8 stvari koje su loše za odnos: Ako ste ih primijetili - bježite!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: LJUBAV U DOBA KORONE: KAKO PREŽIVJETI IZOLACIJU S PARTNEROM

U današnje vrijeme promijenjeni su načini komuniciranje, pa većinom ljude sve više upoznajemo preko aplikacija i društvenih medija, piše Msn.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No kada pronađete partnera, nekad on radi neke stvari koje vam ukazuju na nedostatak poštovanja, integriteta ili interesa. Primjerice, ne želi definirati datum početka vaše veze, nigdje ne objavljuje da ste zajedno i slično.

Na ovih osam stvari trebate pripaziti u vezi:

1. Ne žele vezu učiniti službenom iako izlazite već par mjeseci

Da je Shakespeare još uvijek u blizini, možda bi nam on mogao pružiti ruku kada je u pitanju razumijevanje jezika ljubavi.

Živimo u svijetu u kojem postoje besmisleni odnosi, primjerice veza bez obaveza.

Foto: Shutterstock

Ali ako nakon nekoliko mjeseci osoba s kojom se viđate odbija da proglasite vezu službenom, onda nastaje problem. Ne samo da može signalizirati nedostatak predanosti, može i sugerirati da je druga osoba s nekim drugim.

Ako druga osoba odbija razgovarati o vezi i ne želi da vaša veza bude službena, onda vjerojatno ta osoba nije ni ozbiljna u vezi.

2. Ne postavlja ništa s vama na društvenim mrežama

Ako nemate neku od društvenih mreža ili nema vaš partner onda je to razumljivo, ali ako ste skupa već nekoliko mjeseci, a on vas nigdje ne spominje to je već pomalo zabrinjavajuće.

Možda je vaš partner tajnovit, ali ako ste ga vi dovoljno upoznali i shvatili da nije tajnovit te da sve mora objaviti na društvenim mrežama, onda ozbiljno morate porazgovarati.

Foto: Wavebreak Media LTD

To može značiti da vas ne vide kao dugoročnu opciju ili da vas nisu spremni pokazati svijetu. Međutim, postoji i izuzetak. Ako partner ima poslovni račun onda je razumljivo da ne želi objavljivati sladunjave fotografije.

3. Nikad ne iniciraju izlaske

Ako vam se čini da uvijek sugerirate kada trebate otići u kino, na večeru, piće ili slično, onda je to jednostrana veza jer zahtijeva od vas da vi obavljate sav posao.

Netko tko je stvarno s vama doprinijet će i biti proaktivan u vezi.

4. Neuravnotežen odnos

Biti u sretnoj vezi trebalo bi vam izazvati osjećaj kao da se nalazite u najboljem timu. Ako kod vas nije tako i čini vam se da jedan od vas stalno vrši kontrolu nad drugim, onda imate problem.

Foto: Dreamstime

Također, ako ste vi ili vaš partner ljubomorni, posesivni i netko od vas voli kontrolirati, imajte na umu da to neće dugo potrajati. Sve to može dovesti do kraja veze, zato pokušajte što prije međusobno razgovarati i to riješiti, a ako ne ide izađite iz takve veze.

5. Svoje osjećaje međusobno izražavate drugačije

Dobro je imati yin i yang ravnotežu u vezi, ono što vam nedostaje, pruža vam partner i obrnuto.

Može biti da ste vi više romantični i neprestano obasipate partnera s lijepim riječima, pažnjom i poljupcima, a vi imate osjećaj da on to dovoljno ne cijeni te vam ne uzvraća na isti način. Naravno, vi ćete očekivati od partnera isto ili slično ponašanje, odnosno izražavanje osjećaja, ali možda to nekad nećete dobiti. Ako očekujete jedno, a dobijete drugo onda vjerojatno niste toliko kompatibilni koliko ste mislili.

6. Jedno od vas čuva tajne

Ako vi ili vaš partner skrivate nešto od drugog, to će u nekom trenutku puknuti i može dovesti do raspadanja veze ili prekida.

Naravno, ne trebamo dijeliti svaku pomisao s našim partnerom, ali ako netko od vas nešto skriva, to će biti problematično jer čuvanje tajni može ometati vašu sreću, a ideja da se ta tajna slučajno 'otkrije' može izazvati paranoju i svađe.

7. Nema kompromisa

Nikako da se dogovorite sa svojim partnerom. Primjerice, vi predlažete kino on želi ostati doma, vi stalno čistite on ne želi i slično.

Morate pronaći sretnu sredinu i dogovoriti se na kompromis jer je to izuzetno važno za sretan odnos. Ako jedan od vas ne želi ići nigdje već ostati doma, ok, taj dan ostanite doma, ali sutra otiđite negdje. Mora postojati kompromis i pošten dogovor. Jedino tako ćete održati mir, a obje strane mogu biti jednako sretne kada je kompromis postignut.

Foto: fizkes

Ako u vezi nikako ne možete postići kompromis, a trudite se previše, onda je vrijeme da odete iz takve veze.

8. Obitelj i prijatelji ne vole partnera/icu

Ako ljudi koji vas najbolje poznaju ne vole vašeg partnera/icu, to je očito problem.

Ponekad je lako zažmiriti i vidjeti samo ono što želite vidjeti, ali ako vam obitelj ili prijatelji očito ne vole vašeg partnera, tada morate probati razumjeti zašto jer sigurno postoji jako dobar razlog za to.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: SUPRUGA RICHARDA GEREA: ZBOG NJEGA ŽIVIM U NAJLJEPŠOJ BAJCI

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: