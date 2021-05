Od sitnih mrlja do ostataka pudera, spreja za kosu, znoja i još niza drugih tvari pokazatelji su da je vašim naušnicama nužno potrebno čišćenje. To ćete primijetiti i ako je nakit izgubio boju, a prljave naušnice mogu čak prouzročiti infekciju.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za čišćenje octom

No čišćenje naušnica je zapravo vrlo jednostavno, piše HelloGiggles. Većina savjeta se može primijeniti na naušnice od najčešćih materijala poput zlata ili srebra, no ako imate iznimno vrijedne biserne naušnice ili one sa dragim kamenjem, svakako ih odnesite na čišćenje zlataru kako biste spriječili nastanak eventualnih oštećenja zbog nestručnog rukovanja.

1. Hidrogen peroksid

Hidrogen peroksid je odličan za čišćenje nakita jer ne samo što ispire prljavštinu nego i dezinficira površinu. Nanesite peroksid na vatu i natapkajte te prebrišite cijelu naušnicu.

-Možete također napuniti manju šalicu hidrogen peroksidom i uroniti naušnice te is ostaviti nekoliko minuta, a zatim ih uroniti u drugu šalicu sa vrućom vodom. Nakon jedne minute izvadite naušnice i očistite eventualnu zaostalu prljavštinu - savjetuje Cheryl Roberts iz Lexie Jordan Jewelry.

Nazila Yunus iz Chvker Jewelry kaže da će u uklanjanju nagomilane prljavštine pomoći i prašak za pecivo.

2. Brisanje tkaninom od mikrofibre

Nakit poput naušnica možete obrisati nježnom tkaninom od mikrofibre poput one koju koristite za čišćenje stakala na sunčanim naočalama. Za razliku od ručnika čija bi vlakna mogla zapeti ili pak papira koji bi mogao oštetiti površinu, mikrofibra nježno uklanja naslage bez oštećenja površine.

3. Sredstvo za čišćenje srebra

Sterling srebro je osjetljivo na kisik i vodu - upozorava Louisa Schenider iz tvrtke Rowan. Kaže kako zato valja izbjegavati nanošenje parfema ili proizvoda za njegu kose blizu takvih naušnica, no i ako oksidiraju, može ih se spasiti.

- Sterling srebro je plemeniti metal koji se lako očisti i vraća svoj prvotni sjaj - kaže Louisa.

Na tržištu postoje preparati za njegu srebra koji su dovoljno nježni da neće oštetiti nakit, no s druge strane dovoljni snažni da im vrate sjaj.

4. Deterdžent za suđe

Dijamanti su iznimno snažni, no kako biste spriječili promjenu boje, morate biti vrlo oprezni kad je riječ o čišćenju. Stručnjakinja Anu Raman savjetuje da pomiješate tri do pet kapljica deterdženta za posuđe u šalici vruće vode. Potom uzmite naušnice i četkicom za zube nježno istrljajte vidljivu prljavštinu, a potom ih uronite na tri do pet minuta u otopinu sa deterdžentom. Potom ih opet istrljajte četkicom, namočite još dvije minute, a potom isperite u zdjelici sa hladnom vodom. Naušnice potom ostavite da se osuše na papirnatom ubrusu ili pamučnoj tkanini.

5. Aparat za čišćenje nakita

Ako vam niti jedna od ovih metoda nije pomogla, možda je aparat za čišćenje nakita ono što vam treba. Rade po principu ultrazvučnih valova koji rastvaraju prljavštinu, no imajte na umu da nisu namijenjeni za dijamante jer bi ih mogli oštetiti.

6. Vruća voda

Zakuhajte vodu do vrenja, prelijte u šalicu i stavite u vodu naušnice te ih ostavite da se namaču 20 minuta. Nježno istrljajte čistom četkicom za zube. Metoda navodno nije uspješna kao ona koja uključuje i deterdžent, ali pomaže.

7. Čačkalica

Naušnice je ponekad teško očistiti, osobito ako su sićušne ili bogato dizajnirane. Kako biste dosegnuli područja koja su vam izvan dohvata, poslužite se čačkalicom.