- Vaš plan spašavanja uvenule kućne biljke ovisi uvelike o tome kako izgleda - kazala je cvjećarka Joyce Mast. Opisala je osam različitih situacija i otkrila kako dijagnosticirati pravi problem, pravilno pomoći biljci te kad treba biti svjestan da joj više nema spasa, a to se najbolje vidi po korijenu.

1. Lišće postaje žuto

- Vrlo je često pojava listovi biljaka požute. Ako nekoliko listova istovremeno požuti na dnu vaše biljke, vjerojatno se ne trebate brinuti. Ti stariji listovi samo odumiru kako bi stvorili mjesta za novi rast. Ali, ukoliko primijetite da puno lišća odjednom požuti, a to se događa na cijeloj vašoj biljci, tad bi se problem mogao skrivati u zalijevanu - pojasnila je.

U tom slučaju provjerite da biljka ne dobiva previše vode. U slučaju da ste je previše zalijevali, a zemlja je vrlo mokra, presadite je odmah u novu zemlju i stavite uz prozor kroz koji dopiru sunčeve zrake. Biljka bi trebala pokazivati znakove oporavka nakon tjedan dana.

- Međutim, imajte na umu da žuti listovi neće nekom čarolijom ponovno postati zeleni. Morat ćete ih odrezati oštrim škarama - savjetovala je.

2. Lišće postaje smeđe

- Ako rubovi listova kod biljke postanu smeđi, to je obično znak nedostatka vlage ili kvalitete vode. Međutim, ukoliko središte vašeg lišća postaje smeđe i kašasto, možda biljku previše zalijevate. Listovi smeđi u sredini znaju biti signal da biste svoju biljku trebali presaditi u novo tlo - kaže ova cvjećarka.

Kod smeđih rubova na listovima dovoljno je početi redovito zalijevati i špricati biljku, to bi trebalo pomoći.

- Uzmite bočicu s raspršivačem i pošpricajte listove svakodnevno kako biste privremeno povećali vlažnost oko nje. No, imajte na umu da se biljke s mesnatim lišćem, poput sukulenata, ne smije špricati - dodala je.

Smeđi dijelovi listova neće nestati samo od sebe, odnosno postati opet zeleni, no u roku tjedan, dva trebali biste uočiti da se stanje popravlja, odnosno stvaranje smeđih dijelova se usporilo.

- Ukoliko se to ne dogodi, prijeđite na plan B. Postoji još jedan čest razlog, a to je zbog minerala poput fluorida, soli i klora koji se nalaze u vodi iz slavine. Predlažem da napunite posudu s vodom i ostavite da odstoji preko noći kako bi minerali mogli ispariti. Ili, zalijevajte biljke destiliranom vodom i kišnicom - napomenula je.

3. Suhi listovi koji se truse

U ovom slučaju se na rubovima listova pojave smeđi rubovi koji su toliko suhi da se truse, a to je gotovo siguran znak da je vaša biljka žedna.

- Provjerite je li zemlja suha zabijanjem prsta u tlo na dubinu od oko 5 do 7 centimetra. Ako je suha, vrijeme je da je temeljito opskrbite vlagom. Napunite sudoper mladom vodom do visine 5 do 10 centimetara, ovisno o veličini tegle pa biljku stavite u vodu. To je najbolji način da vlaga brzo dođe do korijena - kaže ova cvjećarka.

- Ostavite biljku da upija vodu pola sata do sat vremena, trebala bi se lijepo oporaviti. Dobro je, također, prskalicom pošpricati listove ili ga malo istuširati. To će pomoći biljci u brzoj hidratizirati i ukloniti će svu prašinu s lišća - dodala je.

4. Beživotni, izblijedjeli listovi

- I biljke mogu dobiti opekline od sunca. Ako primaju previše svjetla za obradu, lišće zna početi izgledati beživotno ili čak izblijedjelo. Svijetlosmeđi rubovi i mrlje, također, mogu biti pokazatelj da je vaša biljka izložena suncu previše - pojasnila je Joyce Mast.

