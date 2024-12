8 koraka kako za vrijeme Božića održati skladnu vezu punu mira

Božić doista može biti najljepše doba godine, ali zahtjevi za vašim vremenom i novčanikom mogu dovesti do toga da u svakoj vezi dođe do napetosti.

Evo osam najboljih savjeta kako biste bili sigurni da ćete provesti vrlo sretne i mirne blagdane, uključujući pronalaženje vremena za kvalitetnu intimnost.

Razdvojite posao od 'privatnog' života

Granice između posla i života kod kuće postale su sve nejasnije, osobito otkad je sve više ljudi počelo raditi od kuće. Premda bi ovaj aranžman mogao biti praktičniji na mnogim razinama, također može znatno otežati isključivanje iz dnevnog posla.

Uranjanjem u posao u svako doba oduzimate fokus sa svojih obiteljskih odnosa, a vaše voljene osobe mogle bi se osjećati zapostavljeno. Božić je prilika da se odvojite od pritiska posla pa zatvorite prijenosno računalo i provjerite je li uključena poruka na emailu da ste odsutni. Ako možete, razmislite o uklanjanju poslovne e-pošte s telefona za vrijeme blagdana.

Odvojite vrijeme da se usredotočite na svog partnera. Između svih ostalih zahtjeva, lako zanemarimo jedni druge.

Budite skromni

Za vrijeme blagdana moguće je da će doći do pretjerane potrošnje novaca, ali postoji izbor. Ako ste u panici kako ćete financijski podnijeti Božić, porazgovarajte s najdražima i dogovorite manji budžet za darivanje ili čak organizirajte neko zajedničko iskustvo -

to može biti jednostavno poput klizanja na ledu, izleta do božićnih sajmova ili odlaska na piće.

Darovi ne moraju biti skupi, a još uvijek mogu stvoriti značajne uspomene uz malo razmišljanja i planiranja. Ako ste vi domaćin blagdanskog okupljanja, razmislite o tome da zamolite druge članove obitelji da doprinesu obroku i slavlju. Uključite svoju djecu u razgovor. Objasnite da ste na ograničenom proračunu i da vam oni doista mogu pomoći tako da smanje svoje zahtjeve.

Zamislite Božić kao priliku da obnovite istinski osjećaj povezanosti mijenjajući fokus s ekstravagantnog darivanja na provođenje kvalitetnog vremena s onima koje volite.

Postavite prioritete

Božićno žongliranje može biti doista iscrpljujuće. Pritisak da se napravi savršena proslava počinje mjesecima unaprijed, ali svi imamo ograničen kapacitet. Stoga sjednite sa svojom drugom polovicom i odlučite koji su vam prioriteti. Razgovarajte o tome što vam je oboma važno i pobrinite se da odvojite te dragulje.

Alternativa je da provodite sate u prometu posjećujući razne najmilije i da vam ponestaje vremena za omiljenu zimsku šetnju. Ako se osjećate odmorno, cijenjeno i uvaženo, imat ćete više energije koju možete dati drugima. I što je jednako važno, to će učiniti i vaš partner.

Provedite seksi Božić

Mnogi od nas su opterećeni svime i svačime u ovo doba godine pa intimnost često prva ispadne s dnevnog reda, ali znamo da je seks dobar za naše mentalno zdravlje. Uostalom, oslobađa oksitocin, hormon ljubavi i kod muškaraca i kod žena, a to bi vam trebalo pomoći da se osjećate sretnijima i povezanijima.

Stoga si osigurajte nekoliko opuštenih dana kada možete kasnije ustati, otići ranije u krevet, konzumirati svoju vezu među plahtama i dati svom partneru božićni dar kojeg će pamtiti iz pravih razloga.

Dobro se organizirajte

Kada dijelite ili primate pozivnice, budite transparentni u pogledu onoga što vam je potrebno, tako da svatko zna kako planirati svoje vrijeme. Obavijestite goste kada trebaju stići i, što je najvažnije, kada želite da ljudi odu. Recite ljudima što želite da donesu. Još uvijek možete biti izvrstan domaćin i zamoliti ljude da donesu posuđe ili posteljinu.

Također, ako vam je um pun milijun i jedne stvari koju morate obaviti, partner će brzo pasti s liste prioriteta i počet će se osjećati zapostavljeno - i obrnuto. Organiziranost će vam pomoći da zajedno uživate u praznicima.

Radite redovite provjere

Stvorite prostor za svoju vezu i dotaknite se jedno drugoga. Uz toliko članova obitelji i prijatelja, važnije je nego ikad redovito pitati svoju drugu polovicu treba li nešto. A raditi to pred prostorijom punom ljudi nije isto kao i kad tiho pitate dok ste sami.

Vi i vaš partner ste u središtu svega, stoga budite jedinstvena jedinica koja raspravlja i odlučuje kao tim.

Cijenite snagu riječi 'ne'

Ponekad je najbolja stvar koju možete učiniti pobjeći ranije ili jednostavno odbiti poziv. Nemojte se bojati svoju vezu staviti ispred beskrajnih obroka, pića i okupljanja.

Puno je trenutaka kada je najbolja stvar za naše veze večernje maženje na trosjedu ispod tople deke.

Ostavite mobitel na miru

Ako pretjerano koristite mobitel u vezi, dugoročni učinak toga biti jako štetan. Umjesto da stalno surfate i skrolate, pobrinite se da odvojite značajna razdoblja u danu i ostavite svoj mobitel na miru.

Doista, nedavna istraživanja su otkrila da parovi koji su ometeni svojim telefonima imaju manju vjerojatnost da će biti sretni u svom braku i imaju veću vjerojatnost da će doživjeti sukob.