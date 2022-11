9 načina s kojima možete svoju djecu potaknuti da budu manji materijalisti tijekom Božića

Djeca kao djeca, lako su privučena sjajnim igračkama, velikim lijepim slatkišima i nizom stvari za koje nam daju do znanja da ih žele i puno prije blagdanskih darivanja. Objasniti djeci prednosti prihvaćanja minimalističkog načina života može se činiti izazovnim, ali ne mora biti.

Christine Koh, koautorica knjige Minimalist Parenting: Enjoy Modern Family Life More By Doing Less, objasnila je da se radi o 'usklađivanju s onim što vašu djecu zanima i što žele raditi kako biste krenuli putem manjeg otpora'.

- Ako svoju djecu pokušavate usmjeriti prema minimalističkom stilu života čak i dok se praznici približavaju, evo nekoliko načina da ih naučite kako da budu sretniji s manje stvari i naučite razliku između onoga što žele i onoga što im je potrebno - objašnjava.

Poklonite im darove koji nisu igračke

Kao što je bivša urednica Lifehackera Michelle Woo jednom s pravom istaknula: 'Dok djeca otvaraju svoje rođendanske ili blagdanske darove s veseljem potaknutim kolačima, roditelji se pripremaju za posljedice: kuću pretrpanu igračkama za koje nitko neće pokazati interes 5 minuta nakon što se raspakiraju.'

Foto: Dreamstime

Umjesto toga, odlučite se za darove kao što su ulaznice ili sezonske propusnice za zabavno mjesto ili pretplate na časopise ili pribor za zajedničke projekte. Skupite materijale i upute potrebne za DIY projekt koji možete raditi zajedno.

Ograničite kupnju igračaka samo na blagdane

Ako se vi (i vaša djeca) ne možete osloboditi ideje 'čarobne hrpe igračaka umotanih u svjetlucave papire ispod bora', spisateljica Lily Lou preporučuje da to učinite - ali samo tog jednog dana u godini. Strogo ograničite (ili potpuno eliminirajte) kupnju igračaka tijekom ostatka godine. Bez iznimaka.

- Možda je frustrirajuće kada se pojavi nova igračka i vaše dijete počne moliti za nju, ali određivanje određenog doba godine za kupnju igračaka gradi iščekivanje i potiče vaše dijete da još više cijeni igračku nakon što je dobije. Osim toga, mnoge nove igračke su modni trend i njihova će popularnost izumrijeti nakon blagdana - objašnjava.

Dajte im dar STEM-a

Ako želite da ipak otvore nekoliko zabavnih stvari, STEM darovi su pravi izbor.

Nijedan roditelj se ne želi utopiti u moru plastike da bi usrećio svoju djecu. Zato dodavanje nekoliko STEM igračaka u kombinaciju može biti sjajna sredina. Djeca su prirodno znatiželjna mala bića koja se vole baviti znanošću, tehnologijom, inženjerstvom i matematikom, a roditelji se vole osjećati kao da barem neke od njihovih igračaka imaju obrazovnu vrijednost.

Foto: Dreamstime

'Laboratoriji' za uzgoj kristala, roboti, inženjerski pribori, matematičke igre i pribori za znanstvene eksperimente su zanimljivi i djeca mogu puno iz njih naučiti te neće unijeti nepotreban nered u vaše živote.

Provodite više vremena u prirodi

Ipak, njegovanje minimalističkijeg načina razmišljanja za djecu ne odnosi se samo na ono što radite tijekom blagdana - većina lekcija dolazi tijekom cijele godine. A jedan jednostavan način da im pomognete da cijene više od samih materijalnih stvari jest da više vremena provode u prirodi. Idite na planinarenje, vožnju biciklom i kampiranje kako biste proveli vrijeme zajedno i njegovali ljubav prema prirodi. Ako i sami ne provodite dovoljno vremena na otvorenom, Michelle Woo nudi neke ideje o tome kako započeti:

- Ako ste početnik u kampiranju, vjerojatno želite započeti s lokalnim mjestom koje je maksimalno udaljeno dva sata od vašeg doma. Na taj način, ako stvari krenu nizbrdo (možda vaše dijete dobije osip ili ga boli trbuh ili su svi općenito jadni), možete 'skratiti agoniju' i vratiti se doma u svoje tople krevete. Ako se to dogodi, nemojte se osjećati loše zbog toga - kaže i dodaje da se uvijek može probati provesti vrijeme u prirodi na neki drugi način - šetnja, planinarenje, piknik...

