8 savjeta kako preživjeti ako se iznenada izgubite u pustinji

Toplo vrijeme je vrijeme za avanture i istraživanje novih mjesta. Mnogi vole istraživati ​​područja poput pustinja, koja su poznata po pješčanim dinama, prekrasnim pogledima i egzotičnim atmosferama. Ali vruća, suha mjesta poput pustinje mogu biti opasna ako niste pravilno pripremljeni.

Provođenje predugo vremena na vrelom suncu, ostanak bez vode ili nasukavanje, u pustinji, može predstavljati katastrofu. Srećom, postoje neke mjere opreza koje možete poduzeti kako biste bili sigurni dok uživate u pustinji.

Poznavanje nekih trikova moglo bi biti od velike važnosti u hitnim situacijama.

Kako biste saznali što učiniti ako ikad zaglavite u pustinji, pogledajte ovih 8 savjeta za preživljavanje u pustinji.

Regulirajte tjelesnu temperaturu

Ako se ikada izgubite u pustinji, jedna od prvih stvari koje morate učiniti je pronaći način da ohladite svoje tijelo. Izravna toplina sunca potpuno će isušiti vaše tijelo. Ako možete pronaći nešto što ćete upotrijebiti za hlad ili čak imate materijale za izgradnju malog skloništa, ovo je izbor broj jedan.

Nemojte piti vodu iz kaktusa

Uobičajena je ideja da se možete hidrirati ako pijete vodu iz kaktusa. Ovo je pogrešno mišljenje i može vas koštati života. Većina vode iz kaktusa nije dovoljno čista da bi ih naša tijela mogla podnijeti i zapravo bi vas mogla otrovati.

Ostavite svu odjeću na sebi

Ako ste zapeli u pustinji i izgarate, možda vam se čini logičnim korakom da skinete odjeću kako biste se ohladili. Ali to nije dobra ideja jer će skidanje odjeće ostaviti vaše tijelo izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti. To će vjerojatno uzrokovati bolne opekline od sunca i prije vas dovesti do dehidracije.

Pronađite visinu

Ono što mnogi ne znaju je da su poplave česte u pustinji. Istraživanja pokazuju da više ljudi umre od utapanja u iznenadnim poplavama nego od dehidracije u pustinji. Kanjoni i jarci mogu se brzo napuniti ako ima pretjerane kiše. Stoga što prije pronađite viši teren.

Naložite vatru noću

Još jedna manje poznata činjenica o pustinji je da noću zapravo može biti jako hladno. U nekim pustinjskim krajevima temperature mogu pasti ispod nule tijekom godišnjih doba poput proljeća. Pokušajte pronaći grm kao potpalu i ložite vatru kada sunce zalazi.

Nemojte ići u potragu za hranom

Možda se čini kao dobra ideja ići u potragu za hranom ili nekim izvorom vode. Ali to će uzalud potrošiti dragocjenu energiju i iscrpiti vas još više. Studije pokazuju da prosječan čovjek može preživjeti do tri tjedna bez hrane, ali taj broj se drastično smanjuje u smislu dehidracije - nemojte riskirati da još više dehidrirate besciljno lutajući po vrućini.

Recite nekome kamo idete prije vaše avanture

Pobrinite se da netko drugi bude svjestan vaših planova jer to može biti kritičan faktor u preživljavanju. Obavijestite prijatelja ili člana obitelji gdje točno planirate ići, koje aktivnosti ćete raditi i koliko dugo. Ako niste u komunikaciji s njima u razumnom vremenu, ovo bi moglo biti upozorenje da vas trebaju potražiti.

Ponesite zalihe za hitne slučajeve

Možda mislite da samo idete na kratak izlet u pustinju i želite se spakirati. Ali ako situacija postane strašna, mali paket potrepština za hitne slučajeve mogao bi vam spasiti život. Ponesite stvari kao što su karta, dodatna voda, komplet prve pomoći, satelitski telefon ili ručni GPS, dodatni lijekovi, svjetiljke, švicarski nožić, šibice i upaljači... Čak i nekoliko ovih alata može napraviti veliku razliku, prenosi Zestradar.

