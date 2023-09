Evo kako je živjeti s partnerom koji ima nezasitnu potrebu za seksom: Pročitajte tri ispovijesti

Kad sam pitala ljude za njihove osobne priče o tome kako je živjeti s izrazito seksualnom osobom, dobila sam puno komentara u stilu 'Da bar'. Zato, razjasnimo stvar odmah u početku: jak, zdrav spolni nagon je dobra stvar! Ali, i to veliki ali, iznimno velika želja za seksom mora biti povezana s empatijom i obzirnošću prema partneru, ako se želi ostvariti unutar veze, kaže seksualna terapeutkinja Tracey Cox.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Jaki seksualni nagon nije problem. Ali, postaje problem kad čovjek koji ga ima vidi svoju potrebu za seksom kao nešto važnije od veze ili partnerovih želja, potreba i osjećaja - objašnjava.

Terapeutkinja je razgovarala s puno ljudi kako bi otkrila njihova iskustva života s ljudima koji imaju potrebu za puno seksa - cijelo vrijeme. Objavila je tri priče vezane za ovaj problem u kojima je radi privatnosti promijenila imena ljudi koji su ispričali svoje priče.

- Suprotno uvriježenom mišljenju, usput, nisu samo muškarci ti koji imaju jaki libido. Kao što Stephen može potvrditi...

Njezina ljubav prema seksu koštala me žene i posla

Foto: 123RF

Stephen (28) je gotovo godinu dana bio sa ženom za koju sumnja da je ovisnik o seksu.

- Oboje smo radili za veliku reklamnu agenciju i bili smo zajedno u timu. Tad sam bio sretno oženjen, ali ona je bila prelijepa žena sa sjajnim tijelom i svi muškarci su ju željeli.

Koketirala je sa svima, mladima i starima, privlačnima ili ne. Naravno da se nije sviđala drugim ženama. Ljubomora, mislio sam, ali sad mislim da joj žene jednostavno nisu vjerovale, za što se ispostavilo ispravnim.

Bilo je znakova upozorenja - spavala je s još tri muškarca na poslu prije nego što je počela mene zavoditi. Ali, kad bi te targetirala, bilo joj je nemoguće odoljeti. Ne znam zašto me konkretno htjela - mislim da je to zato što nisam pokušavao spavati s njom.

Voljela je testirati svoju seksualnu moć nad drugima, a ja sam se pokazao kao teška meta. Ali bila je neumoljiva, a ja sam bio polaskan i jedne noći, nakon pića u uredu, smo se poljubili. Otišao sam kući i rekao svojoj ženi da sam zaljubljen u nekog drugog i to je bilo to za moj brak. Ljubav! Svojim ponašanjem me uvjerila da je zaljubljena u mene, a ja sam pao. Ali to nikad nije bila ljubav.

Odmah se uselila u moj novi stan. To je drugo što radi: seksom rješava i 'financijsku situaciju'. Nije mislila da treba financijski pridonositi jer sam imao vrući seks sa zgodnom djevojkom. Kad se saznalo na poslu da zajedno živimo, jedan od dečkiju se našalio kako će to imati negativan učinak na njezin 'poslovni stil'. Mislio sam da je ljubomoran, ali na kraju se ispostavilo kako smo oboje bili u krivu - ona je i dalje nastavila flertovati sa svim muškarcima na poslu.

Imala je jednu prijateljicu s kojom je izlazila svaki petak, a vraćale su se kući u subotu rano ujutro. Rekla mi je da je to bila njezina noć 'za opuštanje'. Danas znam da je to zapravo značilo da se seksa s drugim muškarcima, ponekad i ženama, a više puta je i s prijateljicom imala seks u troje.

Svako malo bi mijenjala svoju šifru na telefonu, ali nakon četiri mjeseca zajedničkog života sam ju uspio provaliti. Bilo je gore nego što sam očekivao. Dobro prikriva svoje tragove, ali je u to vrijeme definitivno imala seks s još dva muškarca.

Kad sam odlučio razgovarati s njom o tome nije ni pokušala lagati. Priznala je da je spavala s puno muškaraca otkad smo se upoznali. Rekla je da nikad nismo pristali biti monogamni i da seks koji smo imali njoj nije zadovoljavajuć, ni dovoljno zanimljiv da bi bila zadovoljna samo sa mnom kao s jedinim partnerom.

Lagano me verbalno kastrirala. U tom trenu sam trebao prekinuti s njom, ali ego je bio jači. Htio sam joj dokazati da sam dovoljno dobar pa sam s njom imao seks nekoliko puta dnevno umjesto jednom. Sve smo isprobali. Nije bilo ničega za što nije bila spremna. No, ipak nastavila je imati seksualne odnose i s drugim muškarcima i na kraju sam shvatio da to nije nešto na što ja mogu utjecati. Bila je ovisnica o seksu.

Nakon što sam se odlučio malo podrobnije informirati o ovisnosti o seksu, shvatio sam da je njezino ponašanje kompulzivno - čini se da to ne može kontrolirati. Ali, pokazalo se da ona ni ne želi kontrolirati svoje ponašanje. Stalno sam se brinuo da ću od nje dobiti HIV ili spolno prenosive bolesti pa sam inzistirao na korištenju kondoma. Opet nije ni trepnula, samo je pristala na to. Bila je svjesna da takvim ponašanjem ugrožava svoje zdravlje i sigurnost.

Na kraju sam prekinuo s njom i dao otkaz na poslu nakon užasne, užasne godine. Uništila me. Moj šef ju je obožavao i znao sam da će je izabrati umjesto mene. Nazvao sam suprugu kako bih je molio za još jednu priliku, ali ona mi je rekla da 'odj****'. Zaslužio sam to.

