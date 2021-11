Kao što će svaka uspješna osoba iskreno priznati, neuspjeh se događa, a svi su ga doživjeli, neki i više puta. Ali iz svakog neuspjeha učimo dvije jednako vrijedne lekcije. Prvo, da je postojao barem jedan razlog zašto nismo uspjeli. I drugo, da se možemo oporaviti od tog neuspjeha i krenuti dalje.

Dakle, zašto ne uspijevamo? I kako to popraviti?

Prema Shiv Kheri, autoru knjige 'You Can Win', neuspjesi se najčešće događaju iz jednog od sedam razloga. Harvey Mackay autor brojnih knjiga na ovu temu i poslovni govornik, kaže da nas svaki od tih neuspjeha može naučiti nečemu vrijednom te da nam može pokazati kako izbjeći zamke koje vode do neuspjeha.

Ovdje su najčešći problemi koji uzrokuju neuspjeh i njihova potencijalna rješenja:

1. Nedostatak upornosti

Većina ljudi ne uspijeva ne zato što im nedostaje znanja ili talenta, već zato što su odustali. Važno je zapamtiti dvije riječi: upornost i otpor. Ustrajte u onome što se mora učiniti i oduprite se onome što ne treba učiniti.

Isprobajte nove pristupe. Upornost je važna, ali ponavljanje istih aktivnosti uvijek iznova, nadajući se drugačijem, boljem, ishodu idući put, vjerojatno vas neće približiti cilju.

Pogledajte što ste sve napravili prošli put što vas je dovelo do neuspjeha i naučite izbjeći te zamke koje vas tamo vode. Napredovanje podrazumijeva stalnu prilagodbu na novonastale situacije i ispravljanje ili promjenu taktike koja vas vodi do cilja.

2. Nedostatak uvjerenja

Ljudi kojima nedostaje uvjerenje idu sredinom puta. Ali što se događa nasred ceste? Bit ćete pregaženi. Ljudi bez uvjerenja idu zajedno kako bi se podržavali jer im nedostaje samopouzdanja i hrabrosti. Oni se prilagođavaju drugima kako bi bili prihvaćeni, čak i kad znaju da je to što rade pogrešno.

Odlučite što vam je važno. Ako je nešto važno, onda se to treba napraviti na pravi način. Tako će vaša strast i želja za uspjehom biti vidljiva svakodnevnu, pa čak i u najmanjim zadacima koje obavljate. U redu je surađivati, ali nije u redu kompromitirati svoje vrijednosti - nikad.

3. Racionalizacija

Dobitnici mogu analizirati, ali nikada ne racionaliziraju. Gubitnici racionaliziraju i imaju knjigu punu izgovora kojima objašnjavaju svoje neuspjehe.

Promijenite perspektivu. Ne smatrajte svaki neuspješan pokušaj neuspjehom. Malo ljudi uspijeva pokušavajući nešto napraviti prvi put. Većina nas svoje ciljeve postiže samo upornošću i voljom za probati opet i opet, svaki put ponovo nakon što nismo uspjeli. A nakon što u nečemu ne uspijete, provjerite zašto, analizirajte svoje korake i napravite bolju strategiju za idući pokušaj.

4. Odbacivanje prošlih neuspjeha

Neki ljudi žive i uče, a neki samo žive. Kad čovjek ima pravi stav, neuspjeh je učitelj. Mudri ljudi uče na svojim greškama, a iskustvo je naziv koji daju svojim prošlim pogreškama.

Sljedeći put se potrudite bolje definirati problem. Analizirajte situaciju - što želite postići, koja je vaša strategija, zašto nije uspjela? Jeste li sagledali problem i potencijalna rješenja iz svih kuteva? Ako vam treba novac, imate više mogućnosti od povećanja prihoda. Također možete smanjiti troškove. Razmislite što zaista pokušavate učiniti i koji su vaši ciljevi.

5. Nedostatak discipline

Svatko tko je postigao nešto vrijedno nikad to nije uspio bez discipline. Disciplina zahtijeva samokontrolu, žrtvu i izbjegavanje smetnji i iskušenja. To znači ostati koncentriran i fokusiran na pravi cilj.

Također, bitno je biti realan, a ne perfekcionist. Možda imate idealiziranu viziju kako će uspjeh izgledati i kako ćete se vi osjećati kad ga postignete. Iako to može biti motivacija, možda nije realna. Kad postignete taj uspjeh, neće vam svi drugi problemi odjednom nestati ili će se sve odjednom u vašem životu složiti kao slagalica. Rješavajte jedno po jedno, usmjereno i koncentrirano.

6. Manjak samopouzdanja

Manjak samopouzdanja je nedostatak samopoštovanja i osjećaja vlastite vrijednosti. Ljudi kojima nedostaje samopouzdanja neprestano pokušavaju pronaći sebe, umjesto da od sebe stvore osobu koja žele biti.

Nemojte se etiketirati. Možda niste uspjeli, ali niste neuspješni sve dok ne prestanete pokušavati ostvariti svoje ciljeve. Zamislite sebe kao nekoga tko još uvijek teži cilju i bit će vam lakše biti ustrajni i strpljivi kod ostvarenja svojih ciljeva.

7. Fatalistički stav

Fatalistički stav sprječava ljude da prihvate odgovornost za svoj životni položaj. Uspjeh i neuspjeh pripisuju sreći. Oni se 'predaju sudbini', smatrajući da bez obzira na uloženi trud i želju da će se na kraju dogoditi to što im je sudbina namijenila, piše Success.

Svaki dan se trebate pogledati u ogledalo i sam sebi reći: Ja kontroliram svoju budućnost i svoju sudbinu. Možda nemate kontrolu nad svakim dijelom svog života, ali imate više kontrole nego što mislite, te ste sami odgovorni za svoju sreću i uspjeh, ili nesreću i neuspjeh.