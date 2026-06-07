9 načina kako izbjeći da vam se na licu prepozna 'vesela' noć

Svečano doba godine je završilo, no, nažalost, nakon nekoliko tjedana uživanja u raskošnoj hrani i alkoholnim koktelima dolazi do posljedica koje se nazivaju 'svečano lice' - skraćenica za suhu kožu, natečene podočnjake i akne. Saznajte kako poništiti loš utjecaj previše uživanja i premalo sna.
Dr. Ellie Jolly, stručnjakinja za njegu kože u britanskoj klinici Ilkley Skin Clinic objasnila je kako je alkohol diuretik, tjera na češće mokrenje i time brže dehidrirate. Također može pogoršati stanja poput rozaceje, akni i ekcema zbog upalnih reakcija u tijelu koje izaziva. Usput ometa apsorpciju vitamina A, C i E, kao i cinka, koji su ključni za zdravu obnovu kože i proizvodnju kolagena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dr. Ellie Jolly, stručnjakinja za njegu kože u britanskoj klinici Ilkley Skin Clinic objasnila je kako je alkohol diuretik, tjera na češće mokrenje i time brže dehidrirate. Također može pogoršati stanja poput rozaceje, akni i ekcema zbog upalnih reakcija u tijelu koje izaziva. Usput ometa apsorpciju vitamina A, C i E, kao i cinka, koji su ključni za zdravu obnovu kože i proizvodnju kolagena. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Dr. Ellie Jolly, stručnjakinja za njegu kože u britanskoj klinici Ilkley Skin Clinic objasnila je kako je alkohol diuretik, tjera na češće mokrenje i time brže dehidrirate. Također može pogoršati stanja poput rozaceje, akni i ekcema zbog upalnih reakcija u tijelu koje izaziva. Usput ometa apsorpciju vitamina A, C i E, kao i cinka, koji su ključni za zdravu obnovu kože i proizvodnju kolagena.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1. Pažljivo birajte piće: Općenito, bistra žestoka pića poput votke, gina i tekile manje su problematična od vina, koktela i piva, jer sadrže manje kongenera (nusprodukata fermentacije), objasnila je dr. Jolly. To znači da sadrže puno manje šećera i stoga su puno "čišća" pića. Što više pijete, vaša će koža postati dehidriranija. Popiti jedno ili dva pića je u redu, ali ako biste, na primjer, popili cijelu bocu vina, možete očekivati beživotnost, fine linije i natečenost kože.
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2. Koristite metode za manje konzumacije alkohola: Izmjenjivanje pića može biti dobra ideja, ali samo ako izmjenjujete s vodom, a ne s drugom vrstom alkohola, savjetuje dr. Jolly. Čaša alkohola, čaša vode značajno pomaže u suzbijanju dehidracije. Dodatan savjet je popiti veliku čašu vode prije nego što počnete piti i još jednu prije spavanja. Iako ovo neće ukloniti sve učinke, dramatično će smanjiti utjecaj dehidracije i pomoći će vašem tijelu da učinkovitije preradi alkohol.
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3. Pojačajte njegu kože: Dr. Jolly preporučila je nanošenje bogate hidratantne kreme ili ulja za lice prije pijenja kako biste stvorili barijeru. Prije spavanje očistite lice i nanesite hidratantni serum prije spavanja. Sastojci poput hijaluronske kiseline i retinola su idealni. Ujutro koristite serum s vitaminom C za borbu protiv beživotnog tena i kremu za uklanjanje natečenosti oko očiju.
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4. Ograničite problematične namirnice: Najgore su namirnice s visokim glikemijskim indeksom jer one imaju tendenciju podići inzulin i potaknuti upale. U ovu kategoriju spadaju namirnice poput bijelog kruha, peciva i slatkiša. Dr. Jolly kaže kako sve što je ultra prerađeno, bogato masnoćama i sadrži višak soli također potiče upalu i može dovesti do zadržavanja vode, što će vašu kožu učiniti natečenijom. Za lijepu kožu držite se masne riba poput lososa i skuše, povrća, bobičastog voća te namirnica bogatih vodom poput krastavca i lubenice koji super hidratiziraju.“
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5. Ne koristite proizvode koji isušuju kožu: Prekomjerno pilingiranje jedna je od najgorih stvari koje možete učiniti svojoj koži, inzistira dr. Jolly. Svakodnevna upotreba jakih pilinga ili kiselina skinut će zaštitnu barijeru. Zato ne koristite piling više od dva-tri puta tjedno. Korištenje agresivnih sredstava za čišćenje lica također može biti nevjerojatno štetno i može ostaviti vašu kožu suhom.
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6. Uvijek uklonite šminku: Preko noći se vaša koža obnavlja, a šminka začepljuje pore, zadržava zagađivače na koži i sprječava pravilno pomlađivanje stanica kože. Zato, koliko god bili umorni (ili pijani), ne preskačite ovaj korak. Sebum, prirodno ulje koje vaša koža proizvodi, oksidira preko noći i kada nosite šminku, to može dovesti do upale. Ako redovito spavate sa šminkom, možete očekivati puno začepljenja, prištića i beživotnu kožu.
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7. Ne štedite na pripremi za zabavu: Korištenje rashlađujuće maske za lice koja sadrži niacinamid pomoći će u smanjenju upale, kaže dr. Jolly. Flasteri za oči s kofeinom pomoći će u uklanjanju natečenosti područja ispod očiju. Slično tome, hidratantna noćna maska također će pomoći u ubrzavanju oporavka vaše kože. Ništa ne može zamijeniti dobar noćni san za pravilno ubrzavanje oporavka vaše kože, stoga, ako možete, pokušajte spavati barem osam sati prije sljedeće zabave.“
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8. Zamijenite proizvode za njegu kože: Povećanje hidratacije postaje ključno u zimskim mjesecima. Da biste to učinili, u svoje hidratantne kreme i serume uključite sastojke poput ceramida, masnih kiselina i hijaluronske kiseline kako biste podržali obnovu barijere i održali optimalno zdravlje kože.“
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9. Retinol (još) vlada: Zima je izvrsna prilika da ponovno uvedete retinoide u svoju rutinu. Također mogu biti fantastični u uklanjanju pigmentacije uzrokovane izlaganjem suncu i pomoći u popravljanju oštećenja od sunca ili previše izlazaka. Počnite polako te ga isprva ublažite nanošenjem hidratantne kreme. Vrlo je važno izgraditi toleranciju kože na retinol i ne prerano ga koristiti.