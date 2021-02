Što je povezanost duše?

Ponekad se možemo osjećati povezani s drugom osobom na vrlo dubokoj i značajnoj razini. Možda je to nešto što nikada prije nismo osjećali. Na kraju, to je osoba koja vas mijenja na ozbiljan i dubok način. A stvari nakon toga više nikada neće biti iste. To je povezanost na razini duše.

8 vrsta duševne povezanosti:

1. Srodne duše

Najvjerojatnije ste čuli za srodne duše, ili ste je možda i sami imali. Srodna duša je netko s kim imate duboku i prirodnu vezu, bilo da se radi o romantičnoj vezi ili platonskoj vezi, duhovnoj ili seksualnoj. To je bezuvjetna ljubav i, s vremenom, kako vaša ljubav raste, tako raste i vaša veza. Neki ovu osobu čak nazivaju 'onom pravom'.

2. Dvostruki (blizanački) plamen

Iako su blizanački plamenovi srodne duše po tome što ta veza ne mora biti romantična, zapravo su prilično različiti. Možemo imati samo jednog plamena blizanca tijekom života s kojim možemo doživjeti višestruke povezanosti. Blizanački plamen je intenzivna veza i često se kaže da je zrcalo ili da se jedna duša podijeli na dva dijela. Ali ta veza zahtijeva stalan i dubok duhovni rad, baš kao i na stvarnom plamenu vatre.

3. Karmički odnosi

Iako smo skloni o karmi razmišljati kao o lošoj stvari, karmički odnosi imaju neutralnu energiju. Karmička veza duboka je, a takvi odnosi stvoreni su da stvore strast koja nam pomaže da postanemo bolji ljudi, poduči nas životnim lekcijama i izliječi prošle traume.

4. Srodne veze

Srodni duhovi su pojedinci koji gravitiraju jedni drugima, s 'privlačenjem sličnih' sebi u tom smislu. Srodni duhovi dijele istu miroljubivu energiju i povlače se prema toj energiji jedni u drugima. Ova vrsta veze može se osjećati kao da se susrećete u tijelu druge osobe, a dijeljenje ove veze s nekim pruža osjećaj ispunjenosti.

5. Duše partneri

Duše partneri ne moraju biti romantični; zapravo ta veza može biti s bratom ili sestrom, članom obitelji ili čak novim poznanikom. Dušni partner je netko tko pruža potporu koja vam pomaže da napredujete u životu i ispunite svoju životnu svrhu.

6. Srodne duše u prošlom životu

Mnogi od nas čuli su priče o djeci koja su se sjećala umiranja, u osnovi proživljavajući iskustvo iz svog prošlog života. Ili ste možda vi ti koji ste prošli kroz regresiju prošlog života da biste povratili uspomene o tome tko ste bili u prošlom životu. Srodne duše iz prošlog života su oni ljudi koji su dijelili vezu u prošlom životu i koji su se u ovom životu ponovno sastali; osjećaju se kao da poznaju tu osobu ili su neobjašnjivo 'privučeni' u njihovom smjeru.

7. Duševne veze

Iako je većina tih duhovnih povezanosti pozitivna, veze s dušama također mogu biti i otrovne. Ova vrsta veze stvara se na socijalnoj, fizičkoj, emocionalnoj i duhovnoj razini, a ljudi osjećaju da im je ta duša s razlogom u životu. I dok ta veza ne mora biti romantična, vrlo je teško prekinuti je zbog njenog intenziteta na emocionalnoj i duhovnoj razini.

8. Duše učitelji

Zamislite ovog učitelja kao nekoga tko vam uđe u život na određeno vrijeme i trebao bi vas nečemu naučiti, kao što i samo ime govori. Ova osoba trebala bi vas izazvati i pomoći vam da naučite određenu lekciju; izazovi koje su vam postavili osmišljeni su kako bi vam pomogli da rastete i učite. Ova vrsta veze posebna je po tome što vi možete biti taj učitelj ili biti učenik.

Kako znati imate li duševnu vezu?

Znat ćete imate li duševne povezanosti s nekim ako se osjećate blisko s njima na duhovnoj i energetskoj razini. Vaša je veza duboka i snažna i nije vam teško ostati povezan, čak i kad ste razdvojeni. Drugi način da prepoznate da imate vezu s dušom je kada vas je ta druga osoba duboko promijenila. Čini se da vaš život nikada neće biti isti nakon susreta s njima, a možda se čak osjećate i potisnutim u novom životnom smjeru.

Kakav je osjećaj povezanosti duše?

Povezanost duše osjećaj je kao da imate jaku međusobnu povezanost s nekim koju zapravo ne možete objasniti. Možda će vas odmah nešto povući prema njima i postojat će snažan intenzitet. Također se možete osjećati kao da tu osobu poznajete čitav život, unatoč tome što je poznajete samo kratko vrijeme. To je vrsta veze na koju se jednostavno 'navučete'.

Može li se veza s dušom prekinuti?

Da, veza s osobom s kojom ste povezani na duševnoj razini može se prekinuti, ali to je vrlo težak i iscrpljujući postupak. Budući da je ta veza tako duboka, može se činiti kao da je duša druge osobe utkana u vašu vlastitu. Jedan od dobrih razloga za prekid ove veze je ako je ona otrovna ili bolna, a za to je potrebno vrijeme. Prekid veze zahtijeva prekid svake komunikacije s osobom i ponovno povezivanje sa sobom.

Bilo da su teške ili radosne, veze na razini duše su važne. Te duševne veze imaju zasluge, donose darove i duboko nas transformiraju na različite načine. Dolaze nam jer nas podsjećaju da smo ovdje da naučimo da volimo i cijenimo sebe na najdubljim razinama. Dolaze da nas udalje od naših ograničavajućih uvjerenja, bilo to traumom ili potvrdom. Pokazuju nam da smo jači nego što smo mislili i otporniji nego što smo si to pripisali. Kad smo spremni, one otkrivaju dubinu i stvarnu svrhu naših životnih iskustava. One su i blagoslov i dar, piše Your Tango.