U tom slučaju odmaknite biljku podalje od prozora ili prigušite svjetlost koja dolazi do nje kako biste smanjili količinu vremena koje vaša biljka svakodnevno provodi na izravnom sunčevom svjetlu. Možete pokušati staviti prozirnu zavjesu na prozor kako biste ublažili dio jakih podnevnih sunčevih zraka koje dolaze do biljke.

5. Duge i tanke stabljike

Kod manjka svjetlosti biljka će pokušati doći do potrebne količine tako što će se brzo izdužiti.

- Mnogo puta nedovoljno svjetla napravi to da biljka postane duga i tanka, kao da se svim silama proteže u pokušaju da dođe do više svjetlosti - kaže cvjećarka.

- U tom slučaju pomaknite biljku bliže prozoru ili pojačajte umjetnu rasvjetu predviđenu za rast kako biste povećali količinu vremena koje biljka svakodnevno provodi na svjetlu. Prozori okrenuti prema jugu obično dobivaju najviše svjetla pa su idealni za takve biljke. Također, okrenite biljku svaki put kad je zalijevate - savjetovala je.

6. Pjegavo lišće

Primijetite li da su se pojavile male smeđe mrlje sa žutim rubovima, možda imate posla s bolešću koja se zove - pjegavost lišća. To je gljivična ili bakterijska infekcija koja zna uzrokovati gubitak lišća, posebno kod mlađih biljaka.

- Da biste to popravili, odmah uklonite zahvaćeno lišće i privremeno izolirajte biljku od ostalih. Potom napravite domaći lijek. U boci pomiješajte vodu sa 1 do 2 žlice soda bikarbone ili sa 1 do 2 žličice mineralnog ulja, poput nimovog ulja (neem). Dobro protresite otopinu, a zatim pošpricajte sva područja biljke zaražena smeđim mrljama. Možda ćete je morati špricati u više navrata prije nego bolest - pojasnila je cvjećarka.

7. Lišće s rupama

Ukoliko na lišću vaše biljke primijetite male rupice, mrežice ili ljepljivu tvar, moglo bi se raditi o štetočinama.

- Svakako odvojite tu biljku od ostalih kako se problem ne bi proširio. Potom listove dobro očistite vodom i poprskajte, odozgo i odozdo, tekućinom za bazi nimovog ulja. Ponovite ovaj postupak još jednom ili dva puta, ostavljajući dva do tri dana razmaka između tretmana prije nego što biljku vratite tamo gdje je bila - kaže Joyce Mast.

8. Biljka ne raste

- Ovisno o tome gdje živite i kakvu biljku imate, možda nećete primijetiti značajan rast u hladnijim zimskim i jesenskim mjesecima. Neke biljne sorte, također, imaju tendenciju da budu sporije od drugih. I to je u redu. Ali ako ste zabrinuti, postoje načini kako brzo prepoznati umire li vaša biljka ili je samo u stanju mirovanja - objasnila je.

Postoje dva testa koja ona koristi za dijagnosticiranje biljke koja je prestala rasti.

1. TEST: 'Odaberite granu ili jednu stabljiku otprilike veličine olovke. Primite je pa oštro savijte prema sebi. Ako je biljka živa, lako će se saviti i na kraju će se stabljika rascijepati pokazujući vlažnost u sebi. Mrtva stabljika će puknuti kod vrlo malo pritiska i iznutra će biti suha', pojasnila je cvjećarka.

