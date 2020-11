Evo što sve može očistiti deterđent za rublje

Deterdžent za rublje, tekući ili praškasti, možete iskoristiti za pranje podova, čišćenje i odčepljivanje odvoda te za pranje automobila, ističu stručnjaci. No, koristite malu količinu i blaži deterdžent

<h2>1. Za odčepljivanje odvoda</h2><p>Prije nego pozovete vodoinstalatera radi začepljenog odvoda, uspite u njega 1/4 šalice tekućeg deterdženta i dolijte lonac s 3,5 do 4,5 litara kipuće vode. Vruća voda i skliski deterdžent trebali bi doprinijeti tome da se odvod brzo odčepi. </p><p><span id="cke_bm_19678S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Sušenje rublja u kući može biti štetno za zdravlje</p><h2>2. Višenamjensko sredstvo za čišćenje</h2><p>Popularna Go Clean Company preporučuje ovo kao rješenje za niz površina u domu: Pomiješajte 1/3 šalice varikine, dodajte oko 4 litre vode i jednu žličicu deterdženta za rublje u prahu. Ovu mješavinu možete iskoristiti za to da prebrišete zidove, površine u kupaonici, kao i niz drugih u stanu. </p><h2>3. Za presvlake i tepihe </h2><p>Logično je da deterdžent koji je dizajniran da skida mrlje s odjeće, ima isti učinak i na presvlake na namještaju i tepih. Jednostavno, nanesite malo suhog deterdženta na mrlju, pa ga nježno istrljajte vlažnom krpom da uđe u mrlju. Ostavite da djeluje 5 do 10 minuta, pa isperite. </p><h2>4. Pranje automobila</h2><p>Prašak za rublje odlično će očistiti prljavštinu s vašeg automobila, no pazite da ga ne koristite previše. Dovoljna je jedna žličica na kantu vode. Vodite računa da koristite blagi deterdžent, kako ne bi oštetio lak na automobilu. </p><h2>5. Pranje podova</h2><p>Enzimi iz deterdženta za rublje odlično će očistiti podove. Upotrijebite žličicu deterdženta na kantu vode, s tim da dobro ocijedite mop prije nego njime obrišete pod. </p><h2>6. Za rešetke pećnice </h2><p>Stavite ih u kadu ili veliku kantu i napunite vrućom vodom dok ih posve ne potopite, pa dodajte 3/4 šalice deterdženta za pranje rublja i pustite da odstoji preko noći. Zatim očistite masnoću i prljavštinu skinite spužvom ili četkom.</p><h2>7. Za skidanje mrlja </h2><p>Mrlje poput trave i krvi na odjeći ili predmetima od tkanine mogu se prethodno obraditi deterdžentom za pranje rublja. Ulijte tekući deterdžent izravno na mrlju, pa nježno protrljajte tkaninu četkicom za zube s mekanim vlaknima. Zatim operite odjeću kao i obično, prenosi <a href="https://www.msn.com/en-us/lifestyle/cleaning-and-organizing/7-uses-for-laundry-detergent-you-never-thought-of/ss-BB1aHzxz?li=BBnbfcL#image=8">Microsoft News.com.</a></p>