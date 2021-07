No u svemu tome ponekad zaboravimo koliko smo se fokusirali na našu djecu i zato se ponekad, sasvim opravdano, pitamo jesmo li djeci pružili previše pažnje.

Neki reći da je to gotovo nemoguće u odgoju djece, kao da netko za sebe tvrdi kako je predobar roditelj. No žalosna istina je da i višak pažnje može štetiti jednako kao i njegov nedostatak, pa iMom donosi sedam pokazatelja koji će signalizirati da ste među onima koji ipak pretjeruju.

1. Kuhate odvojene obroke za djecu

Naravno, ako ste platili skupu ribu koju jedete vi i suprug, ali znate da djeca to sigurno neće pojesti, u redu je poslužiti pizzu ili hamburger. No ako se svake večeri ubijate od posla kako biste pripremili drugi obrok kako bi ga djeca pojela, onda im šaljete poruku da se kuhinja vrti samo oko njih.

2. Pristajete na sve zahtjeve

- Moj stariji sin je pregovarač. Logičan je i uporan, no čak i ako ima pravo, moram se držati svojih postavljenih granica jer ga inače ne učim da poštuje autoritet. Saslušat ću ga i odgovoriti mu, no ponekad mu moram reći: Moraš napraviti kako sam rekla jer ti nisi odgovoran nego ja - objašnjava u članku autorica Abby Watts.

3. Dijete prekida razgovore odraslih

Istraživanja o odgoju djece pokazuju da su djeca dok ne dosegnu dob od sedam godina prilično usredotočena na sebe i svijet promatraju egocentrično. Možete djetetu od pet godina objasniti da ne prekida razgovor, no on neće razumjeti zašto je to nepristojno. No kod starije djece koja bi razvojno trebala biti manje egocentrična, prekidanje tuđeg razgovora je način nametanja moći.

4. Djeca su vam važnija od braka

Ako pažnju u jednom trenutku usmjerite sa djeteta na supruga, to neće naštetiti djetetu. Naravno da to ne treba činiti svaki dan, no za njihov osjećaj sigurnosti važno je da vide kako se ljudi koji ih najviše vole ujedno i uzajamno vole dovoljno da im brak bude prioritet.

5. Nemate prostor za sebe

Istina, živite sa djetetom, ali to ne znači da ne trebate komadić životnog prostora u kojem nema igračaka, u koji djeca ne ulaze i u koji možete otići disati kad se želite opustiti. Na taj način djetetu dajete do znanja da njegove potrebe imaju prioritet uvijek i posvuda, te da ne postoji prostor u kojem se mora naučiti strpjeti. To nije dobar odgoj djece.

6. Ostajete kod kuće zbog djetetova ponašanja

Jeste li ikad odbili poziv na druženje jer ste znali da se vaše dijete neće lijepo ponašati? Ili niste otišli u restoran na večeru jer ste znali da dijete neće moći sjediti mirno? Ako mislite da pametno birate bitke, u krivu ste. Zapravo samo djetetu dajete vlast i propuštate situacije u kojima ono može nešto naučiti i rasti.

7. Djeca spavaju sa vama svake noći

Ako vaše dijete u dobi od četiri godine nikad ne spava u svom krevetu, možda mu pružate previše pažnje. Pritom ne govorimo o zajedničkim organiziranim spavanjima, nego o svakodnevnoj situaciji u kojoj dijete svakodnevno spava sa roditeljima. To pokazuje nedostatak postavljenih granica.