2. TEST: 'Ovo je još jedna uobičajena metoda. Koristite nož ili nokat kako biste ogrebali koru na mladoj stabljici. Ako vidite zelenu boju, ona je živa. Ako je smeđa, krenite niz stabljiku da vidite je li zelena i gdje sve dalje od tla. Biljka može pokazivati znakove života kad se približite korijenju. Potpuno mrtve stabljike odrežite i razmislite je li vaša biljka pod utjecajem bilo kojeg od gore spomenutih problema; s vodom, svjetlošću, hranjivim tvarima ili zarazom - savjetovala je.

Nakon što napravite određenu promjenu vezanu za problematičnu biljku, dajte joj jedan do dva tjedna da se oporavi prije ponovne procjene. Znakovi da je vaša biljka zdrava uključuju lišće živopisnih boja, novi rast (ako nije sezona mirovanja) i čvrsto korijenje svijetle boje, gotovo bijele.

Kako znati je li biljka uistinu mrtva i je li prošla granicu nakon koje nema povratka povratka?

- Kao što vidite, puno je situacija kad biste mogli pomisliti da je biljka mrtva, ali zapravo trebate samo brzo intervenirati. Bitna stvar od koje se biljke ne mogu oporaviti je truljenje korijenja. Nezdravi ili truli korijen je crne do smeđe boje, kašast je, smežuran, a čak će imati i truli, kiseli miris - kaže cvjećarka.

- Korijen biljke tad više nije održiv, mrtav je. Jednom kad se to dogodi, biljka neće moći uzimati vodu i hranjive sastojke, zbog čega će uvenuti. U tom slučaju biljku kompostirajte i razmislite što je pošlo po zlu kako sljedeći put ne biste pogriješili - dodala je, a prenosi mindbodygreen.com.

Obratite pažnju i gdje ste smjestili biljke

- Postoje dva mjesta u domu koja biljkama tijekom hladnijeg perioda godine najmanje odgovaraju, a to su hladni prozori kroz koje ulazi zrak i mjesta iznad te pokraj radijatora ili nekog drugog izvora topline - pojasnio je Puneet Sabharwal, izvršni direktori i suosnivač tvrtke 'Horti' koja se bavi biljem.

Radijatori isušuju zrak i izvlače vlagu iz kućnih biljaka pa je bolje ne držati ih blizu. Ako vidite da lišće vene i poprima smećkaste dijelove, svakako premjestite biljku dalje od izvora topline ili je češće prskajte vodom.

Brišite prašinu s listova i nabavite ovlaživač zraka

Nagomilana prašina na lišću kućnih biljaka otežava im apsorpciju dovoljne količine svjetlosti. Stoga, redovito uklanjajte prašinu sa listova - prebrišite ih svakih nekoliko tjedana vlažnom krpom. Uz to, obratite pažnju i na čistoću prozora jer ako su prljavi, manje svjetlosti dolazi do vaših biljaka.

Također, imajte na umu da većina kućnih biljaka uspijeva na temperaturama između 18 i 24 stupnja Celzijusova te na vlažnosti zraka od 50 posto. Stoga je važno prilagoditi dom tim uvjetima. Nije loše nabaviti ovlaživač zraka koji, osim što će usrećiti vaše biljke, usrećit će i vašu kožu jer neće biti toliko suha.

Dobra ideja je grupirati biljke jer se tako bolje održava dobra razina vlage oko njih, a osim toga to u prostoru može izgledati vrlo zanimljivo.

Presadite je u veću teglu nakon kupovine

- Svaki put kada kupite biljku u trgovini ili rasadniku, ona želi biti prebačena u veću teglu prije nego kasnije. Osim što u toj tegli ne raste kako treba, vjerojatno u njoj stoji prilično vremena na svojem putu od pakiranja, otpreme, skladištenja, držanja na policama i konačno prodaje - kaže stručnjakinja za biljke Maryah Greene.

Napominje kako to ne mora nužno biti loše, no biljka je vjerojatno prerasla tu plastičnu posudicu i rado bi dobila malo više komfora, mjesta za rast i razmnožavanje.

Znakovi da je biljka prerasla teglicu i treba joj veća: