7 razloga zašto neki muškarci padaju samo na zločeste žene

Mnoštvo muškaraca privuče žena po izgledu, a tek kasnije pokušaju shvatiti kakva je njezina osobnost. Iako nekad pogriješe, zreli muškarci ipak znaju procijeniti kakva je žena, te je li ona ono što traže. Ipak, često ih privuče izazov, pa donosimo sedam razloga zašto muškarce privlače 'zločeste' žene

1. Uživaju u igri s vatrom

U današnjem vremenu muškarce okolina i kultura uvjerava da im je potrebna izuzetno zgodna žena da se osjećaju seksi i moćno. Njih vodi ego, a ne zdravi razum, pa te veze i brakovi često ne završe dobro. Ljudi nikad ne trebaju biti statusni simbol za nekoga, već je važna prava povezanost, a ne zavaravanje.

2. Traže vezu koja je transakcijska

Neki muškarci vjeruju da brak treba izgledati kao ulaganje, pa žele ženu koja će biti uvijek dostupna i oduševljena samo njihovim društvom, te služiti njihovim potrebama. Ako se jedna osoba u odnosu objektivizira, veza ne može napredovati i postaje vrlo zastarjela te u njoj nema sreće.

3. Traže poslovnog partnera

Moćne poslovne žene privlače ambiciozne muškarce jer donose timski rad i odlične financijske rezultate. Postoje muškarci čija je želja za novcem i bogatstvom bila veća od svega, pa su im privatni životi bili uništeni jer nisu pronašli romantičnog partnera koji im odgovara.

4. Ne prepoznaju laž

Muškarci kojima se nudi nešto što je predobro da bi bilo istinito, ima nekih od njih koji se ne zapitaju je li tu nešto čudno. Mnoštvo njih ulaže novac u nepoznate žene ili daju sve što imaju, prije nego su zbilja pokušali saznati s kim imaju posla.

Foto: Dreamstime

5. Previše se zaljube

Muškarci koji se slijepo zaljube, ne vide jasno. Isto se odnosi i za žene, pa ignoriraju sve loše znakove koji su svima oko njih jasni. Ako vas dobar prijatelj ili član obitelji pokušava savjetovati iz dobre namjere, poslušajte ga i dobro razmislite zašto vam to govori.

6. Padaju na 'fasadu'

Muškarci često misle da žena koja je uređena ima i posložen cijeli svoj život, što ne mora biti slučaj. Zna se dogoditi da osoba na van izgleda kao da ima sve pod kontrolom, no zbilja ima samo svoj izgled, dok je ostatak života u rasulu poput financija i posla. Party persona očekuje da će sjajan tip riješiti sve probleme, no to je nemoguće.

7. Privlače ih žene okrutnije od njih

Ljudi ponekad žele nekoga s temperamentnom, nekoga tko je vatre, no nisu se zbilja naučili nositi s osobnostima koje su slične njihovoj, jer nisu sebe smatrali 'teškima'. Nakon što počnu zajedno živjeti nastane problem između dvije vatre, i to obično ne potraje jer ne postoji balans i zajednički jezik.