6 znakova da ste istinski dobra duša iako vam to baš ne govore

1. ISKRENO STE SRETNI KADA SE DOBRE STVARI DOGAĐAJU DRUGIM LJUDIMA Bezuvjetno se radujete sreći drugih žena u svom životu. Bilo da se radi o poslu iz snova, zaručničkom prstenu, tijelu na kojem su predano radile ili iznimnoj osobnosti, njihova sreća postaje i vaša. Ne razumijete mentalitet zavisti jer znate da uspjeha i radosti ima dovoljno za sve. Kada se nečiji trud isplati, vi ste među prvima koji će to prepoznati i proslaviti. | Foto: lev dolgachov