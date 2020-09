7 fizičkih znakova usamljenosti

Druženje je ljudska potreba. Oni koji imaju slabije društvene odnose imaju 50% veću vjerojatnost da će umrijeti tijekom određenog razdoblja od onih s jačim društvenim vezama, prema studiji iz 2015. na 308.000 ljudi

<p>Prepoznati usamljenost u sebi i drugima nije uvijek lako. To nije isto što i biti sam i ljudi se mogu sramiti zbog toga.</p><p>- Ljudi se boje priznati da su usamljeni zbog stigme koju to nosi, boje se da će biti osuđeni ili otuđeni. To ih pak sprječava da prevladaju samoću ili se obrate prijateljima ili stručnjacima za pomoć - rekla je Babita Spinelli, psihijatrica iz New Yorka, za <a href="https://www.insider.com/physical-health-symptoms-that-can-be-caused-by-loneliness-2020-9" target="_blank">Insider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (disanjem protiv stresa):</p><h2>Sedam fizičkih znakova da je netko usamljen:</h2><p><strong>Simptomi prehlade</strong></p><p>Ako ste se prehladili, možda dio krivice leži i u samoći.</p><p>- Kada se osjećamo sami, kad nam nedostaje mogućnost interakcije s ljudima na poznate i utješne načine, osjećamo se ranjivo, ugroženo i napadnuto - laže Kory Floyd, profesorica komunikacija sa Sveučilišta u Arizoni koja proučava kako naklonost utječe na stres i fiziološko funkcioniranje.</p><p>Kao rezultat toga, postajemo "hiper budni", što između ostalih problema suzbija naš imunološki sustav i može nas učiniti podložnima bolestima.</p><p><strong>Bolest koje se ne možete riješiti</strong></p><p>Zdravo tijelo i um mogu se oporaviti od prehlade. Onaj koga je usamljenost dotukla, međutim, može se iznova i iznova razboljeti, kaže Spinelli.</p><p>- Pojedinac se može osjećati bolesno ili stalno pod stresom, a to ne povezuje s usamljenošću. On to može definirati čisto kao fizičku bolest koja se ponavlja, ne pitajući se postoji li neki emocionalni problem - dodala je. </p><p><strong>Problemi sa spavanjem</strong></p><p>Usamljenost se može podudarati s depresijom i dijeliti simptome, uključujući poteškoće sa spavanjem ili previše spavanja.</p><p><strong>Glavobolje</strong></p><p>Slično tome, glavobolje mogu biti simptomi i depresije i usamljenosti.</p><p>Najveća je razlika između njih dvoje u tome što je prvo stanje mentalnog zdravlja, dok je drugo prolazno emocionalno stanje.</p><p><strong>Stalna neugoda</strong></p><p>Ako ste lišeni značajnih društvenih veza, ne osjećate se dobro jer vam tijelo pokušava reći da se družite.</p><p>- Ako o samoći razmišljamo kao o stanju koje ima svoj 'alarm', kao što nam glad govori da trebamo jesti i žeđ da trebamo piti, upravo je ta neugoda ono što nas motivira da tražimo društvene veze - rekla je Julianne Holt-Lunstad, profesorica psihologije i neuroznanosti sa Sveučilišta Brigham Young.</p><p><strong>Debljanje</strong></p><p>Na isti način na koji usamljenost može potaknuti stanje "hiper budnosti" zbog koje smo u stresu i slabi nam imunitet, ta hormonska neravnoteža može dovesti i do gomilanja kilograma.</p><p><strong>Stalno provjeravanje društvenih mreža</strong></p><p>Iako to samo po sebi nije fizički simptom, neprestano provjeravanje društvenih mreža i njihovo korištenje kao zamjena za društvene interakcije, također je znak usamljenosti, zaključila je Spinelli.</p>