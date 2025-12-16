8 najzdravijih vrsta žitarica koje biste trebali jesti što češće

Iako su žitarice općenito poznate kao zdrave, mnogi ne znaju zašto ili što sve spada u njih. Nutricionistica Eli Brecher objašnjava da su žitarice nutritivne bombe koje tijelu pružaju brojne koristi. Također ističe koje žitarice zaslužuju redovito mjesto u prehrani
U nastavku pogledajte najzdravije vrste žitarica koje bi trebali jesti što češće.
ZOB Nikada ne podcjenjujte zob. Bogata je beta-glukanom, topivim vlaknom koje potiče zdravlje crijeva, pomaže u održavanju ravnoteže šećera u krvi i snižava kolesterol. Istraživanja pokazuju da zob može imati pozitivan učinak na kardiovaskularni sustav, upalne procese, kožne probleme i dijabetes tipa 2. Zbog svojih brojnih prednosti, sve više se smatra jednom od perspektivnih funkcionalnih namirnica budućnosti. Uvrštavanje zobi u prehranu može značajno doprinijeti općem zdravlju.
KVINOJA Iako je tehnički sjemenka, kvinoja se često koristi kao žitarica. Ne sadrži gluten, bogata je proteinima i sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina. Studije pokazuju da čak i mala dnevna količina kvinoje može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Osobe koje su konzumirale 50 grama kvinoje dnevno tijekom 12 tjedana imale su značajno niže razine triglicerida u krvi. Kvinoja je odličan izbor za nutritivno bogatu i zdravu prehranu.
SMEĐA RIŽA Smeđa riža predstavlja cjelovitu alternativu bijeloj riži i osigurava važne nutrijente poput vlakana, B vitamina i magnezija. Ovi sastojci podržavaju energiju i funkciju mišića te doprinose općem zdravlju. Istraživanja pokazuju da zamjena bijele riže smeđom može poboljšati kontrolu šećera u krvi. Osim toga, redovita konzumacija može pomoći u održavanju zdrave tjelesne težine. Smeđa riža je jednostavan i učinkovit način da se prehrana učini nutritivno bogatom.
JEČAM Ječam je poznat po visokom sadržaju topivih vlakana koja potiču zdravu probavu i pomažu u snižavanju kolesterola. Istraživanja na životinjama sugeriraju da dugotrajni unos ječma može pridonijeti zdravom starenju. Njegova vlaknasta struktura također podržava ravnotežu šećera u krvi i dugotrajni osjećaj sitosti. Zbog svojih hranjivih svojstava, ječam je izvrsna namirnica za svakodnevnu prehranu. Redovita konzumacija može dugoročno doprinijeti zdravlju srca i probavnog sustava.
HELJDA Heljda je prirodno bez glutena i bogata antioksidansima te magnezijem. Ovi nutrijenti podržavaju zdravlje srca i opću vitalnost. Studije pokazuju da redovita konzumacija heljde može smanjiti inzulinsku rezistenciju, što je posebno važno za osobe s dijabetesom tipa 2. Osim toga, heljda je nutritivno bogata i lako probavljiva žitarica. Uvrštavanje heljde u prehranu doprinosi jačanju imunološkog sustava i održavanju optimalne energije.
PROSO Proso je nježno za probavu, bogato vlaknima te dobar izvor željeza i fosfora. Istraživanja pokazuju da redovita konzumacija prosa može poboljšati metaboličke funkcije i pomoći u regulaciji tjelesne težine. Posebno je korisno kod prevencije anemije i nedostatka kalcija, što je važno za trudnice i djecu. Proso je svestrano u pripremi i može se koristiti u raznim jelima, od kaša do salata. Njegova nutritivna vrijednost čini ga izvrsnim dodatkom uravnoteženoj prehrani.
PIR (FARRO) Pir, poznat i kao emmer, ima orašasti okus i čvrstu, žvakaću teksturu. Bogat je vlaknima, proteinima i željezom, što doprinosi osjećaju sitosti i dugotrajnoj energiji. Zbog svojih hranjivih svojstava, pir je odličan izbor za obroke koji pružaju dugotrajnu sitost. Njegova struktura i okus čine ga idealnim za salate, juhe i variva. Redovita konzumacija pira može poboljšati probavu i opskrbu tijela esencijalnim nutrijentima.
RAŽ Raž je često sastojak gustih kruhova i poznat je po visokom sadržaju vlakana koja potiču redovitu probavu. Ova žitarica pruža održivu energiju i pomaže u dugotrajnom osjećaju sitosti. Odabir raženog kruha jednostavan je način da se poveća unos cjelovitih žitarica u prehrani. Osim što podržava probavu, raž može doprinijeti i zdravlju srca. Uključivanje raži u prehranu čini obroke hranjivijima i dugotrajnije zasitnima.
ZAŠTO SU ŽITARICE VAŽNE? Cjelovite žitarice jedan su od najboljih prehrambenih izvora vlakana, kojih većini ljudi nedostaje, kaže Brecher. Vlakna hrane korisne crijevne bakterije, poboljšavaju probavu te podržavaju imunitet, raspoloženje i hormonalnu ravnotežu putem veze između crijeva i mikrobioma. Osim što osiguravaju energiju koja se sporo oslobađa, žitarice sadrže B vitamine za metabolizam energije i ključne minerale poput magnezija, cinka i željeza, objašnjava Brecher.
