7 savjeta za žene: Kako lakše doći do višestrukih orgazama?

Prema stručnjakinji za holistički seks, Kim Anami, višestruki orgazmi su ženama zapravo "na dohvat ruke", barem većini.

- Imala sam klijenticu koja je redovito imala po 30 do 40 orgazama u jednoj sesiji sa svojim partnerom. Možda je to ekstremno, ali imati do pet njih je potpuno normalno i moguće je svakoj ženi - objašnjava i dodaje kako to blagotvorno djeluje na mentalno i tjelesno zdravlje, pomaže kod anksioznosti i depresije te jača imunitet.

- Što više užitka osjećate, to vaše tijelo postaje sve bolje u otpuštanju hormona za užitak, što je savršeno - kaže.

Chris Rose, seksualni edukator na portalu PleasureMechanics.com smatra kako mnoge žene same sebi ne dopuštaju da se u potpunosti uzbude, a uzbuđenje je to što povećava broj orgazama, odnosno rezultira višestrukim zadovoljstvom, prenosi The Sun.

Kaže kako je dobra vijest to da "što smo stariji, veća je vjerojatnost za postizanje višestrukih orgazama, jer poznajemo svoje tijelo bolje". Žene u 40-im godinama života postižu više višestrukih vrhunaca tijekom seksa od žena u 20-im.

Sedam je koraka do višestrukih orgazama:

1. Usmjerite misli

Sve je u vašoj glavi. Usmjerite svoje misli na užitak i usredotočite se na trenutak. Opustite se.

- Dublji orgazmi ovise o vrlo intenzivnom stupnju opuštanja pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i opustiti se - kaže Kim.

2. Usporite partnera

Prosječnom muškarcu treba između tri i sedam minuta za orgazam, dok je ženama potrebno više - između 10 i 20 minuta.

Bilo bi dobro da mu napomenete da se najprije usredotoči na vaš užitak i uspori kada osjeti da mu se bliži vrhunac.

3. Dopustite mu da bude velikodušan

Većina muškaraca želi zadovoljiti ženu i zato se žele usredotočiti na njezin užitak, a na vama je da mu to i dopustite.

- Mnogim ženama je čudno dobiti toliku pozornost i staviti se u erotski fokus, biti u središtu vlastitog užitka - kaže Chris.

Zato, prepustite se, ne brinite koliko traje - uživajte.

4. Dajte mu neke smjernice

Muškarci ne mogu uvijek znati što se ženama sviđa pa je važno da otvoreno kažete što vas uzbuđuje, što želite da vam radi, kako i gdje da vas dodiruje...

Ako su mu ruke na krivom mjestu, slobodno h premjestite tamo gdje je uzbuđenje veće, i svakako mu dajte povratne informacije - tako će sljedeći put znati u čemu najviše uživate.

5. Pripazite na disanje

Nakon prvog orgazma - dišite duboko.

- Kada se ljudi seksualno uzbude, tada imaju tendenciju zadržavati dah ili disati zaista plitko. Vježbajte duboko, ravnomjerno disanje što više možete. Opustit ćete se, ostati u sadašnjem trenutku, a također ćete povećati snagu i užitak orgazma - savjetuje Kim.

6. Dodatna stimulacija je važna

Nastavite stimulirati klitoris i nakon penetracije. Studija objavljena u časopisu Clinical Anatomy dokazala je kako većina žena ne dođe do orgazma samo zahvaljujući penetraciji, potreban je dodatni stimulans.

7. Zadržite povezanost

Da bi orgazam bio dublji i višestruk, trebate osjećati da ste na istoj valnoj duljini kao i vaš partner, to itekako pomaže da seksualni užitak bide bolji.

- Održavanje kontakta očima je intenzivno, ali to vas tjera da budete ranjiviji i otvoreniji, što je ključno za dublja orgazmična iskustva - objasnila je Kim.

