6 najčešćih mitova o dlačicama u međunožju - brijati ih ili ne?

1. Stidne dlake štite od spolnih bolesti

Zapravo je suprotno - stidne dlake mogu biti leglo bakterija pa nije točno da dlačice štite od spolno prenosivih bolesti do kojih dolazi dodirivanjem kože na kožu.

2. Dlake čine seks manje ugodnim

To varira od žene do žene. Mnogi vjeruju kako stidne dlake smanjuju trenje među nogama. Nekim ženama treba jača, a nekima slabija stimulacija da bi došle do orgazma, ali to nema nikakve veze ima li ona dlake ili ih je obrijala.

3. Boja pubičnih dlaka jednaka je boji kose

To je još jedan mit u koji mnogi vjeruju. Pubične dlake često su podjednake boje kao i ženine obrve, ali kao kosa vrlo rijetko.

4. 'Grmlje' nije privlačno

Zapravo, to ovisi o partneru - netko voli upravo 'šumicu', a netko 'pustinju'. Zapravo, prema jednom istraživanju mnoštvo pubičnih dlačica može biti okidačem strasti jer su pune feromona - spojeva koji izazivaju seksualno uzbuđenje i privlačni su suprotnom spolu, prenosi prevention.com.

5. Stidne dlačice nikada ne prestaju rasti

Pubične dlake prestaju rasti kada dođu do određene dužine. Zamislite, kada ste vidjeli nekoga da 'tamo dolje' pušta kosu. Stručnjaci kažu kako dužina varira od čovjeka do čovjeka, a kreće se otprilike između 1,30 i 5 centimetara.

6. Žene sa osjetljivom kožom ne bi trebale uklanjati dlačice

Zapravo, samo treba prilagoditi način uklanjanja dlačica tipu kože. Na primjer, ako je osjetljiva treba izbjegavati depilaciju voskom već birati uklanjanje kremom ili britvicom.

