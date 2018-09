6 tihih simptoma raka debelog crijeva koji mnogima promaknu

U Americi svake godine 140 tisuća ljudi dobije dijagnozu raka debelog crijeva. I premda je rektalno krvarenje jedan od najočitijih simptoma da bolujete od karcinoma debelog crijeva, simptomi mogu biti i mnogo suptilniji pa ih nećete nužno odmah prepoznati.

Zato donosimo niz simptoma koji se mogu pojaviti kao pokazatelj ove bolesti, a ako uočite nešto od navedenog obavezno se konzultirajte sa svojim liječnikom.

Ako saznate da ste anemični

Foto: dreamstime

Dijagnoza anemije može biti jedan od simptoma raka debelog crijeva jer krvarenje može biti i unutarnje što nećete nužno znati.

- Ako je muškarac anemičan pretpostavlja se da negdje krvari a nije neobično da uslijed raka debelog crijeva dođe do unutarnjeg krvarenja. Isto je i kod žena koje mogu imati obilniju mjesečnicu, ali istovremeno i unutarnje krvarenje.

Problem je što to može trajati i do šest mjeseci prije nego muškarac ili žena primijete krv ili sukrvicu u stolici. - objasnila je dr. Patricia Raymond, predavačica na američkom 'College of Gastroenterology'. Dodaje i da je potrebno posjetiti liječnika ako primijetite bilo koji simptom anemije kao što su umor, vrtoglavica ili izraženo blijedilo i slabost.

Ako ne možete do daha

Foto: thinkstock Druga nuspojava karcinoma debelog crijeva je tzv. skraćeni dah. Ako ne krvarite uopće ili bar ne iz neuobičajenih mjesta i ne povraćate krv, vaše tijelo u krvi stvara više plazme bez da se pri tom stvara i željezo ili crvena krvna zrnca kako je uobičajeno.

To sprječava gubitak krvi, ali i onemogućava dostatan prijenos kisika do stanica, pa dolazi do tzv. skraćenog daha - koji je jedan od najčešćih znakova raka debelog crijeva, a koji malo tko registrira ili bar na vrijeme poveže s ovom bolesti.

- Ako hrana dolazi u crijeva a onda tamo ostaje i 'blokira se', možete se osjećati napuhano i patiti od grčeva u trbuhu. - kaže američki liječnik i stručnjak za rak debelog crijeva dr. Randall Holcombe, predstojnik klinike 'Mount Sinai Health System' u New Yorku.

Dodaje i da za napuhnutost i grčeve može postojati još niz objašnjenja, no ako je riječ o stanju koje duže vremena ne prolazi, treba se zapitati radi li se o karcinomu debelog crijeva. Isto tako, bol na desnoj strani abdomena može značiti progresivni karcinom koji je već zahvatio jetra...

Imate zatvor

Povremeni zatvor nije znak za uzbunu i normalna je pojava, ali ako se počne događati učestalo i dugo traje može biti simptom raka debelog crijeva.



- Zatvor je jedan od najčešćih simptoma koje imaju pacijenti s ovom bolesti zbog čega se svakako preporučuje da se, ako imate zatvor kroz duži vremenski period ili se pak ponavlja, konzultirate s liječnikom. - kaže dr.Holcombe.

Stolica vam je drugačija

Ako želite pripaziti na rane znakove ove bolesti, stolica je nešto na što svakako morate obratiti pažnju.

Svaki put pogledajte u školjku, neka vam to bude navika. Ako primijetite da vam stolica kroz duži period ima uži, tanji oblik nego inače, obratite se liječniku jer je to jedan od simptoma raka debelog crijeva; budući da polipi koji su se u crijevima poremetili mijenjaju izgled stolice. - upozorava dr. Raymond. Isto kao i uži oblik stolice, uporan proljev isto može biti jedan od ranijih pokazatelja ove bolesti.

Stolica je čudne boje

Rektalno krvarenje ne dolazi uvijek u obliku crvene, svježe krvi; tamnije stolice s ili bez sukrvice isto tako mogu biti jedan od pokazatelja bolesti. - dodaje dr. Raymond koji donosi i savjete koje bi trebale pratiti sve odrasle osobe koje žele umanjiti šanse za obolijevanje od raka debelog crijeva.

Rak debelog crijeva - svake godine 'napada' dva posto više mladih nego godinu prije

Karcinom debelog crijeva je isključivo bolest odraslih ljudi, obično srednje odrasle dobi, a najčešće se obolijeva između 40. i 50. godine života.

Studije koje su napravljene pokazuju kako je od 260 tisuća pacijenata koji su uzeti kao uzorak, njih 15 posto bilo mlađe od 50; što je otprilike dobna granica do koje bi se svi trebali testirati.

