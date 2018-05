6 mentalno najjačih znakova koji podnose i najteže probleme

1. Strijelac

Budući da Strijelci žive u vlastitom umu cijelo vrijeme, oni su itekako sposobni skupiti snagu i stisnuti zube. Jako dobro procesuiraju informacije i imaju puno različitih mehanizama koje koriste kako bi se nosili sa stresom.

Ako se Strijelci nađu u neugodnoj ili opasnoj situaciji jako brzo će pronaći način kako se iz nje izvući. I to obično rade bez prevelike buke, tiho i jednostavno.

2. Ovan

Ono što Ovnove čini jakima je to što se vole postavljati u opasne situacije i tražiti iz njih najbolji mogući izlaz. Pronalaze opasnost, mentalnu ili fizičku, kako bi sami sebe isprobavali i testirali svoje sposobnosti. i to ih čini mentalno najjačim znakom u horoskopu.

Oni su nevjerojatno hrabri, oni će sve preživjeti i napredovati, a iz svih nedaća koje su prošli će svaki put izaći jači i sposobniji.

3. Lav

Lav to može. Samo ga pitajte, izazovite ga. On sve može, i ne, to nije šala. Ako se Lav odluči nešto napraviti ili riješiti, smatrajte taj zadatak obavljenim - jer Lav će to i napraviti. On ima nevjerojatnu mentalnu izdržljivost.

Mnogi poznati i nevjerojatni ljudi su rođeni u znaku Lava, ali njihova postignuća su više mentalna i znanstvena, nego fizička. Vole biti u centru pažnje, ali da bi izdržali toliku pozornost, svjesni su da moraju imati i mentalnu snagu izdržati pritisak i isporučili obećano.

4. Škorpion

Škorpioni imaju mentalnu snagu poput sadista, zlobnu i izdržljivu, piše Your Tango. A Škorpioni su stvarno najveći sadisti Zodijaka, oni obožavaju bol.

Ali da bi uživao u boli, trebaš za to biti mentalno sposoban, izdržljiv i usmjeren - moraš biti sposoban zaobići i potisnuti osjećaje i uči u tu ulogu nadljudske zlobe. Za to je potrebno mnogo volje i talenta, što nijedan drugi znak nema.

5. Bik

Bikovi su jako odlučni, a budući da su jake fizičke snage, nije teško za pretpostaviti da su sposobni pretrpjeti mnoge životne nedaće. Tvrdoglavi i prepuni energije Bikovi su poznati kao "sila prirode" s kojom nema zezancije.

Iako se za Bikove ne može reći da su primjer mentalnog zdravlja, itekako su usmjereni, odlučni i izdržljivi kad to žele biti.

6. Rak

Rakove se često smatra slabima, kućanskim tipovima, koji se stalno žale na svoju tešku sudbinu. Kako bi se obranili od svijeta i neželjene sudbine, Rakovi stvaraju velike obrambene zidove čistom izdržljivošću i usmjeravanjem na pozitivno.

Oni su fantastični posrednici, veliki mislioci, planeri, dizajneri i organizatori. Znaju kako obaviti posao, pogotovo kad drugi misle da to oni ne mogu.

