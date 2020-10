Rad od kuće i psihičko zdravlje: Postavite granice i čuvajte se!

Pritisak takvog načina rada može rezultirati tjeskobom i nesanicom, kroničnim umorom, nedostatkom koncentracije, ljutnjom ili pretjeranom konzumacijom opojnih sredstava...

<p>Pandemija je unijela mnoge promjene u naše živote, a među ostalim to je rad od kuće, piše<a href="https://indianexpress.com/article/lifestyle/workplace/work-spaces-at-home-could-potentially-harm-our-mental-health-heres-how-6705305/"> Indianexpress</a>.</p><p>Osim nekih specifičnih poslova, mnogi su se okrenuli radu koji ne uključuje korištenje ureda, a oni koji moraju raditi iz ureda prakticiraju socijalnu distancu kako bi spriječili širenje virusa za koji još nemamo lijek. No te su promjene kod mnogih ljudi rezultirale prilagodbama koje su utjecale i na psihičko zdravlje.</p><p><strong>Gopi Krishnaswamy </strong>je učitelj zena, autor knjiga te regionalni voditelj Search Inside Yourself Leadership instituta. Kaže kako su rutine na koje smo navikli sada drugačije, a granice su postale zamagljene.</p><p>- Pojedinci sad imaju fleksibilno radno vrijeme pa rade između gledanja dvije epizode omiljene serije pritom ugrožavajući vrijeme koje provode s obitelji te zanemaruju vrijeme kad su posvećeni sebi. Time se razrijedila svetost svakog od tih područja - ističe on.</p><p>Tijekom godine mnogi su ljudi radili od kuće balansirajući između obiteljskih i poslovnih obveza, kolega, šefova, djece, pa čak i supružnika.</p><p>- Dodatno, sad su obitelji na neki način ograničene na prostoru koji su nekad zvali samo dom. Danas je taj dom ujedno i ured ili prostor za rad. Dok smo nekad čeznuli vratiti se kući nakon napornog dana u uredu, sad otkrivamo da naša djeca nisu anđeli kakvima smo ih smatrali pa jedva čekamo da odu u školu - nastavlja Krishnaswamy.</p><p>Upozorava kako sve zajedno može rezultirati tjeskobom i nesanicom, kroničnim umorom, nedostatkom koncentracije, ljutnjom ili pretjeranom konzumacijom opojnih sredstava. U konačnici, može se razviti depresija i suicidalnost. Stoga objašnjava kako se možemo nositi s pritiscima novog radnog mjesta.</p><p>- Za početak, svatko od nas mora osvijestiti važnost mentalnog zdravlja. Moramo razumjeti vezu između fizičkog i psihičkog zdravlja. Važno je ograničiti vrijeme koje provodite pred ekranom i na poslu, stvoriti rutinu, disciplinu i strukturu. Vježbajte jogu ili meditirajte kako biste osnažili mentalno zdravlje. Stvorite više empatije i budite ljubazniji prema sebi i prema drugima. Tvrtke i vlade također moraju postati svjesne da psihičko zdravlje nikad nije bilo važnije. Radna mjesta su se promijenila. Rješavajući izazove s kojima smo na njima suočeni ispravan je put - zaključio je on.</p>