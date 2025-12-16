8 najzdravijih vrsta žitarica koje biste trebali jesti što češće

PROSO Proso je nježno za probavu, bogato vlaknima te dobar izvor željeza i fosfora. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija prosa može poboljšati metaboličke funkcije i pomoći u regulaciji tjelesne težine. Posebno je korisno kod prevencije anemije i nedostatka kalcija, što je važno za trudnice i djecu. Proso je svestrano u pripremi i može se koristiti u raznim jelima, od kaša do salata. Njegova nutritivna vrijednost čini ga izvrsnim dodatkom uravnoteženoj prehrani. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA