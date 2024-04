8 odličnih ideja što napraviti s ostacima palente - od glavnih jela do grickalica i finih kolača

Palenta je nekad bila sirotinjska hrana, jednostavno jelo koje se posluživalo uz domaće mlijeko, kiselo mlijeko, preprženu slaninu ili luk ispržen na masti. Nerijetko bi je ostalo pa su domaćice smišljale nove recepte kako bi je iskoristile. Tako danas od palente radimo sve i svašta, od odličnih, sočnih kolača do kompliciranijih jela i grickalica. Palenta je vrlo zdrava i lagana za probavu pa biste je svakako trebali uvrstiti u redovitu prehranu.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO U Čavlima održan 15. Festival palente i sira: Očuvanje tradicije na zabavan i ukusan način | Video: 24sata Video

- Kukuruzna krupica bogata je vitaminima B, vitaminima K i E, fosforom, magnezijem, cinkom, kalijem, bakrom, selenom i manganom. Osim toga, sadrži mali broj kalorija pa je odličan izbor ako pazite na liniju. Cjelovito zrno kukuruza je zdravo kao i svako žito, jer je bogato vlaknima i mnogim vitaminima, mineralima i antioksidansima - rekla nam je jednom prilikom Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Najvažnije u kukuruzu su netopljiva vlakna, poput hemiceluloze, celuloze i lignina - dodala je i naglasila kako je palenta u kombinaciji sa jogurtom posebno dobar obrok za naš organizam.

Grickalice s umakom od sira

Sastojci:

palenta - količina po želji

malo soli

jaja, brašno i krušne mrvice za pohanje

malo ulja

svježi sir i vrhnje

crvena paprika

češnjak

Foto: 123RF

Postupak:

Toplu palentu ulijte u protvan i razvucite tako da sloj ne bude deblji od dva centimetra. Ostavite da se dobro ohladi jer će tada postati čvrsta. Potom je izrežete na šnite otprilike dužine i debljine prsta.

Svaki komad provucite kroz brašno, razmućena jaja i krušne mrvice pa ispohajte tako da dobiju lijepu rumenu boju. Stavite nakratko na papirnati ubrus da se upije višak masnoće pa na tanjur - ne slažite ih jedan na drugi, neka ostane malo prostora između svakog komada jer će tako biti hrskavije. Ostavite neka se hladi.

Pripremite umak - pomiješajte sir, vrhnje, sol, sjeckani češnjak i malo crvene paprike, i to je to. Poslužite tako da svatko uzima pohane prutiće prstima, umače ih u umak i pojede. Osim uz umak od sira, ove grickalice odlično idu i uz kečap i senf.

Pizza

Sastojci:

za umak:

pasirana rajčica

origano

malo soli

malo šećera

malo češnjaka u prahu

za nadjev:

šunka

sir

šampinjoni

masline

luk

mini rajčice

Foto: 123RF

Priprema:

Još toplu palentu izlijte u protvan obložen papirom za pečenje i izravnajte površinu. Ostavite da se ohladi i stisne. Potom stavite umak, sastojke iz popisa za nadjev i pecite 10 do 15 minuta na 200 stupnjeva. Na kraju je ostavite da se ohladi pa izrežite i poslužite.

Njoki sa sirom

Sastojci:

300 g skuhane hladne palente

1 jaje

200 do 250 g brašna

2 žlice ribanog sira (tvrdog)

malo soli i papra

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Postupak:

Pomiješajte sve sastojke da dobijete glatko tijesto. Napravite oblik njoka i kuhajte u proključaloj vodi dok ne isplivaju. Poslužite uz umak po želji ili ih prelijte s malo krušnih mrcica preprženih na ulju ili masti.

Kroketi sa sirom

Sve je isto kao u receptu za njoke, samo što komade ne kuhate već ih ispržite u vrućem ulju dok ne dobiju lijepu boju.

Foto: 123RF

Pržite ih tako da ih prethodno stavite na drvene štapiće. Nakon prženja krokete poslažite na papirnati ubrus da se upije višak masnoće i poslužite uz omiljene umake.

Quiche

Sastojci:

skuhana palenta

nekoliko šnita slanine slanine

3 rajčice prerezane na pola

1 poriluk - narezati, oprati i ocijediti

1 žlica maslaca

1 šalica mlijeka

3 jaja

1/4 žličice soli

1 i pol šalice naribanog sira

Foto: Dreamstime/ilustracija

Priprema:

Najprije ispecite rajčice i slaninu u pećnici na 200 stupnjeva. Pecite ih 15 do 20 minuta, dok se kožica na rajčicama počne odvajati, a slanina postane hrskava. Ostavite da se ohladi, a slaninu nasjeckajte na kockice. Potom kalup za quiche premažite maslacem ili uljem pa u to utisnite palentu i pecite 15 do 20 minuta na 200 stupnjeva, dok po rubovima ne postane lagano hrskava. Ostavite neka se ohladi.

Pripremite nadjev - otopite maslac na srednje jakoj vatri, dodajte poriluk i pirjajte dok ne omekša, oko 5 do 10 minuta. Maknite sa štednjaka i ostavite sa strane. U posudi pomiješajte mlijeko, jaja i sol tako da dobijete glatku smjesu.

Nakon toga na podlogu od palente slažite redom poriluk, nasjeckane pečene rajčice i slaninu. Preko toga prelijte smjesu od mlijeka i jaja pa na to rasporedite sir. Pecite oko 30 do 40 minuta na 160 stupnjeva, dok sir ne porumeni, a sredina quichea postane čvrsta.

Panzerotti

Sastojci:

300 g skuhane palente

oko 150 g brašna

punjenje po želji

Foto: 123RF

Postupak:

Od navedenih sastojaka napravite tijesto pa ga razvaljajte i kalupom (ili čašom) izrežite kolutove promjera 8 do 12 cm. Na svaki stavite punjenje po želji, na primjer, sir i šunku ili pekmez. Preklopite, dobro utisnite rubove da se ne otvore i pržite u dubokom ulju.

Kuglice

Tijesto je isto kao za panzerotte, samo što u smjesu još dodajte neko začinsko bilje, recimo peršin ili kadulju.

Foto: 123RF

Pravite male loptice i ispržite ih u vrućem ulju. Jedite samostalno ili poslužite uz svježi sir i vrhnje.

Kolač

Ovaj kolač se radi 'odokativnom' metodom, znači količinu sastojaka odredite sami, a cilj je dobiti mekano tijesto.

Foto: 123RF

Sastojci:

skuhana palenta

brašno

šećer

maslinovo ulje

korica limuna

grožđice

Postupak:

Umiješajte sve sastojke u glatko, mekano tijesto. Stavite tijesto u protvan ili kalup za torte i pecite 20 do 30 minuta na 180 stupnjeva. Kad se ohladi, posipajte ga šećerom u prahu.