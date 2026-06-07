Obavijesti

Galerija

Komentari 0
STRUČNJAK OTKRIVA

9 načina kako izbjeći da vam se na licu prepozna 'vesela' noć

Svečano doba godine je završilo, no, nažalost, nakon nekoliko tjedana uživanja u raskošnoj hrani i alkoholnim koktelima dolazi do posljedica koje se nazivaju 'svečano lice' - skraćenica za suhu kožu, natečene podočnjake i akne. Saznajte kako poništiti loš utjecaj previše uživanja i premalo sna.
9 načina kako izbjeći da vam se na licu prepozna 'vesela' noć
Dr. Ellie Jolly, stručnjakinja za njegu kože u britanskoj klinici Ilkley Skin Clinic objasnila je kako je alkohol diuretik, tjera na češće mokrenje i time brže dehidrirate. Također može pogoršati stanja poput rozaceje, akni i ekcema zbog upalnih reakcija u tijelu koje izaziva. Usput ometa apsorpciju vitamina A, C i E, kao i cinka, koji su ključni za zdravu obnovu kože i proizvodnju kolagena. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/11
Dr. Ellie Jolly, stručnjakinja za njegu kože u britanskoj klinici Ilkley Skin Clinic objasnila je kako je alkohol diuretik, tjera na češće mokrenje i time brže dehidrirate. Također može pogoršati stanja poput rozaceje, akni i ekcema zbog upalnih reakcija u tijelu koje izaziva. Usput ometa apsorpciju vitamina A, C i E, kao i cinka, koji su ključni za zdravu obnovu kože i proizvodnju kolagena. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026