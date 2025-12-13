Numerolozi: Evo što vam 2026. donosi prema datumu rođenja

Rođeni 8., 17. ili 26.: Dobrodošlica obilju - Energija nove godine kaže da ćete žeti ono što ste posijali. Vodi vas broj 8, koji se povezuje s financijskim uspjehom, materijalizmom i duhovnošću. Uglavnom, možete se osjećati prilično dobro u vezi s Univerzalnom godinom 1 ako ste u posljednjih nekoliko godina naučili svoje duhovne lekcije o ravnoteži i reciprocitetu. Tijekom 2026. mogli biste biti nagrađeni na vrlo doslovan način - darovi, promaknuća, obilje i još mnogo toga. Međutim, i dalje vas potičemo da budete obzirni sa svojim blagoslovima. Budite ponosni na ono što ste zaradili, ali nemojte biti hvalisavi ili egoistični. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA