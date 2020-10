8 znakova da vam pas vjeruje: Od krađe cipela do određenog načina kako maše repom

Vjerojatnije je da će psi istražiti nova mjesta u društvu vlasnika, nego sami ili s neznancima. Mnogi psi prate vlasnika i dok obavlja nuždu jer instinktivno osjećaju da trebaju raditi sve što radi obitelj

<h2>1. Voli rutinu i očekuje ju</h2><p>- Povjerenje se različito percipira kod ljudi i životinja. Kućni ljubimci se oslanjaju na rutine kako bi se osjećali normalno i imali ugodan, sretan život. Najbolji način za izgradnju dobrog odnosa sa svojim psom su rutinske pozitivne interakcije - kaže <strong>Vicki Stevens</strong>, viša voditeljica marketinških komunikacija za kućne životinje u Humane Society of United States (HSUS). </p><p>POGLEDAJTE VIDEO o psu koji je ljubomoran na plišanca:</p><p>Ako ga hranite svaki dan u osam sati ili ga odvedete u šetnju čim se vratite kući s posla, ljubimac počne očekivati te stvari u određeno vrijeme. Jednom kad se postavi rutina, on će znati kad je vrijeme za hranu ili šetnju i vjerovat će da ćete se i vi držati 'tog dogovora'.</p><h2>2. Gleda vas u oči</h2><p>Kada se psi i njihovi vlasnici gledaju u oči pola sata, razina oksitocina u njihovim tijelima se povećava, pokazalo je to istraživanje Sveučilišta u Japanu.</p><p>Oksitocin se naziva hormonom ljubavi i hormonom maženja, pojačano se luči i kod majki da se povežu sa svojim bebama. Također, razina ovog hormona naglo skoči kad smo u blizini nekoga koga volimo i kome vjerujemo. </p><p>Znanstvenik <strong>Takefumi Kikusui</strong> vjeruje da bi uporno gledanje psa u oči vlasnika mogao značiti da ljubimac pokušava stvoriti dublju povezanost sa svojim vlasnikom - što je definitivno znak povjerenja.</p><p><strong>Kenny Lamberti</strong>, vršitelj dužnosti potpredsjednika kućnih životinja u HSUS-u, upozorava da, budući da su psi individualci kao i ljudi, uporno gledanje u oči ne znači nužno isto svaki put kada se dogodi. Treba uzeti u obzir i govor tijela i ono što se događa u blizini psa. </p><h2>3. Spava u vašoj sobi</h2><p>- Tipično, psi spavaju na mjestu na kojem se osjećaju ugodno pa bi spavanje u sobi vlasnika sigurno moglo biti pokazatelj povjerenja - kaže Lamberti.</p><h2>4. Promatra vaše emocije</h2><p>Pas može čitati emocije na vlasniku, a manja je vjerojatnost da će vam vjerovati ako ste namrgođeni.</p><p>Istraživači sa Sveučilišta Brigham Young su pratili kako su psi reagirali kada su vidjeli da ljudi tiho pokazuju na skrivenu nagradu, a zatim koriste pozitivne ili negativne izraze lica i glasa. Kad su psi vidjeli negativno ponašanje (namršteno lice, nabrano obrva i oštar glas), bili su manje spremni potražiti poslasticu. </p><h2>5. Krade vam cipele</h2><p>Možda vam neće biti drago kada vam vaš ljubimac uzme omiljeni par cipela ili šal, ali to možda čini iz simpatičnog razloga. <strong>Jessica Lockhart</strong>, stručnjakinja za ponašanje životinja i direktorica ASPCA centra za udomljavanje, kaže kako se pas tako zna tješiti, posebno ako vas nema doma. Uzima vaše stvari jer imaju miris po vama pa na njima, recimo, leži i opušta se.</p><p>Iako se ovo ponašanje ne mora temeljiti samo na povjerenju, ponekad pas to radi jer shvaća da mu obraćate pažnju kad uzme određene predmete. </p><h2>6. Zna da ga razumijete</h2><p>Neki su psi po prirodi opušteniji u blizini svojih vlasnika, dok su drugi entuzijastičniji i živahniji. To se razlikuje ovisno o psu, ali ako se uobičajeno ponašanje promijeni, tada trebate znati da nešto nije u redu. </p><p>- Ako želite da vam pas vjeruje, važno je naučiti čitati govor njegovog tijela kako biste mogli znati kada želi fizičku interakciju, a kada za to nije raspoložen - pojašnjava Lockhart. </p><p>Ona preporučuje prakticiranje tzv. 'maženje pristanka'. Psa mazite samo ako se ne odmiče od vas kad mu se približite. Ukoliko se on približi vama, mazite ga tri sekunde, a zatim promatrajte njegovu reakciju. Nagne li se prema vama ili vam gurka ruku, nastavite ga maziti. Ako brzo oblizuje njušku, okrene glavu ili zijeva, to je znak da mu se ne mazi. </p><p>- Što više razumijete što vam pas govori tijelom, više povjerenja ćete izgraditi sa svojim psom - dodala je.</p><h2>7. Maše repom na određeni način</h2><p>Uobičajena je zabluda da bilo kakvo mahanje repom znači da je vaš pas sretan. Skupina talijanskih istraživača je u studiji iz 2007. godine sugerirala da smjer mahanja repom može otkriti kako se osjeća.</p><p>Konkretno, mahanje udesno znak je pozitivnih emocija, a ulijevo ukazuje na negativne. Ukoliko vaš pas maše repom pomalo udesno kad vas vidi, službeno ste na njegovih omiljenijih ljudi na svijetu. </p><h2>8. Vi vodite, a on vas slijedi</h2><p>Rezultati studije iz 2013. pokazali su da se psi, koji su čvrsto povezani sa svojim vlasnicima, ponašaju slično kao što se ponašaju djeca sa svojim roditeljima. </p><p>Mnogi psi prate vlasnika i dok obavlja nuždu. Ako vrata WC-a nisu zatvorena, pas će sjesti pored njega, gledati ga i čekati da završi - sasvim opušten. Po riječima veterinara, to rade jer instinktivno osjećaju da trebaju slijediti vlasnika, odnosno raditi sve što radi obitelj.

Također, psi gledaju svoje vlasnike kad su nesigurni. Vjerojatnije je da će istražiti neka nova mjesta u društvu vlasnika, nego sami ili s neznancima. Oni čak na neki način i do određene mjere kopiraju emocije svojih vlasnika, pokazujući tjeskobu kad su vlasnici tjeskobni ili su mirni kad su i vlasnici mirni. 

- Ovo može ili ne mora biti poseban znak povjerenja, ali definitivno pokazuje prisnost i osjećaj udobnosti - kaže Lockhart, a prenosi Reader's Digest.