6 znakova stvorenih za vruću ljetnu avanturu: Ovan, Riba...

1. Strijelac

Ako se odlučite na ljetnu romansu sa Strijelcem, osjetit ćete pravu čaroliju. Strijelci su poznati po pomicanju granica i isprobavanju novih stvari, odlascima na avanture i poduzimanju velikih rizika. Što god se dogodilo, Strijelac će to lako prihvatiti, a njegov osjećaj za slobodu i divljenje prema novim otkrićima je samo dodatno gorivo za fantastične stvari koje mu se uvijek događaju.

Vjerojatno je to zato što ne osjeća potrebu da kontrolira sve što se događa oko njega. Puštajući da se stvari razvijaju same od sebe, on uživa i uživa u svemu dobrome, ne opterećujući se negativnim aspektima života.

Kad se vaša ljetna avantura sa Strijelcem završi, ne brinite se da će vas uhoditi, on će već biti u novoj avanturi.

Želite li personalizirani horoskop? Isprobaj!

2. Ovan

Vodenjak je ideala osoba za ljetnu romansu jer ju neće shvatiti preozbiljno. On će vas poticati da isprobate nove stvari i da preuzmete nove rizike, pojačavajući kod vas osjećaj adrenalina i želje za otkrivanjem novih stvari. Pun života, avanturist i optimističan, on će se opustiti bez razmišljanja o budućnosti, piše Your Tango.

Na drugu stranu, brzo gube interes i imaju potrebu za novim iskustvima, tako da ako se odlučite na ovu avanturu budite sigurni da ćete isprobati i vidjeti puno novih stvari, pa čak i one koje vam nikad nisu pale na pamet. Ako želite spontanost i nove vidike, Vodenjak je idealan partner u otkrivanju novih uzbuđenja.

3. Vodenjak

Vodenjak je pravi izbor ako želite zabavu, uzbuđenje i osjećaj potpune slobode. Ne morate učiniti ono što bi inače normalno činili ili biti onakvi kakvi ste inače; s njim možete biti što god poželite, raditi što želite, pričati što želite, a Vodenjak će vas u tome podržati jer će i sam uživati u ovim vašim novim otkrićima.

On će vam pružiti priliku da istražite različite aspekte vaše osobnosti koje obično držite sami za sebe. Ali, s njim se treba pripaziti. Nemojte ni pomisliti na emotivno vezanje i zaljubljivanje u Vodenjaka, budući da se teško nosi s emotivnom prtljagom drugih ljudi.

4. Blizanci

Blizanci su prirodni zavodnici i imaju dar da održe stvari laganima, zabavnima i fleksibilnim. Oni su sposobni od najdosadnije večere ili šetnje napraviti pravi tulum i s njima kao da ste dobili garanciju za dobar provod, što god odlučili raditi.

Po prirodi su jako fleksibilni i s njima ćete iskoristiti svaki trenutak ljeta na najbolji mogući način. S njima je moguće voditi duge ozbiljne razgovore i u trenutku se prebaciti na šale. Prilagodljivi su i dobrog temperamenta, tako da vrijeme s njima provedeno garantira dobru zabavu.

5. Vaga

Ljetna romansa s Vagom će vas natjerati da sve oko sebe gledate na potpuno novi način. Natjerat će vas da se u svom vlastitom gradu osjećate kao turist koji otkriva nešto novo. Iako su poznate po svojem šarmu i karizmi, također su jako drage i suosjećajne. Mogu vam pomoći da prebolite staru ljubav i ponovo se osjećate optimistično i poletno.

Vage su veliki romatičari i obasipat će vas pažnjom. Također su jako senzualne, pa nakon romase s Vagom, definitivno ćete se osjećati zaljubljivo i koketno.

6. Ribe

Mislite da Ribe nisu dobar izbor za kratku ljetnu romansu jer su toliko osjetljive i ljubazne da bi se mogle previše vezati za vas? I istina je da kada Ribe padnu za nekoga, padaju jako. Međutim, one su toliko kreativne i maštovite da im je teško odoljeti.

Ako ste iskreni o onome što tražite i ne obmanjujte ih, kratka romasa s Ribama može biti jako lijepo iskustvo. Osjećat ćete se kao da imate novi pogled na svoj život i osjetit ćete zahvalnost za to iskustvo.

Ljetnom romasom i njima ćete pružiti novi materijal za buduće umjetničke potrebe, a one će dobiti potvrdu da nisu samo drage i ljubazne, nego dostojne ljubavi. Ponekad je potrebno Ribe podsjetiti koliko toga imaju za ponuditi i koliko su fantastične.