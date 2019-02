6 ranih znakova da će vaš brak trajati: prihvaćanje, poštovanje

Čak i u najboljim vezama ponekad se pokažu mali znakovi upozorenja koji otkrivaju potencijalne probleme prije početka braka, ali većina parova, u ljubavnom zanosu, zanemaruju bračne savjete i male predbračne sukobe.

I premda nitko nije tako jako zaljubljen da u potpunosti ignorira stvarnost, duboko u sebi većina parova iskreno vjeruje da će brak ojačati njihovu vezu.

Jedini problem je to što brak ima tendenciju naglasiti razlike između partnera. Postoji li način da ljudi saznaju prije samog vjenčanja ima li odnos ono što je potrebno da bi brak potrajao? Ovo su znakovi da će brak trajati:

1. Prihvaćanje međusobnih razlika

- Možda zvuči prejednostavno, ali brak traje kada parovi poštuju međusobne razlike. Kada nam parovi govore o svojim razlikama kao izazovima, a ne o katastrofama, znate da će njihov brak trajati. Vaš partner se razlikuje od vas. On misli drugačije, osjeća se drugačije i novac koristi drugačije od vas. I to se neće promijeniti - objašnjavaju Scott i Bethany Palmer za Your Tango. Oni su poznati financijski planeri, autori i govornici koji pomažu parovima riješiti financija pitanja u braku

- Ako uživa u trošenju novca, prilagodite se toj osobini umjesto da ju pokušavate promijeniti. Ako voli malo financijskog rizika s ciljem povećanje zarade, prihvatite tu osobinu i naučite se uživati u ludoj vožnji. Ljudi u dugom sretnom braku prihvaćaju činjenicu da su različiti što otvara vrata dubljem odnosu zahvaljujući kojem partneri uče jedan o drugome, njihovim snagama i slabostima, a to utječe na lakše prihvaćanje čovjeka takvog kakav je, te nestaje ideja o promjeni nekoga - dodaju.

2. Volite bez granica

Kada se partneri međusobno prihvaćaju i vole jedan drugoga, to je dobar znak da će brak trajati. To znači da ljudi prihvaćaju dobre, ne baš dobre i čudne strane svojih partnera. To također znači da oboje dijele svoje istinske misli i osjećaje koji produbljuju njihovu ljubav, razumijevanje i podršku - objasnila je Janet Ong Zimmerman, autorica bloga Love for Successful Women.

3. Prihvaćate partnerovu prošlost i on vašu

- Bez obzira na to tko je bio, s kakvim ženama je izlazio ili njegov odgoj, ne držite njegovu prošlost protiv njega. U vezi se partneru treba dati prilika da se iznova otkrije i zajedno s vama raste. Obećaj si da nikada nećeš pomisliti da znaš sve o njemu, i umjesto toga se zakuni da ćeš mu svaki dan pristupiti sa znatiželjom o tome tko je i na kavom je putu. Vaš odnos je cjelokupni paket (oprost i otpuštanje prošlosti su jedno te isto) - napisao je Clayton Olson, internacionalni terapeut za veze.

4. Jedno drugom ste na prvom mjestu

- Parovi imaju čvrsto stajalište u onom trenu kad u vezi pređu s 'ja' na 'mi'. Prioritet u vezi je da si partneri međusobno osiguraju osjećaj sigurnosti i poštovanja. Partneri u čvrstoj vezi će se nakon svađe ispričati jedno drugome na svojem 'doprinosu' u svađi, čak i kad smatraju da je njihov doprinos bio minimalan. Jedan drugome jasno daju do znanja da se cijene i da je njihov seksualni život zadovoljavajuć - objašnjava certificirana seksualna terapeutkinja Deborah Fox.

5. Vaš odnos je pun poštovanja

- Znate da će vaš brak trajati kada budete u stanju razgovarati o bilo kojoj temi, čak i o izazovnim temama, na miran i otvoren način. Tim razgovorima pristupate kao prilici da naučite nešto novo o svom partneru, a ne da se potvrdite da ste vi bili u pravu. Prihvaćate međusobne razlike i prepoznajete da ste jači kada radite kao tim, a ne kao pojedinačni igrači - izjavila je Lesli Doares, terapeutkinja i osnivačica praktične alternative za parove koji žele poboljšati svoj brak bez tradicionalne terapije.

