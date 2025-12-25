7 pravila blagdanskog bontona kojih svi žele da se pridržavate, ali neće vam reći

Tijekom blagdana mnogi provode više vremena s obitelji i prijateljima. Zajedno jedemo, dijelimo darove, gledamo božićne lampice. No, ove situacije mogu biti zastrašujuće iz mnogo razloga, a jedan od njih je taj što se želimo ponašati na 'ispravan' način kako bismo izbjegli društvenu neugodnost ili da se itko osjeća neugodno
Poštivanje pravila bontona važno je ne samo zato što je pristojno i što je društvena norma, već zato što može pomoći da stvari idu glatko i da se ljudi osjećaju ugodnije. Genevieve Jenny Dreizen, moderna stručnjakinja za bonton, operativna direktorica Fresh Starts Registryja i voditeljica podcasta Jenny Says So objasnila je kako se ponašati tijekom blagdana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Poštivanje pravila bontona važno je ne samo zato što je pristojno i što je društvena norma, već zato što može pomoći da stvari idu glatko i da se ljudi osjećaju ugodnije. Genevieve Jenny Dreizen, moderna stručnjakinja za bonton, operativna direktorica Fresh Starts Registryja i voditeljica podcasta Jenny Says So objasnila je kako se ponašati tijekom blagdana.
|
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Poštivanje pravila bontona važno je ne samo zato što je pristojno i što je društvena norma, već zato što može pomoći da stvari idu glatko i da se ljudi osjećaju ugodnije. Genevieve Jenny Dreizen, moderna stručnjakinja za bonton, operativna direktorica Fresh Starts Registryja i voditeljica podcasta Jenny Says So objasnila je kako se ponašati tijekom blagdana.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Nemojte komentirati kako ljudi slave (ili ne slave): Neki su veliki ljubitelji blagdanskog dekora, a drugi ne. Neki su skloniji kupnji skupih darova, a drugi ne. Ljudi slave drugačije i to je u redu. Svačije tradicije, financije i emocionalni kapacitet izgledaju drugačije u ovo doba godine i mogu izgledati drugačije od lani. Izbjegavajte uspoređivanje, ispitivanje ili impliciranje da postoji 'pravi' način za provođenje blagdana. Upoznajte ljude onakvima kakvi jesu, a ne kakvi očekujete da budu.
| Foto: 123RF
2. Ako ste gost, donesite nešto: Može biti i nešto malo. Riječ je o gesti, a ne o cijeni. Poklon domaćinu signalizira zahvalnost i priznaje trud uložen u okupljanje ljudi. Čak i jednostavna svijeća, poslastica ili rukom pisana poruka puno znače.
| Foto: Dasha Petrenko
3. Uskladite emocionalnu energiju: Ljudi osjećaju sve vrste emocija tijekom blagdana: tugu, žaljenje, radost, umor, uzbuđenje i još mnogo toga. Pokušajte imati ideju o tome što bi to moglo biti - ili pročitajte prostoriju kada stignete tamo - i poštujte činjenicu da se drugi mogu osjećati drugačije i trebati različite vrste podrške. Uključite se, budite fleksibilni i izbjegavajte forsiranje raspoloženja.
| Foto: iftikharalam
4. Usporedbe poklona zadržite za sebe: Dakle, netko drugi je dobio skuplji poklon od vas. Ili mislite da bi određeni poklon bio bolji za drugu osobu. Mnogi, ako ne i svi, imaju te misli - i najbolje ih je zadržati za sebe. Stručnjakinja savjetuje da ne objavljujete cijene, ne uspoređujete tko je što dobio i ne komentirate da je netko dobio "samo" nešto. Pokloni su jezici ljubavi, a ne bodovne kartice, a uspoređivanjem možete nenamjerno osramotiti ljude.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Izbjegavajte iznenaditi domaćina dodatnim gostima: Ako domaćin ne zna da vaš prijatelj ili partner dolazi, vjerojatno je najbolje da propusti ovu rundu. Čak i ako mislite da domaćinu neće smetati, dodatan gost za praznike je logistički zahtjevan. Zato najavite dovoljno unaprijed kako ne bi nedostajalo hrane ili mjesta za sjedenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Poštujte dom domaćina: Zvuči očito, ali se lako zaboravi. Ljudi žive drugačije. Način na koji poštujete svoj dom može izgledati drugačije od načina na koji poštujete njihov, s obzirom na to da ste gost. Imati ovo na umu može puno značiti. Primjerice, hoćete li pomoći pospremiti ili skinuti cipele.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. Poštujte emocionalne granice oko obiteljskih tradicija: Na kraju, ali ne i najmanje važno, imajte na umu da ljudi imaju različite osjećaje o tradicijama i aktivnostima. To može biti još istinitije nakon gubitka nekoga ili stresne godine. Tradicije nisu uklesane u kamen.
| Foto: 123RF