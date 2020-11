6 savjeta za pisanje dnevnika

Pisanje dnevnika pruža ljudima priliku da organiziraju svoje misli i osjećaje i na taj način razvijaju kontrolu nad onim što im se događa. Uz to, može smiriti vašu tjeskobu i depresiju

<p>Kako i zašto je bitno pokrenuti dnevnik? Napišite što vam je u glavi i u srcu. Istraživanja sugeriraju da pisanje dnevnika može biti iznenađujuće korisno za vaše mentalno zdravlje. Dnevnik vas može izvući od negativnih misli i ponavljajućih misaonih obrazaca, koji nisu korisni za vaš osobni rast, a mogu čak pogoršati anksioznost i depresiju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ako ste tjeskobni, vođenje dnevnika može vam podići raspoloženje i poboljšati ukupnu dobrobit, pokazalo je istraživanje koje je uspoređivalo odrasle osobe koje su vodile dnevnike 15 minuta, tri dana u tjednu s onima koji to nisu činili. Istraživanje je objavljeno u JMIR Mental Health 2018. godine.</p><h2>Vrste dnevnika</h2><p>Postoji mnogo različitih načina pisanja dnevnika. Razmislite što bi vas moglo privući i želite li raditi nešto organiziranije i usmjerenije ili nešto kreativnije.</p><p><strong>'Bullet' ili metak</strong> - to je mješavina pažljivosti i kreativnosti koja obiluje bilješkama, popisima obveza, podsjetnicima i slično<br/> <strong>San</strong> - bilježite svoje snove, što god i kako se osjećate zbog snova<br/> <strong>Smijeh</strong> - Zabilježite sve zbog čega se smijete tijekom dana<br/> <strong>Zahvalnost</strong> - Uzmite si vremena svaki dan da nabrojite nekoliko stvari zbog kojih ste zahvalni <br/> <strong>Kreativno</strong> - Kreativnost može biti bilo što: pisanje ili crtanje, spomenar ili slično<br/> <strong>Ciljevi</strong> - pratite svoje ciljeve, pratite svoj napredak i pišite si inspirativne bilješke kako biste ostali motivirani.<br/> <strong>Kolaž</strong> - upotrijebite slike iz časopisa ili fotografije <br/> <strong>Crtanje</strong> - Nacrtajte skice kako biste opisali kako se osjećate ili što proživljavate.<br/> <strong>Priroda</strong> - zabilježite ono što doživljavate kad ste u prirodi. Opišite što vidite, osjećate, čujete i dodirujete.<br/> <strong>Tok svijesti</strong> - Zapišite svoje misli čim vam dođu.</p><p>Znajte da nema pogrešnog načina za pisanje dnevnika. Međutim, novinarstvo je navika koju treba razvijati. Ako ste zainteresirani za početak, evo kako ući u novinarsku formu:</p><h2>Odredite vrijeme</h2><p>Imati dnevnik na mentalnom popisu obaveza nije dovoljno. Kako biste uspjeli prvo pronađite vrijeme za pisanje dnevnika. Ujutro ili prije spavanja može biti učinkovito vrijeme za pisanje dnevnika. Pisanje prije spavanja može poslužiti kao predah od aktivnog dijela vašeg dana i kao prijelaz u san. </p><h2>Počnite s nečim laganim</h2><p>Počnite s laganim tempom. Uključite svakodnevne stvari. Probudili ste se u 7 sati, uredili krevet, istuširali se, doručkovali i preskočili konferencijski poziv. Zatim dodajte ono što ste osjećali ili proživljavali tijekom tih stvari. Na primjer, zaboravili ste postaviti alarm tako da ste propustili vježbati i započeli ste dan pod stresom.</p><p>Čak i samo zapisivanje onoga što je na dnevnom redu može imati izrazite učinke. Ljudi koji su prije spavanja napisali popis obveza brže su zaspali u usporedbi sa skupinom koja je popisala sva svoja postignuća za taj dan, prema studiji iz 2018. godine u Journal of Experimental Psychology: General. </p><p>Vođenje dnevnika zahvalnosti, zapisivanje vaših blagodati, velikih ili malih, također vam može pomoći pristupiti životu na optimističniji način i pomoći vam u postizanju vaših ciljeva.</p><h2>Pronađite dnevnik koji volite</h2><p>Imate dva izbora: pisati na papiru ili na računalu / pametnom telefonu. Stručnjaci predlažu pisanje na papiru. Kao prvo, većina nas je po cijele dane na računalu, pa vam zbog toga dnevnik na papiru može pružiti olakšanje. Također, korist donosi pisanje u odnosu na tipkanje. To vam može internalizirati poruku da ste dovoljno važni da odvojite vrijeme da to zapišete. </p><h2>Pronađite privatni prostor</h2><p>Ako u vašem kućanstvu postoji netko tko ne poštuje granice, onda sakrijte dnevnik. Nemojte odustati od pisanja dnevnika jer se bojite da će ga netko pronaći. U redu je i ako sadržaj želite zadržati privatnim za sebe.</p><h2>Kada se povezati sa profesionalcem</h2><p>Ponekad vam samo vođenje dnevnika može pomoći u rješavanju neispitanih osjećaja. Nekada vas i vlastite misli i životne borbe mogu uplašiti. To je možda znak da biste možda trebali potražiti pomoć druge osobe. Na primjer, možete podijeliti sadržaj s voljenom osobom. Ili se obratite terapeutu za dodatnu pomoć u obradi osjećaja koji su možda preteški da se sami nosite s njima, piše <a href="https://www.thehealthy.com/mental-health/how-to-start-a-journal-tips-from-therapists/" target="_blank">The Healthy.</a></p>