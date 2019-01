Budite svoji, tad ćete privući nekog tko voli vas i vaše mane

Osnovno pravilo za pronalaženje ljubavi je da budete ono što jeste, kaže Richard Templar, autor knjige 'The Rules of Love: A Personal Code for Happier, More Fulfilling Relationships'.

- Kad upoznate nekog novog, možete glumiti da ste sve što ta osoba želi, ali maske će kad-tad pasti. Mislite li da je čovjek kojeg ste upoznali ‘onaj pravi’, teško ćete sakrivati, primjerice, svoj smisao za humor sljedećih 50 ili više godina. Zamislite da se nikad ne možete ponašati kao ono što zapravo jeste. Budete li ono što jeste, privući ćete nekog tko će voljeti i vaše mane - tvrdi autor.

Tek kad popravite 'emocionalnu štetu' koju vam je nanijela prošla veza, nastavite sa svojim životom. U protivnom novom partneru nećete moći pokazati pravog sebe i usredotočiti se na njega.

Foto: Dreamstime

- U vezi nećete biti zadovoljni ako prvenstveno niste zadovoljni sobom. Nemojte biti u vezi samo zato da ne budete sami. Ako vas netko ne usrećuje, ostavite ga - tumači autor. Srodnu dušu možda nećete prepoznati isti tren, pa biste trebali dati priliku potencijalnom partneru da se pokaže.

- Čak i ako niste sigurni na početku odnosa, to je normalno. Nemojte dopuštati da vrše pritisak kako biste donijeli neku trajniju odluku - o preseljenju, vjenčanju ili djeci. Vaš voljeni sigurno ne želi da pogrešno odlučite - kaže autor.

Za životnog partnera trebali biste izabrati onoga tko vas nasmijava, a autor to smatra najvažnijim u cijeloj vezi.

- Ako izaberete partnera zbog njegova dobrog izgleda ili statusa, mogli biste požaliti. Mnoge se od ovih karakteristika mogu izgubiti, mijenja se čak i karakter. Jednom samopouzdana osoba može se mnogo promijeniti uslijed traume, a strpljiva osoba može postati netolerantna. No osjećaj za humor će trajati i nakon što sve nestane - kaže i dodaje kako vas onaj tko vas nasmijava istodobno i privlači, čak i ako vam nije posebno fizički atraktivan.

- Važno je i pronaći partnera pred kojim se možete nasmijati - na svoj račun. To znači da ste sigurni u sebe, a to će vam olakšati putovanje kroz život - zaključuje autor.