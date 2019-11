7 stvari za koje možda niste znali da vam uništavaju vaginu

Vjerojatno znate neka pravila vezana za zdravlje vagine poput mokrenja nakon seksa (što pomaže isprati bakterije koje se mogu skupiti u uretri tijekom odnosa), brisanja od naprijed prema iza (zbog bakterija koje mogu uzrokovati infekcije) i slično. No postoje i neka pravila za koja možda niste čuli ili o njima ne razmišljate.

Zato je autorica knjige "The Complete A to Z for Your V: A Women's Guide To Everything You Ever Wanted To Learn About Your Vagina" i ginekologinja iz New Yorka dr. Alyssa Dweck objasnila koja su još nepisana pravila o vagini, odnosno na što još treba pripaziti i što treba izbjegavati.

Mokri kupaći kostim

Iako trenutno nije sezona kupanja, dobro je općenito znati da treba ograničiti vrijeme koje provodite u mokrom kupaćem kostimu.

- Ako ste skloni ponavljanju urinarnih infekcija, nemojte sjediti u mokrom kupaćem kostimu - kaže dr. Dweck i objašnjava da zbog mokrog kupaćeg na koži može ostati malo vode - i svega što je u njoj - što će lako dovesti do poremećaja ravnoteže bakterija u vagini, te povećati šanse za vaginalne ili urinarne infekcije. Dakle, ako se nađete negdje gdje morate biti u kupaćem, sa sobom ponesite i jedan rezervni.

Pranje prejakim sapunima

Vjerojatno znate da vaginu ne bi trebalo 'ispirati', pogotovo ne sa prejakim i mirisnim sapunima koji mogu izazvati iritaciju. U stvari, 'uopće ne treba prati unutrašnjost vagine', kaže dr. Dweck, jer se ona 'sama čisti'.

Ako svejedno osjećate potrebu da se dobro operete, napravite to s toplom vodom i s blagim sapunom, savjetuje.

Cigarete

'Nemojte pušiti' i nije baš nov i revolucionaran zdravstveni savjet, a ako se do sada niste uvjerili da su cigarete štetne, dobro je znati da pušenje šteti i vagini.

Naime, prema riječima dr. Dweck, pušenje smanjuje dotok krvi u genitalije i može dovesti do neugodne i iritirajuće suhoće vagine.

Konzumiranje velike količine šećera i/ili alkohola

Ako vas infekcije pogađaju češće nego bi trebale, možda biste trebali razmisliti o prehrani i unosu alkohola.

- Hrana sa puno šećera i alkohol mogu biti pogodni za stvaranje kvasaca koji vam uzrokuju infekcije - kaže dr. Dweck, što ne znači da se trebate potpuno odreći slatkog ili povremene čaše vina. Ali ako ste skloni takvim infekcijama, dobro je malo pripaziti na unos šećera i alkohola da vidite pomaže li to.

Kombiniranje nekih lijekova

Doktorica Dweck kaže da su najčešća i najtipičnija oštećenja vagine koje vidi kod svojih pacijenata uzrokovana uzimanjem više lijekova istovremeno, i to često nepropisanih.

- Neke žene same sebi postave dijagnozu i liječe se lijekovima, kremama i higijenskim proizvodima o kojima dovoljno ne znaju - kaže dr. Dweck i napominje da to nije dobro jer si možete nešto pogrešno dijagnosticirati i koristiti pogrešan proizvod. A čak i ako koristite prave proizvode, napominje, zbog kombiniranja s nekim drugim proizvodima oni mogu imati negativan učinak.

Dakle, ako mislite da vam se s vaginom nešto događa, posjetite liječnika prije nego što ju namažete s gomilom krema i doznajte što vam je točno i koji je pravi tretman za to stanje.

Donje rublje koje nije pamučno

Dr. Dweck savjetuje da se kod kupovine donjeg rublja odlučite za pamučne gaćice. Ostale tkanine, poput elastina ili poliestera, otežavaju da zrak dospije u vaginu, zbog čega je sklonija infekcijama.

Također, možete razmisliti o spavanju bez donjeg rublja. Možete nositi laganu pidžamu ili spavaćicu bez gaćica - pa se nećete osjećati potpuno izloženo, a ipak ćete vagini omogućiti da diše.

Hlače za jogu i vježbanje

Postoji vrijeme i mjesto za takve hlače - npr. vježbanje joge. Trebali biste izbjegavati ostati u 'joga hlačama' puno duže nego traje sat joge, upozorila je ginekologinja.

- Žene moraju izbjegavati 'gušiti' vaginu tkaninama zbog kojih zrak ne prodire do kože - rekla je za Insider dr. Dweck. Hlače za jogu i vježbanje obično se izrađuju od materijala koji su toliko pripijeni uz kožu da joj ne dopuštaju da diše.

- Dakle, nek vam hlače za vježbanje i budu samo za vježbanje i obavezno ih skinite čim završite - poručila je ginekologinja.

