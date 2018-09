7 prednosti masturbacije: Bolji ten, manji rizik raka prostate...

1. Ten

Jeste li ikada nakon seksa pogledali u zrcalo i primijetili da izgledate puno bolje nego prije? Neki će pomisliti da je to vezano uz seksualne aktivnosti i višak energije koji ste iskoristili, ali istina je drugačija - u pitanju su hormoni.

Paul Hokemeyer, međunarodno priznati psiholog koji desetljećima radi s parovima, smatra da masturbacija ima ozbiljni utjecaj na izgled ljudi.

- Za vrijeme seksa ili masturbacije, zapravo kod orgazma, naša tijela oslobađaju mnoštvo hormona, uključujući dopamin i oksitocin, koji osim što nam poboljšavaju raspoloženje, uzrokuju povećanje pozitivne energije zahvaljujući kojoj ljudi zrače - objašnjava Hokemeyer.

2. Raspoloženje

Masturbacija direktno utječe na to kako se čovjek osjeća, to jest nakon nje se osjeća bolje, poletnije i sretnije. Isti hormoni koji su odgovorni za bolji izgled, odgovorni su i za to da je čovjek sretniji. Dopamin i oksitocin potiču dobro raspoloženje, piše Live Strong.

- Osjećamo se u miru sami sa sobom i sa svijetom oko nas. Dakle, seks (kao i masturbacija) sličan je "prirodnom Xanaxu" Orgazmi su dar prirode -- kaže dr. Hokemeyer o hormonima, za koje smatra da se treba u njima uživati koliko god se želi.

3. San

Ako ste ikad primijetili onaj umirujući umor nakon seks, na tragu ste nečem velikom. Američka Nacionalna fondacija za san na svojim stranicama je objasnila da orgazam ima fantastični utjecaj na spavanje. Ponovo su u pitanju hormoni, koji osim što pozitivno utječu na kožu i raspoloženje, smanjuje količinu kortizola u tijeku, hormona stresa te potiču san.

- Nema boljeg sna od onog u koji čovjek utone nakon orgazma. Nema razloga da si ljudi brane takav fantastičan osjećaj otpuštanja stresa, umirivanje i ugodu prije pada u san koji će im u potpunosti oporaviti tijelo, kad imaju uvijek dostupan alat za postignuće takvog oslobođenja - objašnjava dr. Hokemeyer.

4. Rizik od raka prostate

Prema znanstvenicima, jedan orgazam dnevno bi vam mogao smanjiti šanse za dobivanje raka prostate - koji dobije svaki deveti muškarac tijekom svog života. U istraživanju iz 2015. godine koju su proveli Harvard Medical School i Brigham and Women's Hospital zaključeno je da su sudionici koji ejakuliraju više od 21 puta mjesečno imali 22 posto manji rizik od pojave raka prostate.

5. Preuzimanje kontrole

Svi se nekad osjećaju kao da su potpuno izgubili kontrolu nad svojim životom i kao da ništa što učine ili kaže im ne pomaže da se saberu. Nitko ne može kontrolirati druge ljude i stvari koje se događaju oko njih, što u najmanju ruku može biti frustrirajuće, ali kad je u pitanju naše tijelo, svatko si može priuštiti zadovoljstvo.

- Živimo u kaotičnom i stresnom svijetu. Masturbacija ljudima omogućava da preuzmu kontrolu barem nad svojim tijelima i osjećajima. Kroz masturbaciju ljudi se mogu osloboditi od svih strahova i problema koji ih muče te pronaći zadovoljstvo u intimnoj i sigurnoj vezi sa samim sobom - objašnjava dr. Hokemeyer.

6. Potiskivanje apetita

Oksitocin, hormon ljubavi, je jedan od hormona koji samo daje i daje i daje. Zbog njega ljudi ljepše izgledaju, bolje se osjećaju i bolje spavaju, a utječe i na osjećaj gladi.

- Često zaboravljamo da su ljudi životinje s primitivnim i instinktivnim potrebama kako bi preživjeli. Kad si čovjek brani neku od svojih primalnih potreba, komplementarni pogoni i instinkti se udvostruče u svojim naporima da postignu to što im treba za preživljavanje. Ljudi koji si brane zadovoljstvo seksa često znaju kompenzirati to zadovoljstvom sitosti, što često vodi do prejedanja i prekomjerne težine - zaključuje dr. Hokemeyer.

7. Seksualni život

Masturbacija ni u kojem smislu ne šteti ni seksualnom životu, ni količini spermija koju muškarac proizvodi, ni vremenu koje je potrebno ženi da doživi orgazam.

Prema nedavno objavljenom istraživanju, muškarci i žene koji redovito masturbiraju ne rade to u smislu zamjene za seks, već kao dodatak na seks. Stoga je itekako moguće imati zdravi seksualni život s partnerom istovremeno uživajući u masturbaciji.