6. Prvo ste prijatelji koji uživaju u zajedničkom vremenu

- Prema Johnu Gottmanu, brakovi se temelje na dubokom prijateljstvu i zajedničkom putovanju. Sretno oženjeni parovi mogu riješiti sukob bez pribjegavanja negativnom ponašanju kao što je nazivanje pogrdnim imenima ili kritiziranje. Uspješni parovi su zainteresirani za razumijevanje unutarnjeg svijeta svojeg bračnog partnera. Ostaju znatiželjni i otvoreni jedno prema drugom. Odnos nije bez problema, ali par se i dalje voli i prihvaćaju jedno drugo - rekla je Lea Roussos, certificirani bračni i obiteljski terapeut.

Osvrt psihoterapeutkinje Ivane Grabar

Hrvatska psihoterapeutkinja za partnerske odnose i seksualna psihoterapeutkinja Ivana Grabar komentirala je znakove dobrog i lošeg odnosa te pokazatelje potencijalno loših brakova.

Što mislite o navedenim pokazateljima uspješnog braka?

Ljude često zanimaju neke formule kako nešto dobro odraditi i izbjeći neugodnost, loše iskustvo ili bol. Jako je teško procijeniti iskrenost i osobnost druge osobe. Lako nas je i zavarati zbog osjećaja zaljubljenosti.

U početku nam druga osoba djeluje vrlo iskreno. I vjerojatno jest. Međutim, ljudi se mijenjaju. Nismo isti od jutra do večeri, a kroz životne situacije i iskustva mijenjamo se još više. Osim toga, važan utjecaj na nas ima naše djetinjstvo. U nas su utisnuti neki obrasci ponašanja koje smo gledali i doživjeli u prvih 5 godina života.

Što mislite, na što se treba obratiti pozornost kod potencijalnog bračnog partnera?

Mora li osoba biti uvijek u pravu ili je spremna ispričati se? Je li spremna nakon greške biti pažljivija prema vama i pokazati želju da se u tome promijeni? Nastoji li takav oblik ponašanja zadržati ili je morate opet iznova podsjećati da vas to smeta ili povređuje? Možete li otvoreno pričati o temama o kojima nemate isto mišljenje i nakon toga imati i dalje osjećaj pripadnosti i povezanosti? Poštuje li vaš partner osobe koje su vam bliske i važne? Imate li osjećaj ravnopravnosti i partnerstva u odnosu? Osjećate li da se osoba ponekad prilagođava vama, a nekad vi njoj ili je to jednostrano?

Postoje li neki česti pokazatelji da ljudi nisu jedno za drugo?

Rekla bih da je to sve ovo što sam gore navela, ako nosi negativan odgovor... Također, ako u bilo kojem trenutku postoji kršenje osnovnih ljudskih sloboda: pravo na slobodno kretanje, izbor prijatelja, hobija, pravo na iznošenje vlastitog mišljenja te ako su reakcije prema nama u bilo kojem smislu agresivne (pasivno ili aktivno) te se te reakcije stalno ponavljaju, moguće je da se osoba neće brzo ili uopće mijenjati.

Tada je na nama da izaberemo želimo li to trpjeti ili se želimo maknuti. I trpljenje je izbor. Obično smo tada jako ljuti na partnera ili partnericu.

Zapravo, prava osoba na koju se možemo ljutiti smo mi. Važno je osvijestiti da nas ne drži u odnosu druga osoba i da smo sami donijeli odluke zbog kojih snosimo posljedice.

Nikad nije kasno promijeniti odluku. Dok god dišemo, vrijeme postoji i možemo učiniti promjenu. Ako čekamo da se promjena dogodi s druge strane, mogli bi se načekati. Promjena počinje od nas.