Budite kreativniji s njihovim aktivnostima

Ako pokušavate pomoći svojoj djeci da dođu u dodir sa svojom kreativnom stranom (i umorni ste od prepirki čiji je red za igranje na iPadu), Sarah Showfety ima sjajne ideje koje je isprobala na svojoj djeci.

Jedna od njih je izrada vremenske kapsule koja ih uči da obraćaju pažnju na stvari koje cijene.

- Zadužite ih da skupljaju 'artefakte' koji imaju značenje za njihov sadašnji život - bilo što, od obiteljskih fotografija i školskih crteža, do uspomena s odmora, njihovih omiljenih figurica i pisma koje napišu sami sebi s ciljem da pročitaju u budućnosti.

Naučite ih osnovama o financijama

- Teško je naučiti djecu kako sve, od paste za zube do večere, košta. Postoje načini na koje ih možete naučiti o financijama, uključujući i odvođenje u kupovinu - piše spisateljica Sarah Showfety.

Foto: Dreamstime

Djecu i tinejdžere treba naučiti koliko što košta, što im treba, a što žele, kako rasporediti novac koji imaju po danima ili džeparac po tjednima kako bi mogli shvatiti vrijednost novca. Odvedite ih u trgovinu i dajte im kalkulator kako bi tijekom kupnje mogli računati koliko ste potrošili i uvidjeli da sve - košta.

Ili im dajte određeni iznos novca i popis za kupovinu i izazovite ih da kupe tjedne potrepštine vaše obitelji s tim ograničenim sredstvima.

Naučite svoju djecu razlici između želja i potreba

Minimalistički život ne znači samo živjeti s manje stvari, već staviti na prvo mjesto stvari koje su važne. Kada dijete ne može dobiti ono što želi, ovo je trenutak da ga naučite kako prepoznati prioritete.

Spisateljica Rachel Fairbank ima nekoliko savjeta o tome kako pomoći djeci da se nose s tim kad ne dobiju ono što žele.

- Pomozite im da osmisle alternative koje su ili jeftine ili besplatne. Za stariju djecu, ako im je srce usmjereno na kupnju skupe stvari, kao što je video igrica, jedna od opcija je pomoći im da naprave plan kako uštedjeti za to. Možda postoje dodatni poslovi koje mogu obaviti za članove obitelji ili susjede kako bi zaradili nešto dodatnog novca - savjetuje.

Potaknite i članove obitelji da manje kupuju

Samo zato što ste vi, a možda čak i vaše dijete, spremni učiniti više s manje ne znači da je i teta Iva 'dobila dopis' s vašim naumom. Ako sumnjate da bi neki rođak mogao pokloniti obilje igračaka vašoj djeci, Sarah Showfety preporučuje da počnete sa zahvalnošću, jasno (i rano) iskomunicirate vaše želje vezane uz poklone, date ideje za alternativne darove i postavite svojim bližnjima neke smjernice.

Foto: Dreamstime

- Neizbježno će postojati neki rođaci koji će se oglušiti o vaše zahtjeve, bez obzira na to koliko ste ih ljubazno uputili. Kada se to dogodi, pokušajte to ne shvatiti osobno (nisu me slušali!) i zapamtite da ljudi na kraju rade ono što žele - kaže za Lifehacker.

Prvo, recite hvala, i naučite svoju djecu da to kažu, čak i kad su razočarana. Zatim razmislite o tome da igračka ostane u kući darivatelja kako bi se koristila kad god ih dijete posjeti.

Kultivirajte svakodnevnu zahvalnost kod djece

Kao što Michelle Woo ističe, pomoći djeci da cijene ono što imaju je više od pukog učenja pisanja zahvalnica i razgovora o tome na čemu su zahvalni za stolom.

To također znači prakticirati to što im pričate o zahvalnosti i, na primjer, ne bacati stvari koje se mogu popraviti, već ih stvarno popraviti.

Da je vaše dijete shvatilo da je ta igračka jedina koju dobiva, možda bi bilo zahvalnije - i opreznije. Evo dobrog podsjetnika iz knjige Becoming Minimalist: 'Djeca koja dobiju sve što žele vjeruju da mogu imati sve što žele.'

