Dnevni horoskop za srijedu 8. travnja: Rak će imati sreće na sastancima, Strijelac je duhovit

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u aktivnostima u kojima ćete moći osloboditi kreativnost i izraziti talente. Ugodno ćete se osjećati u poslovnom okruženju, osobito ako imate mogućnost inicijative i predlaganja rješenja. Mogli biste sklopiti poznanstvo koje ima sve izglede da preraste u čvrsto i trajno prijateljstvo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte se zadovoljiti ulogom u pozadini. Nisu svi protiv vas, a oni protiv kojih se najviše bunite poslije će se pokazati da vas najviše podržavaju. Više mislite na zdravlje i kako da vama bude bolje. Izvrsno ćete se osjećati nakon masaže, a nemate li mogućnosti i vremena za to, dobro će vam činiti i dulje pješačenje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Raspoloženja će vam se često mijenjati. Bit ćete razdražljivi, pa biste se na nekog mogli i obrecnuti. Pojedinci će vam ići na živce – nećete trpjeti njihovo bahato ponašanje. Odložite bitne poslove i dogovore za neki drugi dan, jer bi se mnogo toga moglo izjaloviti. Netko će vas otvoreno kritizirati pa ćete se lako posvađati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete sreće na poslovnim sastancima i pregovorima. Iziđite na ispit, obavite dogovore, upišite tečaj ili kreativnu radionicu. Ako ste posvađani s prijateljem, odličan je trenutak da razjasnite nesporazume. Povoljan utjecaj Mjeseca na vaše polje zdravlja, može označiti novost u vašoj dosadašnjoj terapiji i uspješno izlječenje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste dobiti posao koji će popraviti financijsku situaciju. Naklonost utjecajne osobe pomoći će vam da napredujete. Ljubitelji igara na sreću danas bi svakako trebali nešto odigrati, jer nije isključen kakav dobitak. Mlađi bi mogli uploviti u novu ljubavnu vezu i to nakon što su bili uvjereni da nemaju šanse kod simpatije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Drugi će vam se previše uplitati u život. Članovi obitelji uputit će vam kritike, pa će vas naljutiti njihov pokušaj da utječu na donošenje odluka za koje smatrate da se tiču samo vas. Slobodni će biti pod dojmom slučajnog susreta koji može prerasti i u nešto više. Imate li javni nastup, dobro se pripremite kako bi pogrešaka bilo što manje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično su vam aspektirani poslovi vezani uz inozemstvo, putovanja, izdavaštvo, pravo ili trgovinu. Trebali biste razmisliti o mogućnostima profesionalnog usavršavanja i nadogradnji znanja. Naime, sve što na tom planu danas započnete, zbog pozitivnog djelovanja Mjeseca bit će obilježeno uspjehom u budućnosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Tečajevi, učenje stranih jezika ili neki drugi oblici nadogradnje znanja donose vam ispunjenje. Bračna se veza učvršćuje zajedničkim planiranjem budućnosti i potporom rodbine, pa i na ovom planu dolazi do velikih poboljšanja. No na financije pripazite, osobito ako se upuštate u veće troškove. Mudro raspolažite prihodima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete duhoviti i zanimljivi. Učlanite se u neko udruženje, češće boravite u društvu. Trebate li obaviti razgovor s poslodavcem ili održati predavanje, bit ćete sigurni u sebe. Budući da je Mjesec u vašem znaku, dan je odličan za provođenje odluka u djelo, ostvarenje planova, početak kakve dijete za mršavljenje ili odlazak frizeru.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Podsvijest vam će vam biti aktivna, a snovi intenzivni. Možda nemirno spavate pa se budite umorni i razdražljivi. Posegnite za umirujućim biljnim čajevima, a u popodnevnim satima sasvim izbacite crnu kavu. Mjesečev utjecaj nekima će otvoriti put ka rješavanju novčanih problema ili barem kakav privremeni izlaz.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Raste potreba da napokon ispunite obećanja koja ste dali sebi i drugima, bilo da je riječ o usvajanju zdravih navika, usluzi koju ste nekome obećali ili podmirivanju starih dugova. Planirate li uložiti svoj novac, nešto kupiti ili prodati, iskoristite dobre planetarne utjecaje koji će podržati vaše akcije i okruniti ih uspjehom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Vodit ćete razgovore unutar obitelji ili prionuti uređenju stambenog prostora. No može doći do nesporazuma s izvođačima radova, majstorima ili oko cijene njihovih usluga. Za manjak ljubavnih uzbuđenja bit ćete skloni kriviti drugu stranu, ne shvaćajući da i vi u tome imate svog udjela. Mogući su bolovi u stopalima.