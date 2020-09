8 razloga zbog kojih će vas žena prevariti u - današnja vremena

U prošlosti je bilo značajnijih razlika u razlozima zašto muškarci i žene varaju, pri čemu su muškarci više varali zbog seksualne raznolikosti, a žene zbog nezadovoljstva u vezama. Danas se taj jaz polako zatvara

<p>Žene varaju iz mnogih razloga, baš kao i muškarci, rekla je seksualna terapeutkinja i savjetnica, dr. Tammy Nelson za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/reasons-why-women-cheat-in-relationships" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je fizička potreba):</p><p>Objasnila je razloge zbog kojih žene danas varaju u vezama:</p><h2>1. Žene varaju zbog seksa</h2><p>- Žene cijene dobar seks kao i svi drugi. Žene varaju kad pronađu muškarca ili ženu koji ih uzbuđuju. Ako vam netko kaže da muškarci varaju zbog seksa, a žene zbog osjećaja, griješi - kaže Nelson.<br/> <br/> Nedavno istraživanje objavljeno u Journal of Sex Research pokazalo je da, iako su muškarci i dalje skloniji varati zbog seksualne raznolikosti, to je i među tri glavna razloga zbog kojih žene varaju.</p><h2>2. Nezadovoljne su vezom</h2><p>Ista studija otkrila je da je jedan od glavnih razloga zašto žene varaju taj što više nisu zaljubljene u partnera. Čak i ako je ljubav još prisutna, žena koja je nesretna u svojoj vezi može biti sklonija varanju. Bilo zbog ljutnje te financijskih ili obiteljskih problema, možda će osjećati da će im varanje ponuditi ono što njihova trenutna veza nije.</p><p>- Žene varaju jer se odnos kod kuće hladi. Ako kod kuće postoji napetost ili dosada, uzbuđenje sa strane može biti distrakcija i preveliko iskušenje - kaže Nelson. </p><h2>3. Bila je to samo pogreška</h2><p>Treći glavni razlog za varanje kod žena je situacijski, ukoliko se napiju i slično.</p><p>- Svi griješe. Ponekad afere počinju samo zato jer se ukazala prilika. Žene se mogu ponašati impulzivno i onda požaliti. Drugim riječima, posve je moguće da nema puno dubljeg značenja osim mogućnosti koju nisu uspjele propustiti - objasnila je Nelson.</p><h2>4. Žele intimnost</h2><p>Bilo da je fizička ili emocionalna, bliskost je jedna od onih potreba koje svi želimo ispuniti. Ako se žena u svojoj vezi ne osjeća ispunjenom, a naiđe netko tko pokaže takvu vrstu intimnosti, stvorit će se privlačnost. Neka starija istraživanja otkrila su da žene imaju jaču emocionalnu vezu s novom osobom s kojom varaju nego muškarci varalice, sugerirajući da je romantika dio jednadžbe varanja za žene.</p><h2>5. Nova osoba učinila je da se osjećaju posebno</h2><p>Ponekad ljudi varaju jer im je nova osoba dala neki novi osjećaj ili se uz nju osjećaju posebno. </p><p>- Žene govore da se zbog ljubavnika osjećaju posebno, seksi i obožavano, a tu je pažnju teško zanemariti, bez obzira što njihov supružnik radi kod kuće - kaže Nelson.</p><h2>6. Imaju nisko samopoštovanje</h2><p>Nisko samopoštovanje može stvoriti želju za vanjskim potvrđivanjem, objašnjava psihologinja Margaret Paul. To bi moglo biti osobito točno ako osoba ne dobiva potvrdu od svog partnera, a Paul primjećuje i da nedostatak ljubavi prema sebi može nekoga natjerati na varanje.</p><p>- Ono što sam vidjela je da ljudi varaju kad ne preuzimaju odgovornost za sebe ili se ne brinu o vlastitim osjećajima te kad ne razviju sposobnost da se zauzmu za sebe u vezi. Zbog toga žude za pažnjom. U tom slučaju varanje je manje usmjereno na pažnju koju im netko posvećuje, a više na pažnju koju oni sami sebi ne daju - kaže Paul.</p><h2>7. Varanje koriste za otupljivanje ili suočavanje s teškim osjećajima</h2><p>Varanje također može ukazivati ​​na to da postoji neki problem koji izbjegavaju riješiti. Paul uspoređuje varanje s okretanjem alkoholu ili drogama, na taj način ljudi bježe od svojih osjećaja, umjesto da se suoče s njima.</p><h2>8. Žele prekid veze ili promjenu</h2><p>Ponekad ljudi varaju jer žele da im veza pukne, a čini se da je varanje lakši način za to nego da se izravno suoče s partnerom. Nelson također ističe da ponekad žene varaju jer žele da se nešto u njihovoj trenutnoj vezi promijeni. </p><p>- Žene varaju da bi izašle iz braka ili da bi ostale u njemu - kaže ona.</p>