U mom slučaju nije bila u pitanju žena koja samo voli seks i super izgleda. Odnos s njom je bio strašan i pitam se što sve nije u redu s njom. Nikad nisam upoznao njezine roditelje jer ne razgovara s njima, ali sumnjam da su oni problem ili znaju što se s njom događa.

Oboje smo bili zaluđeni seksom, a onda sam prošla menopauzu

Foto: Dreamstime

Sarah ima 49 godina i sa suprugom je 11 godina.

Prilično mi je tužno pričati o tome jer smo suprug i ja imali tako dobar seks. Upoznali smo se u kasnijim godinama, meni je to drugi brak, a njemu treći i seks je bio veliki dio naše veze. Sviđalo mi se što me stalno želi: zbog toga sam se osjećala seksi i moćno. Imala sam 38 godina kad smo se upoznali i imali smo seks dva puta dnevno - tri ili četiri puta na dan vikendom.

Spavali bismo u 'žlici' i često bi me ujutro probudilo ljubljenje po vratu i njegove ruke na mojim grudima. Posegnula bih iza sebe kako bih ga milovala. Uvijek je bio spreman za seks, a ja sam se osjećala sretno što sam imala muškarca koji je bio tako seksualan.

Sve se promijenilo kad sam prošla ranu menopauzu. Imala sam 46 godina i osjećala sam se kao da mi je netko uzeo tijelo i osobnost i zamijenio ga tuđim. Cijelo vrijeme sam bila ljuta, osjećala sam se tako umorno, a želja za seksom jednostavno je nestala.

Otišla sam svom liječniku opće prakse koji me uputio na kliniku za menopauzu. Ne mogu uzimati određene lijekove jer imam velikih problema s infekcijama mokraćnog sustava (IMS) i suhoćom rodnice. Seks se iz nečega što je bilo zabavno pretvorio u nešto čega se bojim. Jako me boli i često nakon seksa dobijem infekcije urinarnog trakta, koje u zadnje vrijeme stalno imam.

Muževa ogromna želja za seksom se naravno nije smanjila i užasnut je s tim što mi se dogodilo. On nastoji ne 'gnjaviti me', kako sam kaže, za seks i znam da se puno puta samozadovoljava. No činjenica je da se osjećam dužnom imati seks s njim barem četiri puta tjedno. Mislim da nije pošteno prema njemu manje od toga, piše Daily Mail.

Ne uživam u seksu jer je jako bolan i očajnički mi nedostaje seks kakav smo nekad imali. Sad se puno puta seks bazira na mojem oralnom pružanju zadovoljstva njemu, dok ja sama ne želim ništa od njega. To je moj izbor.

Unatoč svemu što se dogodilo, naš odnos dobro preživljava jer sam bila iskrena s njim u vezi onoga što mi se dogodilo. On me nikada ne bi prevario, nije taj tip, ali jako se brinem o tome kako se on doista osjeća. Ima samo 48 godina i uskraćujem mu nešto što mu je jedan od najvećih užitaka u životu. Znam kakav je to osjećaj, jer je prije bio i moj.

Imamo bebu i malo dijete, ali on i dalje cijelo vrijeme želi seks

Foto: Dreamstime_

32 -godišnja Eleanor ima dvoje djece i sa svojim je partnerom osam godina.

Navikla sam na to da moj partner uvijek želi seks: očekuje ga barem jednom dnevno i duri se i ljuti na mene ako kažem ne. Ja bih svoj spolni nagon opisala kao prosječan - moj savršeni broj bi bio jednom tjedno. A to je bilo prije nego što su u jednadžbu ušla mala djeca.

Kad smo se zajedno uselili bila sam svjesna da je moj muž jako seksualan, ali pomirila sam se s tim misleći si kako nitko ne može dobiti sve što želi. Nisam bila sretna zbog toga, ali sam mislila da će se s godinama smiriti i da će mu se libido smanjiti.

To se nije dogodilo i sad kad imamo bebu i malo dijete mi je sve teže podnijeti njegove seksualne zahtjeve. Nemam vremena za ništa, uključujući spavanje, a seks se čini kao nepotreban luksuz. Osjećam se kao da moje tijelo stalno daje: dojim bebu, a malom djetetu je potrebna moja stalna pažnja. Moje trenutne okolnosti me iscrpljuju. Od muža trebam pomoć oko djece, a ne dodatne zahtjeve za svojim tijelom. Noću spavam četiri sata i svaka sekunda mi je dragocjena.

Više puta sam mu rekla kako se osjećam, ali to uvijek završi ogromnom svađom. Kaže da sam se promijenila. Naravno da sam se promijenila! Sad sam roditelj. On nije nimalo promijenio svoj životni stil. Ogorčena sam zbog toga i ljuta što vrši pritisak na mene umjesto da mi pomogne i smanji stres koji svakodnevno osjećam.

Uvijek me gnjavio za seks, ali prije je to bilo podnošljivo. Mislim da je djetinjasto i sebično od njega očekivati ​​istu količinu seksa kakvu smo imali prije nego smo dobili djecu. Svi muževi mojih prijateljica razumiju i ostavljaju svoje žene na miru.

Prisiljavam se na seks kad mi je to posljednja stvar koju želim raditi. Seksamo se otprilike tri puta tjedno, što je tri puta više nego bilo koja od mojih prijateljica. No, ni to nije mojem partneru dovoljno. Užasno je živjeti s nekim tko je jako seksualan i ne želi ni probati kontrolirati svoje seksualne potrebe.