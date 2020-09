Za višestruki orgazam probajte ovih 11 nevjerojatnih seks poza

<p>Doživjeti višestruki orgazam može se činiti jednim od onih uglavnom lažno nedostižnih seksualnih ciljeva. Ali višestruki orgazam zapravo postoji i možete ga doživjeti. Otprilike 47 posto žena izjavilo je da imaju višestruke orgazme, pokazalo je istraživanje OMGYES-a, Škole za javno zdravstvo Sveučilišta Indiana i Kinsey Instituta.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Prvo morate saznati što vam odgovara i kako dolazite do orgazma. Obično je lakše postići vaš drugi orgazam nego prvi. Nakon prvog orgazma vjerojatnije je da ćete ih imati više.</p><p>Masturbirajte. Naučite što vaše tijelo voli i što mu odgovara i kako dolazi do orgazma. Orgazmi koji nastaju trljanjem klitorisa mogu biti potpuno drugačiji od onih do kojih dolazite uz pomoć igračaka. Probajte i jedno i drugo u isto vrijeme.</p><p>Obratite pažnju. Pokušajte se usredotočiti na zadovoljstvo, nemojte tijekom seksa razmišljati o drugim stvarima ili o tome kako izgledate, jer nećete postići 100 postotno zadovoljstvo. </p><p><strong>Evo nekoliko seks poza u kojima biste mogli doći do višestrukog orgazma:</strong> </p><p><strong>1. À La Carte</strong></p><p>Stražnjicom sjednite na rub stola ili na rub kuhinjskog elementa i započnite stimulirati klitoris rukom ili igračkom. Ako možete podnijeti nakon toga probajte i analni seks. </p><p><strong>2. Majstor lutaka</strong></p><p>Nakon što naučite kako doživjeti višestruki orgazam, pustite svog partnera da to učini usmjeravajući ga da radi ono što biste i sami učinili. Pokažite mu ili mu recite što želite, a vi lezite i uživajte. Da biste pojačali orgazam, dodajte igračkicu koju nikada niste probali poput novog vibratora.</p><p><strong>3. Slavoluk pobjede</strong></p><p>Kako biste povećali šansu za višestrukim orgazmom, naslonite se na ruke i savijte leđa. Neka vaša vagina bude na partnerovom licu radi fokusiranijeg stimulansa. Prilagodite kukove u skladu s tim da pogodite to savršeno mjesto.</p><p><strong>4. Ljuljačka</strong></p><p>Lezite na trbuh i pustite partnera da s penisom uđe s leđa. Čvrsto pritisnite noge i držite ruku ili vibrator uz klitoris. Pritisnite prema naprijed kad želite još klitorisnog stimulansa. Za još više užitka stišćite noge.</p><p><strong>5. Zafrkavaj, molim te</strong></p><p>Dajte partneru da sporim kružnim pokretima pomiče prste oko klitorisa, a zatim neka poveća intenzitet trljanja sa zakrivljenim prstom unutar vaše vagine. Nakon toga kreće seks, a za to vrijeme vi nastavite trljati klitoris ili uzmite igračku. </p><p><strong>6. Princeza i bat</strong></p><p>Naslonite ruke na krevet ili pod i ispod sebe stavite jastuk. Vaš partner zadovoljavat će vas s penisom iza vas, a vi se trljajte od jastuk. </p><p><strong>7. Leteći V</strong></p><p>Oralni seks je izvrstan način da pokušate doživjeti višestruki orgazam jer ne zahtijeva partnera koji ima penis. Stražnjicu stavite na rub kreveta kako bi vaš partner mogao kleknuti i krenuti s poslom. To najbolje funkcionira ako započnete s nježnim klitorisnim orgazmom. Prvo, neka partner nježno liže i siše, a onda može gurnuti zakrivljeni prst unutar vas radi čvrstog i postojanog unutarnjeg stimulansa dok vas naravno oralno zadovoljava.</p><p><strong>8. Lutka</strong></p><p>Ako želite ili priželjkujete drugačiju stimulaciju unutar istog položaja, lezite na bok s jastukom ispod glave. Neka vaš partner klekne pored vaše stražnjice, koljenom između vaših nogu, neka mu vaša natkoljenica prelazi preko bedara. Fokusirajte se na stimulaciju i ako doživite orgazam, prebacite se na drugu stranu i pokušajte ponovo. Preporučuje se i trljanje od njegovo bedro, s vibratorom ili s prstima.</p><p><strong>9. Zagrljaj</strong></p><p>Neka vaš partner legne na vas i zagrli vas, a vi stavite noge unutar njegovih i čvrsto ih pritisnite. Pomaknite se malo prema dolje. Isprobajte sve pokrete, a ako doživite orgazam onda se podignite kako bi ste se mogli trljati.</p><h2>10. Sigurna luka</h2><p>Ako postanete osjetljivi nakon orgazma, sjedeći položaj će vam pomoći. Sjednite partneru u krilo, neka vas on polako trlja dok vam se tijelo smiruje. </p><h2>11. Nježna igra</h2><p>Ključ višestrukog postizanja orgazma leži u različitim kutevima. Skupite sve svoje igračke i odnesite ih u krevet. Za početak igrajte se sa vlastitom rukom, a nakon toga posegnite za igračkama poput vibratora i slično. Samo pripazite da zaključate vrata, prenosi <a href="https://www.cosmopolitan.com/sex-love/positions/g19682510/multiple-orgasms-sex-positions/" target="_blank">Cosmopolitan.</a></p>