Mlađi ljudi rjeđe obolijevaju od ove vrste karcinoma, ali kad obole obično je riječ o progresivnom tipu karcinoma debelog crijeva. Ipak, bolest svake godine napadne oko dva posto pacijenata mlađe životne dobi više nego godinu prije.

Mogući uzroci su sve slabija fizička aktivnost kod sve većeg broja mlađih ljudi, kao i sve zastupljenija pretilost. Ako spadate u rizičnu skupinu (ako vam u obiteljskoj anamnezi postoji netko s rakom debelog crijeva), dogovorite se s liječnikom biste li se trebali testirati prije 50. godine.

Trikovi koji će pomoći u prevenciji karcinoma debelog crijeva



Manje sjedite

Vjerojatno vas neće iznenaditi da je svakodnevno sjedenje satima čest uzrok boli u leđima, problema sa srcem, venske tromboze, dijabetesa i pretilosti.

Foto: Dreamstime

Ali jeste li znali da je višesatno sjedenje povezano i s nekoliko vrsta karcinoma a da je karcinom crijeva na vrhu popisa?

Naime sjedenje može uzrokovati odnosno potaknuti razne upale u tijelu, a jedno od novijih kanadskih istraživanja pokazuje kako su upravo kronične upale, koje ni ne primijetimo pa ih se ni ne rješavamo predispozicija za razvoj raka debelog crijeva. Zato, ako radite za stolom, svaki sat napravite pauzu od nekoliko minuta koje ćete iskoristiti za kratku šetnju, makar oko ureda.

'Upijajte' sunce

Umjereno izlaganje suncu preventivno djeluju na rak debelog crijeva. Da bi bilo zdravo, tijelo treba velike količine D vitamina koji najbolje upija od sunca preko kože.

Trebate naravno pripaziti da ne pretjerate i ne dobijete opekline ali sunce nikako ne treba manično izbjegavati i bojati ga se.

Nanesite losion ili kremu s dobrom zaštitom od UV zračenja, faktore 50 i 50+, i izlažite lice dnevnom suncu barem 30 minuta dnevno, ovisno naravno o boji vaše kože. D vitamin možete i nadoknaditi kroz dodatke prehrani i hranu koja je njime bogata.

Razmislite o duploj dozi aspirina

Sve je više istraživanja koja potvrđuju da aspirin djeluje na prevenciju širenja karcinoma zbog čega neki liječnici pacijentima koji imaju genetsku sklonost preventivno prepisuju čak dvije doze aspirina dnevno.

Inače, ljudi koji imaju genetsku sklonost od raka obole u deset posto više slučajeva zaista i obole od neke vrste raka, i to često u mladoj životnoj dobi. Ako ste među tom populacijom i u obitelji imate nekog, ili više njih koji su bolovali od raka, razgovarajte sa liječnikom kako da poduzmete sve što možete u prevenciji istog.

Prebacite se na smeđu rižu

Dugo se vode debate oko toga da li hrana bogata vlaknima sprječava rak debelog crijeva. Nedavno je napravljena najrelevantnija studija do sada koja uključuje čak dva milijuna ljudi diljem svijeta, a pokazala je da cjelovita zrna, pogotovo riže i zobi, mogu preventivno djelovati na rak debelog crijeva.

Zato se smatra da uravnoteženo dodane u svakodnevnu prehranu riža i zob itekako pomažu da ne obolite od ove vrste zloćudnog tumora.

Jedite ribu barem jednom tjedno

Omega 3 masne kiseline su generalno dobre za probavu, a njihov daleko najbolji izvor je riblje ulje, odnosno sama riba poput npr. srdele ili lososa.

Foto: Dreamstime

Istraživanja pokazuju da oni koji uzimaju optimalne količine ribljeg ulja rjeđe obole od Kronove bolesti, isto crijevne bolesti, a ljudi koji svaki tjedan konzumiraju ribu imaju čak 40 posto manje šanse da dobiju bilo koji karcinom.

Dalje šanse možete smanjivati sami a računa se da svaka dodatna porcija ribe tjedno smanjuje rizik od karcinoma za četiri posto, što nikako nije zanemarivo.

Prestanite pušiti

Pušenje znatno povećava rizik za oboljeti od raka i to, kako su pokazala istraživanja, više kod žena nego kod muškaraca.

Naime istraživanja su pokazala da žene koje su prestale pušiti prije deset godina još uvijek imaju jednake šanse da dobiju rak neposredno zbog cigarete, dok je kod muškaraca 10 godina dovoljan period da se taj rizik smanji, ili čak potpuno nestane.

Obavezno napomenite liječniku jeste li pušač kod skeniranja visine rizika i predispozicija za oboljenje od karcinoma. A ako još niste, što prije prestanete pušiti to bolje...