Ali Natalie je \u017eeljela pokazati stvarnost tijela nakon poroda, rekav\u0161i da je ponosna na svoj izgled.

Natalie ka\u017ee kako je sada\u0161nji izgled njenog trbuha podsjetnik koliko je njeno tijelo sna\u017eno nakon poroda \u010detvorki u srpnju, pi\u0161e Metro.

Ta je 30-godi\u0161njakinja prvo dijete sa suprugom Kahnom dobila u srpnju 2018. godine. Ubrzo su po\u017eeljeli jo\u0161 djece, no nai\u0161li su na pote\u0161ko\u0107e. Utvr\u0111eno je da par ima probleme s plodno\u0161\u0107u te da \u0107e izuzetno te\u0161ko za\u010deti na prirodan na\u010din, stoga su joj lije\u010dnici inducirali ovulaciju redovitim dozama hormona.

Jedna od nuspojava takvih tretmana je mogu\u0107nost vi\u0161eplodnih trudno\u0107a, a iako su bili svjesni mogu\u0107nosti blizana\u010dke trudno\u0107e - otkri\u0107e da Natalie nosi \u010detvero djece ih je \u0161okiralo.

Ipak, bili su presretni, a na svu sre\u0107u trudno\u0107a je protekla uredno. Natalie danas redovito objavljuje crtice iz svog \u017eivota s petero djece na svom Instagramu, gdje je komentatori hvale zbog njene iskrenosti.

Natalie ja na postu sa slikama nje u majici te s podignutom majicom napisala 'Da sam objavila samo prvu, ve\u0107ina komentara bi vjerojatno bila da izgledam super za nekog tko je rodio \u010detvorke. Da sam objavila samo drugu sliku, vjerojatno bi komentirali kako trebam biti ponosna na svoje tijelo'.

- Dio mene je \u017eelio objaviti samo prvu fotografiju, no drugi dio mene je \u017eelio biti stvaran. Realnost je kako je u ovom tijelu naraslo \u010detvero malih\u00a0\u010duda i da sam ponosna na to \u0161to moje tijelo mo\u017ee, no lagala bih kad bih rekla da volim trenutni izgled svog trbuha - priznala je.

Njeni su pratitelji imali brojne rije\u010di ohrabrenja, govore\u0107i joj koliko je lijepa i nevjerojatna.\u00a0



\u00a0