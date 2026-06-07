9 načina kako izbjeći da vam se na licu prepozna 'vesela' noć

2. Koristite metode za manje konzumacije alkohola: Izmjenjivanje pića može biti dobra ideja, ali samo ako izmjenjujete s vodom, a ne s drugom vrstom alkohola, savjetuje dr. Jolly. Čaša alkohola, čaša vode značajno pomaže u suzbijanju dehidracije. Dodatan savjet je popiti veliku čašu vode prije nego što počnete piti i još jednu prije spavanja. Iako ovo neće ukloniti sve učinke, dramatično će smanjiti utjecaj dehidracije i pomoći će vašem tijelu da učinkovitije preradi alkohol. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija