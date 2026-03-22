9 koje namirnica mogu biti uzrok zašto ste često kod zubara

Dobro je poznato da je šećer neprijatelj zdravih zubi, no postoje i neke zdrave namirnice koje mogu oštetiti caklinu. Također, dobro je znati što učiniti nakon konzumacije štetnih namirnica kako bismo pomogli da usna šupljina ostane čista i zdrava
S ovih devet namirnica treba biti oprezan jer mogu donijeti probleme lijepom osmjehu.
S ovih devet namirnica treba biti oprezan jer mogu donijeti probleme lijepom osmjehu. |
S ovih devet namirnica treba biti oprezan jer mogu donijeti probleme lijepom osmjehu.
1. LED: Led je za hlađenje, a ne za žvakanje. Iznenadili biste se koliko ljudi misli da je led dobar za zube. Uostalom, napravljen je od vode i ne sadrži šećer ni druge dodatke. Ali žvakanje tvrdih tvari može učiniti vaše zube osjetljivima na zubne probleme i oštetiti caklinu.
2. CITRUSI: Pazite na unos citrusa jer često izlaganje kiseloj hrani može nagristi caklinu, čineći zube podložnijima karijesu tijekom vremena. Dakle, iako malo limuna ili limete može pretvoriti običnu čašu vode u zabavan napitak, to nije uvijek najbolji izbor za vaša usta. Citrusno voće i sokovi također mogu iritirati rane u ustima.
3. KAVA: U svom prirodnom obliku, kava i čaj mogu biti zdravi izbori napitaka. Nažalost, previše ljudi ne može odoljeti dodavanju šećera. Kava i čaj s kofeinom također mogu isušiti vaša usta. Često pijenje kave i čaja također može obojiti vaše zube. Ako ih konzumirate, obavezno pijte puno vode i pokušajte svesti dodatke na minimum.
4. LJEPLJIVA HRANA: Ovo je najgora noćna mora vaših usta. Kad je riječ o odabiru zdravih grickalica, mnogi stavljaju suho voće na vrh popisa. Ali ono je uglavnom ljepljivo, a takva hrana može oštetiti vaše zube jer se obično zadržava na zubima dulje. Ako često jedete suho voće, obavezno isperite usta vodom nakon toga te pažljivo operite zube četkicom i očistite koncem.
5. HRSKAVA HRANA: Tko ne voli finu, zadovoljavajuću hrskavost čipsa? Nažalost, pun je škroba koji se obično zadržava u zubima. Ako se odlučite uživati u ovakvim grickalicama, budite posebno oprezni kada koristite konac za zube taj dan kako biste uklonili sve čestice hrane koje mogu dovesti do nakupljanja plaka.
6. GAZIRANA PIĆA: Kada pijuckate slatka pića dulje vrijeme, bakterije u plaku koriste taj šećer za proizvodnju kiselina koje napadaju vašu caklinu. Većina gaziranih bezalkoholnih pića, uključujući dijetalna, kisela su i stoga loša za vaše zube. Kofeinska pića, poput kole, također mogu isušiti vaša usta. Ako konzumirate gazirana pića, pokušajte ih piti uz čašu vode.
7. ALKOHOL: Uzrokuje dehidraciju i suha usta. Ljudi koji prekomjerno piju mogu s vremenom primijetiti da im se smanjuje lučenje sline, što može dovesti do karijesa i drugih oralnih infekcija poput bolesti desni. Prekomjerna konzumacija alkohola također povećava rizik od raka usta.
8. SPORTSKA PIĆA: Zvuče zdravo, ali šećer je glavni sastojak mnogih sportskih i energetskih pića. Američka akademija za pedijatriju kaže da sportska pića mogu biti korisna za mlade sportaše koji se bave dugotrajnim, snažnim tjelesnim aktivnostima, ali u većini slučajeva su nepotrebna. Prije sljedećeg gutljaja provjerite etiketu kako biste bili sigurni da vaše odabrano piće ima malo šećera ili popijte vodu.
9. LIZALICE: Ako vam je navika imati ih stalno u ustima, dugotrajna izloženost šećeru može biti štetna za vaše zube. Tvrdi bomboni također ugrožavaju vaše zube jer, osim što su puni šećera, mogu izazvati i stomatološku hitnu situaciju poput slomljenog ili okrnjenog zuba. Bolja alternativa? Žvačite žvakaće gume bez šećera.
