dob obilježavaju zrelost i životno iskustvo te puno više strpljenja nego kod žena u 20-ima, pa nije loše tad razmišljati o djetetu.</p><p>Naime, žene u 30-ima i 40-ima osjećaju se mnogo sigurnije i odlučnije nego ranije, a zbog toga se smatra da će isto tako i imati stabilniji ljubavni život i financije. To djetetu može puno značiti za njihov razvoj. Isto tako, žena u 40-ima će zbog sređene ljubavne i financijske situacije biti i stabilnijeg emotivnog stanja i lakše će se prilagoditi na velike promjene koje dijete nosi, za razliku od mlađih majki koje vrlo često u dvadesetima imaju još brojne nesigurnosti i probleme koje moraju riješiti.</p><p>Nedostaci trudnoće u 40-ima su veća mogućnost za pojavu trudničkih hemoroida, bolnog pritiska na mjehur, pucanja i rastezanja kože te tkiva. Takve se stanja mogu ublažiti i spriječiti kontroliranjem dobivene težine u trudnoći, izvođenjem Kegelovih vježbi i umjerenim rekreiranjem. No važno je konzultirati se sa stručnjakom.</p><p>Nekad su se trudnoće nakon 35. godine smatrale rizičnima, ali danas se na to više ne gleda tako. Kao i kod trudnoća u ostalim dobima, važne su redovite kontrole prema napucima liječnika.</p><p>Osim toga, istraživanja su pokazala i da su žene koje su kasnije rodile dulje i ispunjenije živjele.</p><p>Nikad nije jednostavno odlučiti koje je vrijeme idealno za dijete, a trudnoća u svakoj dobnoj skupini ima svojih prednosti. Najvažnije je konzultirati se sa stručnjacima.</p>