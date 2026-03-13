Dnevni horoskop za petak 13. ožujka: Ovnovi budite oprezni, Bik je vrlo jak i izdržljiv....

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budite oprezni u poslovnoj suradnji ili kontaktu s kolegicom – njen trač ili svađa s vama narušit će vam ugled. Na radnom mjestu moglo bi doći do zastoja ili odugovlačenja, pa ćete neke poslove biti prisiljeni obavljati i nakon radnog vremena. Rođaka ili prijatelja s kojim ste zahladili odnos pozovite na ručak ili kavu.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Psihofizički ste vrlo jaki i izdržljivi, pa je dobro vrijeme da svoj život očistite od onih koji su s vama iz koristi. Putovanja, telefonski pozivi i slučajni susreti donose razlog za veselje. Bit ćete izvrsni u neformalnim susretima, pravi zabavljači koji će svojim duhovitim dosjetkama mnogima izmamiti osmijeh na lice.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uz pomoć veza i protekcija mogli biste dobiti priliku za premještaj na bolje radno mjesto. Ne obazirite se na zavidne poglede kolega. Poći će vam za rukom mirno i bez povišenih tonova obaviti razgovor za koji ste mislili da će biti mučan i težak. Manju nervozu priuštit će vam nemir najmlađih članova obitelji.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neriješeni problemi ponavljat će se sve dok na njih ne stavite točku. Nemojte otezati s odlukom. Budite strpljiviji u komunikaciju s kolegama, koji bi vaš ton glasa i nastup mogli pogrešno protumačiti. Ne dopustite da vas pojedinci vrbuju za svoju korist. Ustupci su prijeko potrebni ne želite li se udaljiti od najbližih.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Prihvatite trenutačne poslovne zastoje jer što im se budete manje opirali, to ćete jasnije uviđati koje korake valja napraviti. Dio radnih obaveza prepustite drugima, bez obzira što niste sigurni u njihove sposobnosti. Pridajte veći značaj privatnom životu, ne želite li se udaljiti od osoba koje vam mnogo znače.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući smislu za praktično i komunikacijskim sposobnostima, uživat ćete potporu kolega. Nemojte se pretrpati poslovima, ostavite dovoljno vremena za privatni život i hobije. Uvidite li da partnera nešto muči, potaknite ga da vam se otvori. Roditelji će razmišljati da svoje dijete upišu na tečaj glume, plesa ili sporta.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Na poslu vas očekuju promjene koje mogu biti i pozitivne, ne budete li brzopleto reagirali. U situaciji ste kada donosite zaključke pune snažnih i osjećajnih naboja, što nije dobro. Ako vas ljudi kritiziraju ili ne razumiju, izdignite se nad takvim situacijama. Upuštanje u rasprave ionako neće dati rezultate.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Nadređeni bi vam mogli pružiti priliku da usavršite znanje, krenete na seminar ili stručno usavršavanje. Iz inozemstva mogla bi vam pristići lijepa vijest ili ponuda za posao. Prihvatite svaku promjenu, ma koliko god vam se činilo da je iznad vaših mogućnosti. Moguće je obnovljene strasti s nekim za kime ste još donedavno patili.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Roditelji će se uplitati u vaše odluke, no postići ćete razumno rješenje. Iako ćete na poslu izgarati, ne zaboravite se i odmarati. Uživat ćete u obiteljskom životu, baviti se planiranjem budućnosti i uređenjem doma. Krećete li u kupnju namještaja, nemojte se brzopleto zaletjeti s odabirom – obiđite više trgovina.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sredit ćete probleme u braku i ojačati komunikaciju između sebe i partnera. Osjetit ćete da je vrijeme za konkretnu akciju, da ste spremni ulagati u obiteljske odnose ili u ozbiljni ljubavni početak. Samo naprijed, ništa vas ne bi smjelo omesti. Pozivi prijatelja pljuštat će sa svih strana, pa ćete večer provesti negdje na zabavi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete imati dovoljno strpljenja za podrobno objašnjavanje svojih planova ili pristupa problemu. Živcirat će vas bezrazložna kašnjenja, odgode i sporost kolega i onih o kojima ovisite. Nedostajat će vam takta i osjećaja za mjeru, pa biste mogli naprasito reagirati i time pokvariti dojam koji trebate ostaviti na bitne osobe.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Moći ćete se osloniti na nečiju pomoć pa će zapreke biti lako premostive. Prijateljstva će imati velik značaj u ostvarenju vaših ljubavno – poslovnih ciljeva. Nedavno poznanstvo moglo bi se razviti u ljubavni odnos. Za postizanje bračnog sklada najveći će problem biti vaši visoki kriteriji, koji će opterećivati partnera.